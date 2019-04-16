Реплика Донецкого: Чудеса маркетинга от «Псковпассажиравтотранса»

С 1 мая сразу на 750 рублей подорожает стоимость месячных проездных билетов для предприятий и организаций в Пскове. По новому, первомайскому тарифу, проездной от «Псковпассажиравтотранса» для организаций будет стоить 1900 рублей, а не 1150, как раньше. В то время как цена обычного проездного пока останется прежней: 1000 рублей. В связи с чем у всякого стороннего наблюдателя за экономической жизнью региона сам собой возникает вопрос: «Возможен ли в отдаленной перспективе столь внушительный разброс цен? Разница почти в два раза. Тысяча - для отдельного гражданина, и почти две - для псковских предприятий и организаций».
Тут всякий нормальный человек тире обыватель в хорошем смысле слова рассуждает как? Зачем та или иная организация будет платить почти две тысячи, если можно, грубо говоря, вдвое меньшую сумму отдать работнику на руки, и он сам купит себе проездной? Ну, и обыватель сделает соответствующий вывод: интересно, что они там курят, в экономическом отделе «Псковпассажиравтотранса»? Что это за чудеса маркетинга?
На самом деле повышение цены на проездные для организаций и предприятий может быть и вполне оправданным. По крайней мере - в ближайшей перспективе. Дело в том, что для многих госучреждений закупка проездных оптом - отдельная статья расходов, оплачиваемая из бюджетов разных уровней. То есть все это государевы деньги, строка в таблице госзакупок. Деньги перечисляются безналом. И эта опция от «Псковпассажиравтотранса» довольно востребованная.
Логика здесь из разряда «с овцы хоть шерсти клок». «Псковпассажиравтотрансу» нужны деньги. Если задрать цену на проездной для обычных пассажиров, то в городе снова поднимутся невообразимые хай и хайп. А вот организации и предприятия, скорее всего, молча новый ценник скушают. Потому как и с новой ценой проездной получается и удобней, и выгодней, чем одноразовый билет для сотрудника.
Почему? Считается, что проездной оправдан для пользователя, если он совершает в месяц как минимум 60 поездок. На деле часто получается много больше, так что организации и предприятия вряд ли откажутся от услуг «Псковпассажиравтотранса». К тому же, повторюсь, деньги все равно получаются государевы. Вот, собственно, и вся экономика. И курить особо ничего не надо.
Все это, впрочем, теория, а как оно выйдет на практике, увидим спустя несколько месяцев. ГППО «Псковпассажиравтотранс» явно лихорадит не по-детски, фирма из Санкт-Петербурга грозит банкротством в суде, субсидий от властей Пскова вряд ли дождешься, и очередное повышение цены наверняка несильно поправит текущие финансовые дела.
Так хоть «шерсти клок» урвать! Журналистский опыт подсказывает, что новая цена на проездные оптом - отнюдь не последнее новшество от крупнейшего транспортного предприятия области. Возможно, завтра «Прощай!» нам скажут и какие-нибудь льготы, которые до сих пор были со стороны «Псковпассажиравтотранса» чистой благотворительностью.
Александр Донецкий