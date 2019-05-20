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Реплика Донецкого: Ударим велопробегом по бездорожью и разгильдяйству!

27.05.2019 18:15|ПсковКомментариев: 0

В воскресенье Псков присоединился к массовой всероссийской акции «Велопарад-2019». Зрелище, что и говорить, впечатляющее: около тысячи псковичей, от мала до велика, проехали красочной велосипедной колонной по улицам нашего древнего городка, как и в сотне других российских мест и местечек.

Напомню, впервые единый день велопарадов прошел в 2015 году под эгидой Минтранса, и, как сообщается, за четыре года количество участников мероприятия выросло в три раза. Имеется у праздника и своего рода «идеология»: велосипедисты выезжают не просто так - открыть очередной велосезон и весело провести время, но для того, чтобы поддержать в стране развитие велосипедной инфраструктуры, которая в большинстве городов отсутствует от слова «совсем», и Псков здесь, увы, не исключение, а самое что ни на есть наглядное подтверждение печального российского правила.

Да, парад - это праздник: машина автоинспекции с мигалкой, водители автотранспорта уступают дорогу, карета скорой помощи на всякий случай, музыка орет из колонок, а вот каково простому энтузиасту велосипеда приходится в будни? Лично я велосипедистам, вообразившим, что у нас тут цивилизованная «цэЕвропа», совсем не завидую. И даже с трудом представляю, как они на самом деле умудряются передвигаться по нашему городу.

Инфраструктуры-то реально нет. И значит, езда на велосипеде автоматически превращается в опасное приключение. Иногда и со смертельным исходом. По статистике, за год в стране погибает до двухсот велосипедистов; раненых, причем часто тяжело, раза в четыре больше. Вот и считайте, просчитывайте риски и решайте: садиться на велосипед или нет? Россия-то, чай, не Голландия, где половина население совершает хотя бы одну поездку на велосипеде в день. У нас роскошь езды на велосипеде могут позволить себе только по-настоящему бесстрашные люди. Каждый велосипедист - так или иначе экстремал.

Как и где ездить на велосипеде в Пскове? В том-то и дело, что негде. Правила дорожного движения предписывают проезжую часть в метре от бордюра. В реальности, повторюсь, все это превращается в опасный аттракцион. В Пскове есть несколько, сравнительно недавно устроенных велодорожек, как, допустим, на улице Калинина или на Советской набережной, но что это в масштабах города? Ну это как ложный карман. Как бы есть, а ничего не положишь. Что-то вроде шоссе из ниоткуда в никуда. Представьте себе кусок заброшенной дороги в пустыне. Неожиданно начинается и вдруг заканчивается. Вот и катайся по ней туда-сюда? Было бы смешно, если бы не выглядело столь грустно.

Остальной город для велосипедиста - сплошная полоса препятствий, дороги-то у нас зачастую похожи на крупную терку. Нет, не завидую я нашим российским велосипедистам. В данном случае, понятно, речь идет не о велосипеде как развлечении или спорте, а о велосипеде как виде индивидуального транспорта, средстве передвижения. Передвигаться более-менее безопасно лучше все-таки на своих двоих или на автомобиле.

В общем, по большому счету пока не до позитива. Если же все-таки, несмотря на все тяжкие, относиться к ситуации с юмором, то для следующего велопарада-2020 можно переиначить легендарный транспарант Остапа Бендера из романа «Золотой теленок»: «Ударим велопробегом по бездорожью и разгильдяйству!».

И можно даже проорать в три луженых горла оптимистичную «Песенку велосипедистов»: «Солнце на спицах, синева над головой, ветер нам в лица, обгоняем шар земной. Ветры и версты, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль». Однако уверен, что еще непостижимо долго лозунг Остапа Бендера про бездорожье и разгильдяйство будет оставаться в нашей стране неизбывно актуальным. 

Александр Донецкий

Теги: #эхо москвы в пскове
Источник: Псковская Лента Новостей
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