Общество

В Пскове прошел велопарад

Псков сегодня присоединился к проведению массовой всероссийской акции и любители велоспорта и спортсмены проехали по улицам города на велосипедах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие приурочено к всероссийскому велопараду, который проходит сегодня практически во всех российских городах.





В Пскове участники велопарада стартовали от Университетского сквера на площади Ленина, затем организованной колонной в сопровождении волонтеров, отвечающих за маршрут, проследовали по городу.

В мероприятии приняли участие все желающие псковичи, многие участвуют в велопараде семьями. Есть среди них и те, кто пять лет назад впервые проводил велопарад в Пскове.





Всех участников после завершения велопробега ожидали творческие конкурсы и розыгрыши подарков от спонсоров.

Для обеспечения безопасности велосипедистов во время всего маршрута в городе Пскове сопровождали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.