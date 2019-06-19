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Реплика Донецкого: Ганзейский час зеро

В это как-то даже и не верится, но до вожделенного Ганзейского фестиваля в Пскове осталась ровно неделя. На официальном презентационном сайте беззвучно щелкает обратный отсчет, и цифры таймера неумолимо приближаются к нулю. К часу зеро.

Примерно такая же ситуация и с подготовкой к «псковской Олимпиаде». Подготовку можно охарактеризовать расплывчатой формулой «чуть больше, чем ничего». И иногда кажется, что лучше бы этого «чуть больше» и вовсе не было. Был бы привычный нуль, и ладно - сошло бы по сельской местности.

Но тут за неделю до грандиозного мероприятия, в котором примут участие аж 1600 делегатов из 89 ганзейских городов, принялись вдруг спешно латать провалившийся асфальт традиционным псковским способом: при помощи гравия и битума, отчего автомобилисты опять клянут дорожников последними словами.

Скептики еще пять лет назад предрекали, что «города-конфетки» из Пскова не выйдет. Ну не получаются конфеты из известной липкой субстанции. За что ни возьмись - дороги, тротуары, дворы, фасады - все более-менее провалено, не считая фасадов нескольких домов в центре по Октябрьскому проспекту. Мы особо и не обольщались, загодя понимая, что да как у нас делается. Поэтому удивляемся мало, но чем ближе час зеро, тем как-то тревожней. Неужели опять умирать со стыда?

Ладно, с реконструкцией стадиона «Машиностроитель» к сроку по разным причинам не вышло. Как и - продолжим печальный список - со студенческим кампусом ПсковГУ. Как и с областной библиотекой на Профсоюзной. Как и с обещанной реконструкцией района Четырех углов. Как и с народным парком на Степановском лужке. Как и с... уж не знаю, что опять же упомянуть - пресловутые фасады на 500 миллионов рублей или несчастный Северный обход. Уже не столь важно. Ганза для нас не цель, а средство. Выбить и освоить деньги. Ну а уж получится точно по «черномырдинке»: не как лучше, а как всегда.

Но уж прибрать-то город к Ганзейскому фестивалю могли? Чай, не каждый год Ганза к нам приходит? Однако и с предпраздничной уборкой города, признаем откровенно, у нас тоже почему-то не айс. Хотя здесь-то, казалось бы, можно было постараться - прибрать и вымыть Псков к приезду гостей? Да, без пылесосов и шампуня, как в приличных городах, но все-таки чтобы город выглядел пристойно, как обещал экс-глава Иван Цецерский, «бедненько, но чистенько».

Но и тут, похоже, что-то не срослось. Получается, увы, «бедненько и грязненько». Ну и стыдненько, конечно. Дошло до того, что подрядчики, убирающие город, в очередной раз дождались гневной отповеди губернатора Ведерникова, который на очередном совещании по проблемам ЖКХ заявил своим подчиненным буквально следующее, цитирую: «Подрядчики не готовы убирать - расторгайте договор. Если местные не хотят убирать, не любят свой город, - значит, будут убирать неместные, но будут убирать качественно». (Конец цитаты).

Такой вот, извиняюсь за определение, «разбор помета» за несколько дней до Ганзы. Нормально, да? Но лучше поздно, чем никогда. Только сдается мне, до приезда гостей все равно уже не успеют. Сегодня с утра я специально прошелся по городу. Все как всегда. Пыль, мусор, залежи зимнего еще песка. Ганзой и не пахнет. Как говорится, ниже плинтуса. В данном случае - ниже бордюра.

Александр Донецкий