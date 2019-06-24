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Реплика Донецкого: Ганза к нам приходит

Ганзейского знака не будет, и это, в принципе, все, что нам нужно знать о Ганзе-2019 в Пскове. Ну, или почти все. В том, что памятный знак в честь 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени так и не будет в городе установлен, как в кривом увеличительном зеркале, отразилась вся неприглядная история организации Ганзейского фестиваля, его неумеренно завышенные ожидания и неприглядная, позорная правда.

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Сам эпический сюжет с установкой этого несчастного знака лучше всего назвать «опупеей» (от слова «опупеть», в данном случае служащего синонимом к более точному, но нецензурному глаголу).

Напомню запамятовавшим псковичам некоторые стыдные детали. Предполагалось, что знак будет установлен в городе к Ганзейским дням и торжественно открыт в дни фестиваля, для чего был объявлен и вроде как проведен конкурс проектов с выставкой в Центральной городской библиотеке на Конной.

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Позже оказалось, что конкурс был фейковым (то есть все участники были благополучно кинуты организаторами), а глава Пскова Иван Цецерский (теперь с приставкой «экс») презентовал в январе этого года в Великом Новгороде на медиафоруме «Россия и Ганза» совершенно другой и новый знак - Ганзейскую ладью из композитных материалов (то бишь из пластмассы). Кто автор знака и почему главой келейно выбран именно этот проект, никто так и не успел ответить, хотя депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг (видимо, в порядке троллинга) сразу же и заслал городским властям свой депутатский запрос.

Никто не успел ответить по одной причине - стремительно выяснилось, что эскиз Ганзейского знака тупо «позаимствован» с «Авито», интернет-магазина, торгующего сувенирами в виде этой самой подарочной ладьи, выдаваемой за якобы авторскую и Ганзейскую. Это называется: вляпались. Пришлось срочно знак ладьи корректировать и исправлять при помощи известных нам художников, вхожих в кабинет главы Пскова. Скандал, позор и прочие «медиа-прелести» удалось несколько подзамять и притушить.

Однако примерно в апреле концепция опять кардинально поменялась, чему, правда, уже никто сильно не удивился. От оскандалившейся ладьи отказались в пользу очередного «монумента» в виде фигур двух купцов - псковского и любекского. Автором знака на этот раз значился белорусский мастер по металлу Игорь Голубев, несколько лет назад создавший скульптуру «Скобарь», установленную в Детском парке. Сообщалось, что Ганзейский знак в виде братания двух купцов установят на набережной реки Псковы. Где именно, не уточнялось.

И вот 22 июня, накануне фестиваля, можно сказать за несколько дней до, выяснилась очередная непотребная правда. На открытом заседании оргкомитета по подготовке к 39-м Международным Ганзейским Дням глава администрации Пскова Александр Братчиков заявил следующее: «На данном этапе Ганзейского знака не будет, потому что инициатор появления этого знака, как вы знаете, работает в другом месте». А замглавы администрации Александр Коновалов, в свою очередь, уточнил, что «...мы вышли на изготовителя знака, и оказалось, что за изготовление он просит 2,5 млн рублей. Таких денег в бюджете города нет, оперативно этот вопрос решиться не может, поэтому к Ганзейским дням этого знака не будет».

Повторюсь, это все, что нужно знать о Ганзе-2019. Анекдот да и только! Правда, очень печальный анекдот. Не будет одного, второго, третьего - много чего не будет (я уже устал повторять весь этот трагикомический список), чего не успели, и что обещают доделать уже после Ганзы.

Как предсказывают синоптики, в Дни Ганзы в Пскове не будет даже хорошей погоды, но этот факт можно смело свалить на Господа Бога. Все остальное - на «совести» организаторов, которые, как мы видим, не сумели к сроку сделать даже этот самый несчастный знак, о котором талдычили и спорили целых три года. Событие, согласитесь, более чем знаковое и символическое.

Хотя все это, понятно, риторические фигуры. Сопоставим цифры: 10 миллиардов рублей, выделенных на подготовку Ганзейского фестиваля, и отсутствие денег на скульптуру! Понятно, что дело тут не в деньгах, а в организации. Зато усердно отчитываемся о том, как успешно отделали 22 фасада в центре города, притом что изначально на них было выделено аж полмиллиарда.

И теперь можно сколько угодно кивать на экс-главу Цецерского, а реальность такова: сейчас псковичи больше всего обсуждают в соцсетях даже не фиаско с пресловутым знаком, а деревянное наглядное «украшение» на Октябрьской площади, которое уже обозвали «памятником борщевику», плюс обшарпанный фасад здания Археологического центра на Герцена, 1, который «оперативненько» обтянули баннерной тканью.

Что еще «чудесатого» нас ожидает в ближайшие дни? Ганза к нам приходит...

Александр Донецкий