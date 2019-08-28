Реплика Донецкого: Индексация в ноль

«Индексация должностных окладов работников бюджетной сферы в Псковской области в октябре 2019 года практически не повлияет на их зарплату», - такую мало радостную формулу выдала городу и миру председатель Облсовпрофа Ульяна Михайлова на совещании Псковского районного Совета профсоюза работников народного образования.
Индексация должностных окладов составит четыре целых три десятых процента, однако - цитирую:
Такое вот экспертное мнение от лидера псковских профсоюзов. Минимальный должностной оклад в бюджетной сфере должен быть равен минимальному размеру оплаты труда, и никак иначе. «На этом надо сейчас сконцентрироваться, поддержки этого требования надо добиваться», - заявила председатель Облсовпрофа.
Прежде всего, из непомерной, на самом деле, нагрузки. Из часов, которые приходится отрабатывать, вопреки реальным ставкам и здравому смыслу. Средняя нагрузка учителя в Псковской области - 28 уроков, а у некоторых учителей - до 36-40 уроков в неделю. Если учесть проверку тетрадей и подготовку к занятиям, методическую и внеурочную работу, общение с родителями, и - особенно - заполнение всяческих документов и отчетов, то выйдет все 70 часов. Если же разделить эти часы на рабочие пять дней недели, получится 14 часов в день. То есть времени учителю остается на поспать и поесть. Личной жизни никакой. Плюс на средний показатель заработной платы влияют компенсации (за жилье и дрова) учителям, работающим в сельской местности.
Иначе говоря, ориентироваться на среднюю зарплату в 31 тысячу рублей - это действительно обманывать себя. Есть ложь, большая ложь и статистика. У большинства учителей реальные зарплаты значительно ниже. Притом, что нагрузка, опять же, растет. А что такое загруженность учителя? Это неизбежное снижение качества образования. Замотанный, затюканный учитель вряд ли даст детям все, на что способен в более комфортных условиях.
В последние годы у нас принято ругать школу. Мол, выпускает неучей, «жертв ЕГЭ». Ну так, а кто в этом виноват? Разве только педагог? Я в последнюю очередь буду обвинять учителя, вынужденного вести по семь-восемь уроков в день, дабы получить свои кровные тридцать тысяч. Хорошо, когда педагогика - призвание, но кроме призвания, это еще и ответственная, тяжелая, выматывающая душу и тело работа, на которой легко потерять последнее здоровье, которое не индексируешь.
Александр Донецкий