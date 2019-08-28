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Реплика Донецкого: Индексация в ноль

«Индексация должностных окладов работников бюджетной сферы в Псковской области в октябре 2019 года практически не повлияет на их зарплату», - такую мало радостную формулу выдала городу и миру председатель Облсовпрофа Ульяна Михайлова на совещании Псковского районного Совета профсоюза работников народного образования.

Индексация должностных окладов составит четыре целых три десятых процента, однако - цитирую:

«Суть в том, что это практически не повлияет на уровень заработной платы, поскольку даже речи не идет об увеличении фондов оплаты труда. Поэтому считать это социальным достижением - самим себя обманывать, - констатировала Ульяна Михайлова. - Это, безусловно, плюс к общему требованию профсоюзов - увеличить именно стабильную часть заработной платы, чтобы она была выше, чем стимулирующая часть. Но если эта задача будет исполняться такими темпами - по четыре с небольшим процента в год, то к 70 процентам оклада в структуре заработной платы мы придём лет через сто, и не все».

Источник: meme-arsenal.ru

Такое вот экспертное мнение от лидера псковских профсоюзов. Минимальный должностной оклад в бюджетной сфере должен быть равен минимальному размеру оплаты труда, и никак иначе. «На этом надо сейчас сконцентрироваться, поддержки этого требования надо добиваться», - заявила председатель Облсовпрофа.

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На сегодня средняя зарплата учителя в средней школе на Псковщине составляет чуть больше 31 тысячи рублей. Вроде бы неплохо. Но из чего она складывается?

Прежде всего, из непомерной, на самом деле, нагрузки. Из часов, которые приходится отрабатывать, вопреки реальным ставкам и здравому смыслу. Средняя нагрузка учителя в Псковской области - 28 уроков, а у некоторых учителей - до 36-40 уроков в неделю. Если учесть проверку тетрадей и подготовку к занятиям, методическую и внеурочную работу, общение с родителями, и - особенно - заполнение всяческих документов и отчетов, то выйдет все 70 часов. Если же разделить эти часы на рабочие пять дней недели, получится 14 часов в день. То есть времени учителю остается на поспать и поесть. Личной жизни никакой. Плюс на средний показатель заработной платы влияют компенсации (за жилье и дрова) учителям, работающим в сельской местности.

Иначе говоря, ориентироваться на среднюю зарплату в 31 тысячу рублей - это действительно обманывать себя. Есть ложь, большая ложь и статистика. У большинства учителей реальные зарплаты значительно ниже. Притом, что нагрузка, опять же, растет. А что такое загруженность учителя? Это неизбежное снижение качества образования. Замотанный, затюканный учитель вряд ли даст детям все, на что способен в более комфортных условиях.

В последние годы у нас принято ругать школу. Мол, выпускает неучей, «жертв ЕГЭ». Ну так, а кто в этом виноват? Разве только педагог? Я в последнюю очередь буду обвинять учителя, вынужденного вести по семь-восемь уроков в день, дабы получить свои кровные тридцать тысяч. Хорошо, когда педагогика - призвание, но кроме призвания, это еще и ответственная, тяжелая, выматывающая душу и тело работа, на которой легко потерять последнее здоровье, которое не индексируешь.

Александр Донецкий