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Общество

Псковский облсовпроф направил губернатору Псковской области предложения по усилению мер соцподдержки педагогов

27.08.2019 14:07|ПсковКомментариев: 1

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову предложения по усилению мер социальной поддержки педагогических работников региона. В обращении профсоюзной стороны отмечается, что в последние дни августа традиционно проходят совещания педагогов региона, работников образовательных учреждений области, на которых обсуждаются проблемы отрасли и перспективы на новый учебный год: «На протяжении многих лет в ходе данных совещаний слово для выступления предоставлялось и представителям профсоюза работников образования и науки. К сожалению, в последнее время эта традиция нарушается. На пленарном заседании в ходе августовских совещаний звучит только официальная позиция представителей власти. Считаем, что это является  нарушением принципа социального  партнёрства. Кроме того, неозвученные проблемы не перестают быть таковыми, но, в силу невысказанности,  становятся хроническими, негативно влияющими на всю систему образования».

В обращении говорится, что длительное  время  Псковской области удавалось сохранять ситуацию с  обеспеченностью  образовательных  учреждений  педагогическими кадрами благодаря имевшемуся на тот момент социальному пакету поддержки педагогических работников, включавшему реальную льготу по оплате коммунальных услуг работающим и проживающим в сельской местности специалистам, выплаты молодым специалистам и педагогам – ветеранам при выходе на пенсию, систему оздоровления педагогических работников и иных работников образовательных учреждений и т.д.

Однако под влиянием различных факторов данная система была разрушена, социальный пакет был существенно секвестрирован, в связи с чем наметилась тенденция нехватки педагогических кадров. В частности, регион отказался от финансирования санаторно-курортного оздоровления педагогических работников, сократил коммунальные льготы для специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, приостановил выплату единовременного пособия в размере двух средних заработных плат молодым специалистам после трех лет работы в областном или муниципальном образовательном учреждении, отменил  выплату единовременного  выходного  пособия при выходе на пенсию работникам, имеющим 25-летний стаж педагогической деятельности.

 «Пока еще кадровая  проблема в системе образования в Псковской области не настолько остра, как  в системе здравоохранения.  Но если не осуществить оперативных мер, то её будет очень трудно решить», — считает профсоюзная сторона.

Псковский облсовпроф предлагает в качестве обсудить возможность возврата к социальному пакету педагогического работника Псковской области, имеющего реальное наполнение, в рамках работы областной трехсторонней комиссии или иных переговорных площадок.

Кроме того, в обращении перечислены основные проблемы, вызывающие сегодня социальный дискомфорт у педагогических работников.

Среди них — отсутствие стандартных тематических программ и планов: каждый учитель вынужден самостоятельно составлять программы преподавания предмета для каждого класса, а в условиях инклюзии  — и  для отдельно взятого ученика. Это нарушает единое образовательное пространство и  ставит вопрос недостаточности оказания  методической помощи педагогам на местах.

Кроме того, к сожалению, в условиях негативной тенденции ухудшения здоровья нации в целом, в регионе увеличивается количество детей, имеющих различные ограничения по здоровью, которые затрудняют их обучение стандартным темпом. В связи с этим на учителей, особенно в сельской местности,  ложится дополнительная нагрузка по составлению пакета документов для представления в психолого-медико-педагогическую комиссию по непосредственному образовательному психолого-педагогическому сопровождению детей с особенностями  развития. Для качественного и профессионального педагогического сопровождения таких детей необходимо достаточное количество  профильных специалистов. В свое время в школах были ставки педагогов-психологов, логопедов, социальных педагогов, но их ликвидировали в процессе «оптимизации» системы образования. Сегодня, после указания Президента РФ, в школах восстанавливается психологическая служба, но в связи с разветвленной системой филиалов  педагог-психолог из головного учреждения физически не способен уделять необходимое количество времени сопровождению детей в филиалах. Необходим возврат к  обязательному наличию в школах узких специалистов: психологов, логопедов, социальных педагогов.

Также профсоюзы обращают внимание, что одним из вызовов времени стали повышающиеся требования по информатизации педагогического процесса, которые вступают в противоречие с имеющимися материальными возможностями. Программное обеспечение в школе значительно отстаёт от требований времени.  Имеющиеся в школах компьютеры, интерактивные доски, иное оборудование, поставленное в большинстве случаев по Президентской программе более 10 лет назад, не отвечает сегодняшним техническим стандартам. Кроме того, образовательные учреждения не обеспечены специалистами по обслуживанию рабочих мест.

Современная ситуация требует от образовательных учреждений усиления системы воспитания учащихся, что при имеющейся нагрузке педагогов-предметников  практически невозможно осуществить. Сегодня функционал классного руководителя в школе физически способен перекрыть только технические моменты: организация питания учащихся, оформление журналов, контроль медицинских справок, пропусков, на воспитательные мероприятия физически не остается времени. Кроме того, оплата классного руководства категорически не соответствует объёму выполняемой работы.

В целом существующая система оплаты труда, при которой должностной оклад  у педагогического работника  ниже, чем МРОТ,  приводит к тому, что  любые доплаты, которые педагог получает за расширение своих базовых обязанностей, нивелируются вхождением в МРОТ. Но есть и те работники, кто не имеет дополнительных выплат. Им доплачивается до МРОТ просто по факту работы за базовую ставку. Это является дискриминационным фактором, вызывающим особое недовольство в педагогической среде. Именно поэтому профсоюзная сторона настаивает на доведении минимального должностного оклада педагогов до минимального размера оплаты труда и в дальнейшем его обязательной ежегодной индексации  на индекс роста потребительских цен.

Теги: #профсоюзы
Источник: Псковская Лента Новостей
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