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Реплика Донецкого: Диагноз - рукожопие

Подчас, случается, наши высокопоставленные чиновники вдруг выдают в онлайн посты, с которыми вряд ли поспоришь. В минувшую субботу губернатор Псковщины Михаил Ведерников сорвал нехилый хайп, набив в Инстаграме такой жестковатый, но в целом справедливый текст: «Порой очень хочется открыть рубрику #РукоЖопые и #ТупоГоловые! Иногда поражаешься бездумному и формальному подходу подрядчиков. А иногда просто безрукости и нежеланию думать, прежде чем делать. В одном из районов (добрый, жалею всех, район не называю) в рамках благоустройства делали пешеходную дорожку, а опору столба электропередач не вынесли, она осталась на тротуаре. Наказали мамочек с колясками, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью. Так и хочется спросить: Вы дебилы?! Как так можно?!! Пока я здесь, так не будет». (Конец цитаты).

Простим главе региона несколько грубоватый, просторечный стиль высказывания и то, что на фото он перепутал подписи: «Было/стало». Дурак не поймет, а умный человек не заметит. Но по существу губернатор прав. Именно что «руки из задницы растут при абсолютно тупых головах». Я бы даже добавил после слова «дебилы» знаменитое междометие от министра иностранных дел Лавров. Ну кто ж так делает? Только совершенно тупорылые и безнадежно рукожопые. Может, судя по картинке, и не так уж сильно наказали мамочек с колясками, инвалидов и пожилых людей, столб, воткнутый в тротуар, можно и обойти, но, извиняюсь за мой французский, рукожопие у нас процветает.

Можно смело сказать, что это целое явление русской жизни, всеобщее и неизбывное, как дураки при власти и плохие дороги. И Псковщина здесь, увы, не исключение, а яркое подтверждение феномена.

Тотальное рукожопие – это наш ментальный почерк, наш национальный крест. Куда не глянь, встретишь знаки этого самого рукожопия, помноженного на тупоголовость.

Александр Донецкий