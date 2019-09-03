Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Бортково сердце

Настоящей политической сенсацией стало бегство Владимира Бортко с выборов губернатора Санкт-Петербурга. Свое неожиданное заявление депутат Госдумы, член КПРФ и теперь уже экс-кандидат в мэры северной столицы сделал во время телевизионных дебатов в минувшую пятницу. А подтвердил и разъяснил в субботу, 31 августа, на специально созванной пресс-конференции, где назвал себя «политическим трупом» и не исключил, что теперь его выгонят из партии, а может, и из Госдумы, поскольку свое решение «слиться» он принял самостоятельно, не советуясь ни с кем из руководства КПРФ.

Смотрите также Кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ снялся с выборов и объяснил свое решение открытием участков на Псковщине

На пресс-конференции выяснилась и еще одна пикантная подробность, если, конечно, художник не врет: накануне Бортко встречался с замглавы администрации президента Сергеем Киреенко, который якобы уговаривал кинорежиссера остаться в предвыборной гонке. То есть, решение кинорежиссера сбежать на финише вовсе не было спонтанным. Он все знал. Коротко, но продумал. И даже не совсем втихаря. Известил, кого надо. В той же «апэшечке». А вот от товарищей по партии утаил. Некрасиво.

Вообще, во всей этой истории много мутного. Слишком уж стремительно и внезапно все произошло. Еще совсем недавно возмущенный Бортко звонил псковскому «яблочнику» Льву Шлосбергу и договаривался о совместном наблюдении за «криминальными» выборами губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области (напомню, у нас организовано 15 избирательных участков для 45 тысяч дачников из северной столицы), и вот, спустя всего двадцать дней - столь бесславный финал. Выглядит режиссер, согласитесь, откровенно жалко. Неубедительно. Никто ему не верит. «Сдристнул», - обобщил обвинения в трусости публицист и обозреватель «Эха Москвы» Сергей Пархоменко. «Купили», - сделали вывод другие наблюдатели.

Владимир Бортко (фото: riafan.ru)

Ну да, вариантов, в принципе всего два: кнут или пряник. Хотя нет, есть еще третий: и кнут, и пряник. Сначала напугать, а потом приголубить, наобещать ништяков. Слаб человек. Согласился. А уж изобразить то, что надо, на публике Бортко может. Все-таки кинорежиссер. По его словам, замруководителя администрации президента Сергей Кириенко уговаривал его остаться в предвыборной гонке. Но Бортко якобы не согласился. А может, наоборот? Нас там не было, свечку не держали. И все равно: неприятный осадок остается. По сети бродит слух, что министр культуры Мединский предложил Бортко то, от чего кинорежиссеру нельзя отказаться: новую экранизацию «Войны и мира» с фантастическим бюджетом. Кто ж откажется. Тут не то, что Мединскому, а самому Дьяволу душу заложишь. И идите гребаные выборы лесом!

Истинная же причина «слива» Бортко в другом. Как бы ни старались политтехнологи врио губернатора Санкт-Петербурга, опросы якобы свидетельствуют: больше сорока процентов Беглову не набрать, то есть при «живом» Бортко Беглову реально светит второй тур с непредсказуемыми последствиями, как в прошлом году в Приморье. Вот АП и предпринимает судорожные действия по спасению ситуации: выход Бортко из гонки, дескать, передаст часть голосов Беглову. Довольно сомнительный расклад, но утопающие готовы схватиться за любую соломинку.

Смотрите также Все оппоненты Беглова допустили снятие с выборов губернатора Петербурга в случае создания участков в Псковской области

А за Бортко все равно обидно. Талантливый режиссер, автор культового «Собачьего сердца» и других фильмов откровенно и публично обделался. Это, как ни крути, самое точное определение. На поверку Бортко оказался верным псом режима. И ему теперь с этим жить. Выдержит ли испытание его собачье сердце?

Александр Донецкий