Политика

Все оппоненты Беглова допустили снятие с выборов губернатора Петербурга в случае создания участков в Псковской области

Кандидат в губернаторы Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова вслед за Михаилом Амосовым допустила снятие с выборов в случае создания участков для голосования в Псковской области.

«Мы посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация, сможем ли мы восстановить наших муниципальных кандидатов там, где они не были зарегистрированы. Мы посмотрим, что еще придумает власть. Безусловно, я считаю, что такое давление на власть, чтобы отказаться от участков в Псковской области, - это хороший шаг. Он возможен. Мы будем встречаться с кандидатами (в губернаторы - ред.), будем ее обсуждать. Может быть, надо сделать там видеонаблюдение. Мы посмотрим, на какие уступки пойдет Горизбирком», - сказала Тихонова «Интерфаксу» в понедельник.

«Я считаю, что такой механизм (снятие с выборов всех, кроме Беглова - ред.) исключать нельзя. Хотя соглашусь, что явка действительно может снивелировать до погрешности эти участки, и, кстати, опыт Москвы это показал. 1% от количества избирателей пришли на такие же участки в Московской области, и 3% от числа голосующих. На самом деле, небольшая часть», - добавила она.

Тихонова уточнила, что на экстерриториальных избирательных участках можно будет проголосовать только на выборах губернатора. «Поэтому я призываю избирателей прибыть в день голосования по месту прописки и избрать также муниципальную власть», - подчеркнула она.

Накануне кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко обратился к двум другим кандидатам с предложением добиться отмены планов создания избирательных участков на территории Псковской области. Бортко призывал себя и своих коллег-конкурентов, Тихонову и Амосова, опасаясь фальсификаций, не избираться, если голосование будет организовано в Псковской области.

Амосов заявил, что готов обсуждать возможность снятия с выборов. «Михаил Амосов, отметил, что предложение Бортко обсуждаемо. Обсудить вопрос предложено на личной встрече кандидатов», - сообщила пресс-служба Амосова в понедельник.

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Ранее председатель избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко сообщил, что жители Петербурга смогут проголосовать на выборах губернатора 8 сентября на 72 участках в Ленинградской и 20 в Псковской областях. В избиркоме считают, что 8 сентября на дачах в этих регионах будут находиться более 200 тысяч избирателей северной столицы.

ЦИК отнес открытие участков в Псковской области к полномочиям избиркома Петербурга.