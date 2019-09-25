Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Брячак vs Алексеенко

Ничто вроде не предвещало, как вдруг… разразился нешуточный политический конфликт регионального масштаба. Хотя почему «вдруг»? Конфликт вызревал давно. И вот наконец вывалился наружу.

Лидер псковских эсеров Олег Брячак, выступая «живьем» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове резко «наехал» на первого секретаря псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко, обвинив того ни много ни мало «в лицемерии, лжи и предательстве», а, кроме того, вызвал оппонента на «дуэль». Понятно, что не на пистолетах системы Ле Пажа, а на «дуэль» словесную, полемическую, в прямом эфире.

Так что вскоре нас ждет, надеюсь, искрометный диалог двух руководителей местных отделений двух номинально оппозиционных партий - КПРФ и «Справедливой России».

В чем же обвинил Петра Алексеенко Олег Брячак? Фактически в том, что тот якобы сознательно «слил» выборы, вступив в сговор с «Партией Роста». Дескать, кандидаты от КПРФ снимались с выборов не просто так, а по договоренности - через фигуру коммуниста Аркадия Мурылева, на прошлогодних выборах баллотировавшегося в губернаторы Псковской области и, по мнению Брячака, провалившего избирательную кампанию. Цитирую: «Есть такой Аркадий Мурылев. А еще есть такой товарищ Титов, руководитель «Партии Роста». А еще товарищ Титов является уполномоченным при президенте РФ по правам предпринимателей. А Мурылев - уполномоченным по правам предпринимателей в Псковской области. То есть он подчиняется Титову. То есть «Партия Роста», руководителю которой подчиняется Мурылев, снимает кандидата от КПРФ!». Вот такая логическая цепочка от Олега Брячака. И еще: «…у руля <местного отделения КПРФ> находятся предатели, которые положили партию на лопатки, убили ее. И чтоб сделать ее дееспособной, не знаю, какие действия надо провести - может искусственное дыхание сделать или током бить».

Само собой, Петр Алексеенко тоже не смолчал и ответил Брячаку-мл. в не менее резких выражениях, цитирую: «То, что говорит Брячак, - это какая-то галиматья, бред его больного воображения. <…> То, что Брячак дает такие комментарии, я не удивлен, ведь он "спелся" с властью. Один из членов его партии снял с выборов нашего кандидата Александра Ножку - вот это факт. Я даже звонил Брячаку, ругал его. После моего письма <руководителю фракции партии в Государственной Думе Сергею Миронову> Брячак получил "по шапке". Он, конечно, обиделся и говорит мне: "Что ты Миронову-то жалуешься?". А я не жаловался, я рассказал о сложившейся ситуации. Что это такая за, якобы, оппозиция, которая снимает наших коммунистов? <…> Я всегда готов прийти на эфир с Брячаком, нам скрывать нечего. В одно время я назвал его сукиным сыном, но тогда я сказал, что это наш сын, а теперь это точно не наш», - резюмировал конфликт Петр Алексеенко, вновь творчески переработав известное крылатое выражение, приписываемое 32-му президенту США Франклину Рузвельту: «Самоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын».

Напомню, что впервые популярный политический афоризм про «нашего сукиного сына» Петр Алексеенко использовал летом 2017-го года, когда лидеры региональных отделений «Справедливой России» и КПРФ не ругались, а, наоборот, вместе, в коалиции, шли на выборы в Псковскую городскую Думу. Тогда, два года назад, условный эсер Николаев не снимал условного коммуниста Ножку с выборов, напротив: кандидаты-оппозиционеры уступали друг другу электоральную дорогу. Однако с тех пор пути двух номинально оппозиционных партий разошлись. Я подчеркиваю слово «номинально», то есть: «лишь по имени, только по названию». А в реальности, как уверены многие внесистемные оппозиционеры, и КПРФ, и «Справедливая Россия» являются своего рода филиалами «Единой России», прячущимися под вывесками «левых партий». Формально это, конечно, не так: и КПРФ, и «Справедливая Россия» - вроде бы самостоятельные политические силы. Но, опять же, именно «вроде бы». Они являются частью единой системы так называемого «электорального авторитаризма», и так или иначе сотрудничают с «партией власти», что мы не один год наблюдаем как на региональном уровне, так и на федеральном.

После прихода Михаила Ведерникова в регион, Олег Брячак открыто заявил, что поддерживает его политику. Вот уже без малого два года как псковское отделение «Справедливой России» - самый верный союзник действующего губернатора. А что же местное отделение КПРФ? И вот тут я вынужден согласиться с мнением Олега Брячака. После смерти Александра Рогова псковские коммунисты непрерывно теряют очки, что прекрасно показывают и результаты выборов. Процент проголосовавших за КПРФ неуклонно снижается. Для всех независимых наблюдателей очевидно, что псковские коммунисты день ото дня сдают свои позиции, и выводов из провалов почему-то не делают. Ну, если не считать заявлений типа «встретились, поговорили». И тут даже не знаешь, кому задать вопрос, почему так? – «генеральному секретарю» Зюганову, который прекрасно встречается с президентом и что-то там «перетирает за народ», или персеку обкома Алексеенко, который, в свою очередь, прекрасно встречается с губернатором.

Единственное, в чем с Брячаком явно нельзя согласиться, так это в том, что якобы был какой-то тайный сговор с «Партией Роста». И Аркадий Мурылев тут, разумеется, ни при чем. Как и его формальный руководитель Титов. Местные «ростовики-затейники» во главе с Игорем Романовым играют самостоятельные роли над «подпевках» у «Единой России». Это их собственный политический бизнес. На выборах они, что называется, на аутсорсинге у штаба «партии власти».

На фото: секретарь обкома КПРФ Аркадий Мурылев, председатель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов и руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов Антон Минаков

Как, в известном смысле, и та же «Справедливая Россия», и, - добавлю от себя, - КПРФ. Если псковские эсеры открыто поддерживают власть и лично губернатора Ведерникова, то коммунисты делают это неявно. Уж не знаю, сознательно, как считает Брячак, или по недомыслию. Они попросту спят, ни черта не делают и либо выставляют на выборах заведомо слабых кандидатов типа того же Мурылева, либо вообще никого не выставляют, как это было, например, в этом году в нескольких районах.

Так что, если хотите мое мнение, оправдаться в ходе «дуэли» - предстоящей дискуссии не получится ни одному, ни другому.

Это как спор двух боксеров-неудачников, проигравших свои бои и спорящих теперь до хрипоты о том, кто больше пропустил ударов и не сделал ли это по «договорняку». В принципе, разницы нет. Оба, по итогам избирательной кампании, - лузеры. Оба - хуже.

Александр Донецкий