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Реплика Донецкого: Накласть на ЮНЕСКО

Псковские общественники опять возбудились в соцсетях: постят ВКонтакте и Фейсбуке фото забора, возводимого на берегу реки Псковы вокруг некой стройки, аккурат у подножия храма Богоявления с Запсковья, недавно включенного в список охраняемых объектов ЮНЕСКО.

Версии того, что намерены построить неизвестные собственники, разнятся. По одной, на берегу, в непосредственной близости от храма, будет возведен частный дом, что вроде как подтверждает публичная карта кадастрового учета: участок площадью 1290 квадратных метров по адресу «Псков, улица Верхне-Береговая, дом 1» предназначен для индивидуальной жилой застройки. По другой версии, изложенной в Фейсбуке помощницей депутата Псковской городской Думы Еленой Демченковой, под храмом хотят построить «деревянную круглую конструкцию типа сцены».

Как обычно это бывает в Пскове, удивляет некая «секретность» стройки, вываливающейся на общественность только после того, как уже построен забор, плюс запоздалая реакция градозащитников из местного филиала ВООПИиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры), начинающих верещать и вопить всегда уже постфактум.

Но если стройка затевается, значит, это кому-нибудь нужно? И все ответственные чиновники из соответствующих органов власти, включая тот же комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, давно в курсе. Публичных разъяснений на счет строительства, однако, как не было, так и нет. Поэтому, пользуясь случаем, прошу председателя областного комитета Наталью Тихомирову пояснить: а что там, на бережку под храмом, намерены построить и зачем?

Дело ведь не в том, что будет безнадежно испорчен прекрасный открыточный вид на живописную церковь Богоявления с Запсковья. К этому мы уже как то привыкли. Штука в том, что с июля месяца храм находится в списке ЮНЕСКО, а значит, охраняется этой почтенной международной организацией. А тут такие новости! Это как-то вообще монтируется? Зачем нужно было биться четверть века за этот самый список ЮНЕСКО, чтобы вот так, с панталыку, уничтожить плоды долгой и кропотливой работы по включению памятника в этот самый список?

Видимо, на самом-то деле псковским властям на этот самый список ЮНЕСКО накласть с высокой колокольни Троицкого собора. В общем-то, о чем-то похожем я и прежде догадывался. Просто не подозревал, что накласть столь откровенно.

Александр Донецкий