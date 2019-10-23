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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Побор на Кап-кап ремонт

23.10.2019 18:45|ПсковКомментариев: 0

Тарифы на капремонт в следующем году могут увеличиться. Об этом в эфире «Эха Москвы» в Пскове заявил исполняющий обязанности Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко. Цитирую: «Мы каждый год вносим предложение о повышении стоимости услуги. Если и в этот раз депутаты Псковского областного Собрания примут наше предложение, то стоимость услуги увеличится. <…> Повышение не такое большое, если брать все регионы страны. Наверное, как тариф не повышай, его все равно будет мало: рост цен идет».

Небольшое – для регионального отделения Фонда, у которого на счету сейчас 700 миллионов рублей, а невыполненная программа по капремонту за три предыдущих года, за 2016-й, 17-й и 18-й годы, оценивается в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Типичный «бизнес по-русски»: местный филиал ФКР давно и регулярно не исполняет свои обязательства, но цены исправно хочет повышать.

А вот что скажут о повышении тарифов жители? Для домов без лифта плата за «услугу» возрастет на 27 копеек за квадратный метр, а в домах с лифтом – на 31 копейку, то есть до 7 рублей 8 копеек, и до 8 рублей 25 копеек соответственно за тот же квадратный метр жилой площади. Вот и считайте, в какую копеечку «выльется в граните» персонально вам очередное повышение тарифа. Нехитрое умножение в уме выставляет кругленькую сумму. Не такую уж и безобидную для кармана среднестатистического жителя Псковщины.

Вот, по свежим данным Росстата, почти половине россиян – 49,4 процента – денег хватает только на еду и одежду. Цифра умопомрачительная, и для тех, кто годами не вылезает из нужды, увы, совсем не новость. Неслучайно же многие жители Псковской области упорно не хотят оплачивать квитанции, приходящие им и псковского отделения Фонда капремонта. Задолженность жителей Фонду на сегодняшний день – полмиллиарда рублей.

И еще. Лично меня в этом разговоре очень напрягло само слово «услуга». Позвольте, но какая же это «услуга», если обязательства по ее исполнению отодвинуты на некие «годы вперед»? Более верное определение, как обычно, дал наш богоспасаемый народ: «налог на будущее». Или еще более точно: «побор без обязательств». Денежки капают, а жители ждут. Кап-кап, авось, и – накапает.

Александр Донецкий

Теги: #капремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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