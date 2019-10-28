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Реплика Донецкого: Оптимизаторы - облажались, и ладно

Цитата: «Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем». Фраза принадлежит вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой, которую она произнесла в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Как принято выражаться в соцсетях, оценивая нечто неожиданное: «Внезапно».

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Нет, про печальные итоги, объявленной в 2010-м оптимизации системы здравоохранения, россиянам и без вице-премьера Голиковой давно все известно: и из данных статистики, и из горького опыта. Переживаем-то мы итоги, что называется, лично, на собственных шкурах. И гораздо больше для описания этого опыта подошли бы другие оценочные слова: катастрофа, крах, коллапс.

Но вот услышать словечко «неудачно» из уст целого вице-премьера - это да, неожиданно.

И не просто так родилось, а как реакция высокой сановницы на заседание Госсовета, прошедшее в Калининграде в минувший четверг при участии президента Путина, на котором обсуждались проблемы медицины в России, как раз напрямую касающиеся доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества оказания медицинских услуг в регионах.

Тут же по теме высказались и другие ответственные лица: министр здравоохранения России Вероника Скворцова признала, что инфраструктура поликлиник и больниц сильно устарела, цитирую: «Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», - а другой вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что эти учреждения - цитата: «…в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии».

Речь шла как раз о районных больницах. Итак: «неудачно», «устарела», «в ужасном состоянии». И что теперь? Какие последствия?

Кто-то за эти «ужасы» ответит? Та же вице-премьер Голикова? Та же министр Скворцова? Или же вице-премьер Силуанов?

Тот же горький опыт подсказывает: вряд ли. Это если врач первичного звена (если он еще остался в регионе, не уехал в более хлебные места) совершит врачебную ошибку, то его накажут. Иногда вплоть до суда. А сановникам ошибаться можно сколько угодно.

Признать системную ошибку, видимо, попросту пришлось, настолько невеселая статистика наблюдается в последние годы по смертности граждан и убыли врачей из регионов в целом по стране, а Псковская область здесь, увы, «впереди России всей», занимая первые места в антирейтингах. А вот ответить за содеянное и сделать государственные выводы опять некому. А зачем? Живут сановники в параллельной реальности. Сами «услугами» сельских медпунктов не пользуются.

Да, признали вслух ошибки. Озвучили в еженедельной программе штатного пропагандиста. И всё. Достаточно. На этом лимит «внезапностей» закончился. Теперь уж не убудет. Вот увидите. Никто из выше названных опять не уйдет в отставку, никого не снимут с должности и не выкинут из шикарных кабинетов с «волчьим билетом», никому даже выговора не объявят.

Такова уж наша система управления, к которой, опять же, все мы за долгие годы привыкли. Облажались «эффективные» в кавычках «оптимизаторы» по-крупному, и ладно. Ну, а расхлебывать всю эту катастрофическую оптимизацию, как обычно, придется убывающему с каждым годом, вымирающему населению и чудом сохранившимся врачам, вкалывающим на две-три ставки.

Александр Донецкий