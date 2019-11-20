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Реплика Донецкого: МузееФИКЦИЯ

Поскольку все мы живем в городе, где, согласно списку, насчитывается аж 396 памятников истории и культуры, острый, часто с переходом на личности, спор между так называемой «культурной общественностью» и чиновниками от культуры, по-видимому, неизбежен, как резкая смена времен года в средней полосе России. И пока общественники, озабоченные судьбой псковских древностей, собираются на кухнях, дабы принять план действий на ближайшие два года и выразить озабоченность по ОКН (так, неуклюжей аббревиатурой, на чиновничьем сленге называются объекты культурного наследия), профильный комитет областной администрации по охране этих самых объектов организует работы с участием альпинистов по восстановлению кровли Гремячей башни, которая заметно пострадала во время недавнего урагана.

Сейчас я вовсе не хочу сказать, что активисты Общественного совета при комитете по охране ОКН под председательством Натальи Савицкой только и делают, что бьют в набат, тогда как сотрудники самого комитета под руководством Натальи Тихомировой их усердно игнорируют. Или, наоборот, общественники исключительно вопят и балаболят, тогда как чиновники заняты конкретным делом - вот, посмотрите: до зимы консервационные работы по закрытию контура крыши на Гремячей башне будут завершены.

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Наверное, все-таки, каждому - свое. У общественников главная функция - привлекать внимание к терпящим бедствие святыням, высвечивать и озвучивать проблемы; у чиновников, с их административным и финансовым ресурсами, возможность оперативно реагировать, то есть организовать необходимые работы на таком сложном, к примеру, объекте, как та же пострадавшая Гремячая башня. Не Наталье же Савицкой, в самом деле, карабкаться на верхотуру с молотком и гвоздями - менять стропила и прибивать жесть?

А вот встречаться и разговаривать почаще с общественниками и журналистами нашим чиновникам явно не помешало бы. Потому что многие «непонятки» как раз и возникают из-за банального отсутствия диалога. А иногда и просто из-за принципиальной закрытости чиновников от культуры, их какого-то упертого нежелания общаться. Здесь отрицательный во всех смыслах пример упорно демонстрирует, прежде всего, комитет по культуре Псковской области и лично его руководитель - Жанна Малышева, и, видимо, с этим уже ничего невозможно поделать. Остается дожидаться, как манны небесной, неизбежной смены вех и лиц. А вопросы у общественников есть и, - очевидно, - они никогда не перестанут звучать, тем более, что у всех нас теперь под рукой смартфон с видеокамерой и социальная сеть типа Фейсбук.

Вот только один из последних: а что у нас с Варлаамовской башней? Помнится, еще в конце июня, в ходе Ганзейского фестиваля, псковичам торжественно, под видеокамеры и фотовспышки, показали отреставрированный объект, телеканалы и интернет-издания протрубили об открытии.

Отшумели Ганзейские дни, и уже немало псковичей, собравшихся осмотреть башню, насладиться открывающимся видом, вынуждено было поцеловать запертую дверь. Закрыта Варлаамовская башня на замок, как и ее подруга в другом конце крепости - Покровская, скоро вот уже десять лет как демонстрирующая псковичам и гостям Пскова все те же надежные запоры. Неужели Варлаамовская повторит сию печальную участь? Как и две другие - свежеотреставрированные, Плоская и Высокая? А ведь сколько мы слышали разговоров и обещаний всуе о музеефикации Покровской башни, видели даже презентации макетов. Десять лет - и ничего, полный нуль!

Обещанная музеефикация обратилась в настоящую музееФИКЦИЮ.

И мне сейчас даже не хочется вдаваться во все эти мутные подробности - почему да как? Потому что «отмазки» у чиновников от культуры и псковских горе-музейщиков, уж поверьте, всегда имеются: и объекты, оказывается, не приняты госкомиссией, и строители с окнами у них напортачили, и вопросы по электрике не решены, и экспозицию подготовить - это вам, конечно, не фунт изюма, на это, видимо, требуются десятилетия. И так далее. А факт остается фактом: за десять лет Покровская башня так и не стала объектом музейного показа! Более того, как выясняется, она требует реставрации. Вот уже скоро полгода как пустует Варлаамовская башня, с такой помпой якобы «открытая» в дни Ганзы. О туристском маршруте по ближнему Запсковью пока следует забыть. Долго еще эта нескончаемая псковская музееФИКЦИЯ будет продолжаться?

Александр Донецкий