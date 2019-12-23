Реплика Донецкого: Сui prodest и долгострой имени Фабрициуса

1 января 2020 года должна была завершиться реконструкция улицы Яна Фабрициуса на участке до улицы Кузнецкой. Предположительно, с перерезанием красной ленточки и произнесением торжественных речей. Однако уже сегодня, 23 декабря, всем понятно, что праздника не будет. В смысле, новый-то год, разумеется, наступит, куда он денется? А вот улицу Фабрициуса 1 января в эксплуатацию, увы, не сдадут. Поскольку реконструкция предательски затянулась и превратилась в банальный долгострой, который теперь, скорей всего, затянется до весны. А может, и до лета.
Жители окрестностей улицы Фабрициуса, понятно, пребывают в перманентном ахтунге и строчат жалобы чиновникам городской администрации. И, добавлю, не только они. Улица перерыта, никому не охота ломать ноги, и из района неизбежно ушли покупатели. В связи чем только за последние два месяца более семидесяти псковских бизнесменов обратились в приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева. Цитирую регионального бизнес-омбудсмена: «…почти месяц работы на объекте практически не велись, и отсутствовала техника. На прилегающей территории расположены три крупных торговых центра и множество более маленьких предприятий сферы торговли и услуг. Из-за смены схемы движения общественного транспорта и серьезного оттока посетителей продажи существенно снизились, арендаторы массово отказываются от помещений, предприниматели несут серьезные убытки».
Кто виноват в том, что люди и торговцы страдают? Нерадивый подрядчик? Давайте спустим на него всех собак! Но не все так просто. Подрядчик объяснил срыв сдачи объекта… как вы думаете чем? Отсутствием одной подписи одного депутата. В акте о сносе-обследовании зеленых насаждений. Оказывается, документ подписан всеми членами комиссии, кроме депутата Псковской городской Думы Григория Турчина, который, как выяснилось, пошел на принцип. Теперь, из-за отсутствия оной подписи Турчина, вопрос снова и опять будет рассматриваться на очередной сессии Псковской городской Думы, которая состоится 25 декабря. Но понятно, что это уже мертвому припарки. Все сроки сорваны, и за оставшиеся дни улицу Фабрициуса в асфальт не закатают и не сдадут под звон бокалов с шампанским. Вот так! А вы говорите, что у нас от мундепов ничего не зависит. Очень даже, как выясняется, иногда зависит. Все сроки упущены, и уже улетели в тартарары. Народ стонет, а стройка на Фабрициуса стоит.
Здесь необходимо вернуться в начало осени и напомнить, что конфликт возник отнюдь не сегодня. Согласно плану реконструкции улицы Фабрициуса подрядчик намеревался снести в общей сложности чуть ли не триста деревьев. И те же самые жители, которые сейчас стонут из-за временных строительных неудобств, тогда грудью встали на защиту зеленых насаждений. Мол, не дадим превратить Псков в каменные джунгли! И вроде бы тогда на сессии Псковской городской Думы удалось найти некий компромисс. Во всяком случае, именно так все выглядело, и складывалось впечатление, что все чики-пуки. И волки (то бишь подрядчик) сыты, и овцы (то есть деревья) по возможности целы. Мундепы дружно проголосовали за компенсационные посадки деревьев. Ан нет! Под занавес года вдруг обнаружилось, что одной важной подписи под документом и не хватает. А именно - подписи депутата Турчина.
Сам Турчин объяснил свою позицию не тем, что он якобы «встал в позу» и «довел ситуацию до абсурда», а исключительно отсутствием гарантий от администрации города, цитирую: «…я хочу увидеть гарантию органов исполнительной власти о том, что вместо спиленных деревьев, будут посажены новые. Но мне ее не добиться. <…> Моя вина в том, что я обратил внимание, что так нельзя делать? На том же комитете я снова повторил: «Дайте мне гарантийное письмо о компенсационной высадке деревьев, и акт я подпишу прямо здесь, и никаких сессий не потребуется». Отказали».
Какой из всей этой катавасии напрашивается вывод? Когда депутаты нашей гордумы вроде бы приходят к внешнему консенсусу, как это случилось в сентябре, - не верь глазам своим. Это вовсе не означает, что вопрос решен. На самом деле борьба разных интересов продолжается с утроенной энергией. И 25 декабря на очередной сессии ПГД нас, судя по всему, ждет очередная политическая битва. Итог которой непредсказуем, и ничего не гарантирует. Ни завершения реконструкции улицы Фабрициуса. Ни, тем более, грядущей компенсационной высадки деревьев. При любом раскладе страдают только жители и те же предприниматели, лишенные клиентов и покупателей. Сейчас они страдают от разрытой улицы. Завтра будут страдать от отсутствия на этой улице деревьев и кустов. Бенефициар же, то есть выгодополучатель, очевидно, тут один: тот, кто заполучил этот на самом деле бессмысленный подряд. Ну, не нужно было расширять улицу Фабрициуса! Она и без расширения и спила деревьев со своей функцией вполне справлялась. Как точно сформулировали древние: cui prodest? Ищи, кому выгодно.
Александр Донецкий