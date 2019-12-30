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Реплика Донецкого: Разброд и шатания в «Псковпассажиравтотрансе»

Неделю назад я стал свидетелем такого случая: ехал по маршруту городского автобуса №25, как вдруг автобус остановился, и кондуктор вежливо попросила перейти в другой автобус, что недоумевающие пассажиры послушно и сделали. Вроде бы ничего необычного не произошло. Ну, сломался автобус на маршруте, бывает. Тем более, транспортное предприятие оперативно подогнало вместо остановившегося автобуса исправный, и пассажиры продолжили свой путь.

Но буквально пару дней спустя, в понедельник 23 декабря, на официальном сайте губернатора Ведерникова, этой коллективной жалобной книге всех псковичей, появилось обращение за подписью работников ГППО «Псковпассажиравтотранс» к главе региона, которое многое разъяснило. В письме описывалась тяжелая ситуация на предприятии, и, кроме жалобы на задержку выплаты зарплаты, говорилось о том, что – цитирую выборочно: «Осенью на предприятии начались сложности с топливом. Автобусы заправляются меньше, чем положено для прохождения смены в полном объеме. В результате расходуется топливо на тягачи, которые притаскивают сошедшие с линии автобусы. Количество рейсов сокращается, собираемая кондукторами выручка падает, пассажиры не довольны. Среди работников складывается нервозная, напряженная атмосфера. Неужели <…> «Псковпассажиравтотранс» обречен находиться в этом замкнутом круге долгов, задержек заработной платы, недостаточного обеспечения топливом? Коллектив очень переживает текущую ситуацию, складывается тенденция к уходу с предприятия лучших кадров». (Конец цитаты). В концовке своего письма работники «Псковпассажиравтотранса» просят губернатора «взять под личный контроль ситуацию с финансовым состоянием предприятия».

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Согласитесь, положение, как оно описано, нетривиальное, вопиющее и даже шокирующее. Что значит, не хватает топлива? Это что же за менеджмент такой на государственном предприятии? У нас что, на дворе «лихие 90-ые» с их тотальным беспределом и кризисом неплатежей?

Прошло еще три дня, и в минувший четверг, 26 декабря, на том же губернаторском сайте появилось другое письмо от работников транспортного предприятия, симптоматично озаглавленное «Правдивые факты работы ГППО «Псковпассажиравтотранс» и как бы «опровергающее» первое послание. Авторы письма называют себя «адекватной частью коллектива», а составителей обращения от 23 декабря, цитирую: «горсткой третьих лиц, которая вызывает брожение в коллективе и мешает работе предприятия. Основной принцип этой группы лиц: «Меньше работать, больше получать или украсть!». И далее, цитирую: «Что касается сошедших с линии автобусов якобы из-за нехватки топлива – это опять комментарии лиц, не компетентных в этом вопросе. Это проявление технических неисправностей а/м, которые вовремя устраняются (проявляется износ а/м), а также ведется активная борьба с хищениями топлива, что, естественно, не нравится лицам, пишущим такие жалобы в различные инстанции. Подписи, которые прилагаются к этому «липовому» обращению, собирались некорректно».

Здесь добавлю, что под вторым обращением подписей вообще никаких нет, а что по факту есть? А по факту, кто бы ни стоял за авторами этих двух писем, руководство или, предположим, профсоюзные лидеры, мы имеем на главном транспортном предприятии региона разброд и шатания. Одна группа лиц пишет челобитную губернатору о том, что вовремя не выплачиваются зарплаты и не хватает топлива для автобусов, вторая группа лиц обвиняет в этом подписантов первой группы.

Налицо – жесткое противостояние внутри коллектива, и скандальный вынос этого позорного сора из общей избы в публичное пространство – свидетельство глубочайшего кризиса компании, которая должна обеспечивать транспортную доступность и социальную стабильность в регионе. Хочется спросить, а где же во всей этой разборке с якобы «пропавшим» топливом и.о. гендиректора – господин Киргинцев? Он-то сам на чьей стороне? С теми, кто жалуется, или с теми, кто обвиняет жалобщиков?

Ситуация в целом выглядит крайне удручающе, но и это еще не всё. К концу года подоспела еще одна тревожная новость. «Псковпассажиравтотрансу» грозит штраф до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток по судебному иску по ч. 3 ст. 19.7.9 КоАП РФ – ахтунг! «за умышленное непредоставление сведений (или предоставление ложных сведений) в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств». Рассмотрение дела в Псковском городском суде продолжится 10 января. То есть, оказывается, предприятие еще и мошенничало с данными о пассажироперевозках, которые собирает министерство транспорта России?

Скандал на скандале, и скандалом погоняет. Теперь представим самое страшное: суд выносит решение приостановить деятельность предприятия на три месяца. Нас ждет транспортный коллапс? Что делать будем, господа эффективные менеджеры?

Александр Донецкий