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Реплика Донецкого: Морально и физически устаревший монополист

Жители региона жалуются в соцсетях на проблемы с автобусами на маршруте «Печоры - Псков». Об этом сообщило издание «Московский комсомолец в Пскове». Из-за постоянных поломок автобусы опаздывают, рейсы срываются. На автостанции никакой информации нет. Люди возмущаются. История болезненная. И это в туристических Печорах, где находится всемирно известная православная обитель, к которой едут тысячи паломников.

В региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству жителям разъяснили, что обновление автопарка предприятия «Псковпассажиравтотранс», которое обеспечивает перевозки, цитирую: «Происходит низкими темпами ввиду тяжелого материального положения перевозчика. Большинство автобусов морально и физически устарели». «В случае схода транспортного средства с линии по мере возможности на маршрут направляется резервный автобус», - «успокоили» (в кавычках) пассажиров в транспортном комитете области.

Согласитесь, невеселая картина. Знаменитая на весь белый свет православная святыня, Псково-Печерский монастырь, и ушатанные, пердящие ПАЗики, которые ко всему прочему еще и внезапно отменяют. «Прекрасная транспортная доступность». Опять же, в больших и жирных кавычках.

А ведь еще несколько лет назад было совсем не так. Между Псковом и Печорами регулярно курсировали автобусы частного предприятия «Нива» под руководством Сергея Тарасика. И, как утверждают злые языки, чиновники приложили немало сил, чтобы вытеснить «Ниву» с рынка перевозок на этом направлении, а коммерчески привлекательный участок «Псков - Печоры» отдать «Псковпассажиравтотрансу».

В результате успешной борьбы с конкурентом «Псковпассажиравтотранс» вроде бы одержал полную и безоговорочную победу и, по сути, стал монополистом. С одной лишь оговоркой: как быстро выяснилось, монополистом «морально и физически устаревшим», что и признал в итоге региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

История, меж тем, сделала неожиданный вираж: в этом году предприниматель Сергей Тарасик стал главным претендентом на пост главы Печорского района от партии «Единая Россия». И хотя внешне два события, - провал «Псковпассажиавтотранса» и выдвижение бывшего конкурента, - никак не связаны, как тут не вспомнить поговорку: «Неисповедимы пути Господни». А еще: «Не рой яму другому, сам в нее провалишься». Старые истины, от которых, увы, сейчас никому, - ни жителям Печор, ни туристам, - отнюдь не легче.

Александр Донецкий