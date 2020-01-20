Общество

Участник праймериз «Единой России» на пост главы Печорского района Сергей Тарасик обозначил проблемы муниципалитета

Потенциальный кандидат от «Единой России» на пост главы Печорского района, директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик обозначил основные проблемы муниципалитета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 22 января на встрече с избирателями Сергей Тарасик сообщил в своем вступительном слове, на чем необходимо акцентировать внимание в районе.

«У меня - трое детей, и двое - уехало. И, считаю, что это - одна из основных проблем, о которой будем говорить. Надо, чтобы молодежь хотела остаться в районе», - начал Сергей Тарасик.

Кроме того, участник предварительного голосования подчеркнул, что в муниципалитете есть проблемы с качеством воды и дорог, с нехваткой врачей и прочих специалистов, а также добавил: «Еще мост через железную дорогу требует внимания».

Помимо этого, Сергей Тарасик взял на заметку претензии местных жителей, как в отношении обозначенных им проблем, так и касательно загрязненности, внешнего вида муниципалитета, недостатка ночного освещения, наличия бродячих собак.

А на вопрос о привлечении средств в район, высказался следующим образом: «Было бы неплохо, чтобы у нас появилось свое маленькое «Моглино». Чтобы появлялись инвесторы, которые будут в муниципалитет вкладывать средства».

Сергей Тарасик подметил, что разрешить некоторые проблемы помогут проекты «Единой России»: «Детский спорт», «Культура малой Родины», «Городская среда».

«Например, благодаря проекту "Городская среда", у нашего монастыря сделали парк. Надеюсь, проект получит продолжение, поскольку очень хорошо себя показал. И, надеюсь, распространится и на другие волости», - добавил Сергей Тарасик.

Помимо этого, потенциальный кандидат от «Единой России» отметил, что разрешить проблемы поможет и системный подход к работе: «Нужно уметь планировать работу, выстраивать ее в систему. Этому нужно учиться не только мне, но и всем. Так как жители должны знать, куда обратиться и по какому вопросу».