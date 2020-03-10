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Реплика Донецкого: Чего хотят феминистки?

Длинные выходные, Международный женский день, совпавший в этом году с праздником Торжества православия, и последовавший за ним нерабочий понедельник, неожиданно взорвали соцсети: многие авторки и, как ни странно, авторы принялись всячески хаять традицию публичных и личных поздравлений женщин с Днем 8 марта. Мол, это не праздник, а какое-то всеобщее торжество сексизма, то есть проявление превосходства мужчин. Все эти праздничные восхваления сугубо женских «добродетелей»: красоты, любви, нежности, заботы и так далее, – якобы должны оскорблять женщин, поскольку навязывают им некую изначально подчиненную и декоративную роль: «прекрасный пол, хранительницы очага». Поздравляя женщин такими патриархальными способами: тюльпанами, парфюмерией и комплиментами, – мужчины на самом деле унижают женщин и низводят их до функции чуть ли не узаконенной прислуги и «украшения стола».

Источник: vk.com/moscowmetrofashio

Особую ярость у феминисток вызвало решение московских властей сделать 8 марта бесплатный проезд в общественном транспорте для всех женщин: «Это что еще такое?! Что за неприкрытый сексизм? Зачем вы нас унижаете?! Долой 8 марта со всем его притворством и лицемерием! Даешь реальное равноправие полов! Вернее, этих самых гендеров».

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Как все, однако, в жизни парадоксально перевернулось! Кажется, еще немного, и феминистки сделают Международный женский день 8 марта, рожденный в борьбе за эмансипацию всех женщин, главным объектом своей ненависти, жупелом, с которым необходимо бороться и который нужно уничтожить. Звучит как бред, но с каждым годом этот бред становится все крепче и заметней, а главное, захватывает мозги новых поколений: девушек, убежденных, что их унижают, заставляя краситься, делать эпиляцию в зоне бикини и напяливать кружевное белье. Традиционное стремление быть привлекательной и сексапильной многими молодыми феминами воспринимается сегодня как атрибут патриархального мира, якобы навязанный им мужчинами. Отсюда все эти демонстративные практики вроде отращивания волос подмышками и прочего бодипозитива.

Разумеется, бритье ног и фитнес – это пустяки, маленькое зло, о котором можно забыть. А вот глобальное Зло, с заглавной буквы, – это, как убеждены феминистки, общество тотального неравенства, выражающегося в том, что женщин систематически дискриминируют на работе, регулярно не доплачивают, подвергают харрасменту, вместо карьеры заставляют заниматься детьми и мужем, сексуально эксплуатируют в постели дома да еще и унижают дурацкими поздравлениями на 8 марта. Прям не жизнь, а сексистский концлагерь! И давно бы пора устроить в стране «восстание писек», как к тому и призывает радикальная арт-группа с говорящим названием «Pussy Riot».

Меж тем, я всю жизнь живу в России, и никакого специального ущемления прав женщин никогда не видел. Ни в семьях, ни в общественной жизни, ни на службе. Скорее, наоборот. В тех сферах, где я работал, в образовании и масс-медиа, женщины заметно доминируют, и уж во всяком случае, им не платят меньше только потому, что они женщины. Примерно так же, по моим наблюдениям, обстоит дело и в других сферах жизни – здравоохранении, например, или в менеджменте, а уж в сфере обслуживания и подавно. Так где у нас дискриминация женщин? Существует естественное и традиционное разделение профессий на мужские и женские, но никто не запрещает мужчине, если он того хочет, стать, к примеру, швеей, а женщине – таксистом.

Давайте отбросим стереотипы. Как раз мужчина в нашей стране находится в более уязвимой позиции, нежели женщина, просто потому, что от него большего ждут, и, если он по каким-то причинам не справляется с жизненной задачей, то автоматически переходит в статус неудачника и должен погибнуть. При этом никто «мужских обязанностей», – быть «защитником и добытчиком», – с мужчины не снимал, а женщина все-таки по умолчанию остается «слабым полом», просто потому что она мать, потенциальная или реальная, а значит, достойна снисхождения и поддержки. И никто с этим не спорит. Так чего же хотят феминистки?

Все их желания сводятся к довольно странной вещи. Биологически являясь женщинами, то есть самками млекопитающих, способными зачинать, вынашивать и выкармливать детей, они стремятся отведенную им природой функцию отделить от своей социальной жизни. Они хотят, чтобы, как в фильме, был монтаж. Раз, и у них взрослый ребенок. То есть они еще не готовы отказаться от материнства, но уже не желают платить за возможность стать мамой, как им кажется, непомерно высокую цену в виде нескольких «выкинутых» из карьеры лет. Отсюда, на мой взгляд, и возникают все эти стенания о якобы «ущемлении прав», хотя это никакое не «ущемление», а просто биология, с которой спорить глупо.

Еще раз повторюсь: никто в нашей стране, пережившей социализм, сознательно не ущемляет права женщин, – ни законодательно, ни на практике. Достаточно просмотреть списки руководителей школ, больниц, предприятий и организаций, университетов, кафедр и так далее. Статистика наверняка будет не в пользу мужчин (исключаем здесь традиционно мужские профессии).

Более того. Если где-то вдруг и случится какая-то «дискриминация по полу», то она сразу же станет поводом для грандиозного скандала. Будьте уверены, наши женщины свои права знают! А вот биологическое начало в человеке пока убить не получается. Кто-то ведь должен рожать детей. Как минимум года три отдать ребенку придется. В 99% случаев это делают именно женщины. Им так природой и Богом предписано. Да, в ущерб карьере. А как вы еще хотели? Вы к этому не готовы? Ну, тогда не рожайте. Или вы все-таки хотите оставаться женщинами?

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Что, опять же, предлагают феминистки? Грубо говоря, они хотят, чтобы мужчина, помимо всех прочих своих обязанностей, предписанных семьей и обществом, взвалил на себя еще и биологические функции женщины по уходу за малолетним ребенком. Вот тогда, мол, настанет равноправие и справедливость.

Наверное, при коммунизме это и будет возможно. В России настоящего – вряд ли. Поэтому, каждое 8 марта мы будем поздравлять наших мам и жен. За то, что украшают жизнь и хранят очаг. За то, что, несмотря на все глупости победившего феминизма, не отказались от своего главного жизненного предназначения.

Александр Донецкий