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Реплика Донецкого: Сгонять за проездным

С утра в интернет-сообществе «Контроль. Псков. Наш город» одна известная псковская поэтесса оставила гневную запись: «Сегодня кондуктор в автобусе, а позже – и по телефону, сказали, что на июнь, на основании (указа об ограничительных мерах) губернатора, социальных проездных не будет. Что это за самоуправство? ... Опять за свой счет кататься да по полной цене? Тогда пусть снижают на 50% стоимость билета в автобусах при предъявлении нужного документа. «Забота» губернатора просто зашкаливает в данном случае».

Прочитав эту реплику возмущенной дамы, я, как, думается, и всякий другой горожанин, мгновенно солидаризировался с униженными и оскорбленными: это что же получается, коронавирус, подобно войне, все спишет? Если эпидемия, так и социальные обязательства госпредприятию не надо соблюдать? И уже, было, собрался настучать на клавиатуре пару-тройку злобных абзацев в бессмертных на Руси жанрах «кто виноват?» и «доколе?», но вовремя одумался и решил все-таки посмотреть, как отмену продажи социальных проездных объясняют в самом «Псковпассажиравтотрансе», для чего и зашел на официальный сайт предприятия.

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Как и ожидалось, на сайте информация отсутствовала, но был указан телефон по продаже проездных, по которому я и позвонил. Трубку взяла любезная женщина, которая подтвердила: «Да, социальные проездные на июнь в автобусах продаваться не будут. Если у вас есть апрельские проездные, то они будут действительны до конца июня». На мой вопрос: «Почему?» диспетчер ответила: «Ну, потому что самоизоляция, нужно дома сидеть. Это распоряжение губернатора. Не мы его придумали». «А если человек работает, то как ему быть?», – спросил я. «Если вы работаете, то берете справку с работы. Приезжаете по адресу, Псков, улица Поземского, 123, второй этаж. И по этой справочке мы вам продаем социальный проездной. Цена 800 рублей», – объяснила работница «Псковпассажиравтотранса» по телефону.

Ну, вот и разъяснилось. Оказалось, не так все страшно, как об этом сообщила псковская поэтесса. И все равно остался вопрос: а почему об этой дополнительной продаже льготных проездных работающим гражданам нет никаких объявлений – ни на официальном сайте «Псковпассажиравтотранса», ни в СМИ? Что это за заговор молчания? На что расчет? Все это похоже на какую-то «контрабанду». Вот и поэтессу ввели в заблуждение. К тому же далеко не всякий кондуктор будет сообщать пассажиру-льготнику о том, где и как можно приобрести социальный проездной?

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И, возможно, не из злого умысла, а просто по незнанию. Информировать потенциальных пассажиров-льготников главное транспортное предприятие области, судя по всему, пока не собирается. Поэтому проинформирую я: если у вас имеется права на приобретение социального проездного и плюс к тому вы работаете, придется потратить немного времени для поездки на окраину со справкой. Повторю еще раз: Псков, улица Поземского, 123; это там, откуда автобусы на маршрут выезжают. Нужно обратиться в кассу, после чего подняться на второй этаж в указанный кассиром кабинет. Вот такой замысловатый и покрытый тайной путь для того, чтобы сэкономить 300 рублей. Для кого-то мелочь, а кому-то лишний кусок сыра и брикет сливочного масла. В эпоху коронакризиса – уже неплохо.

Александр Донецкий