Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила использования газа
Дом, где хочется остаться
Нескучная самоизоляция
Резиновые сапоги: за и против
Зрелище для плебеев
Найти и обезвредить
рывок нацпроекта «культура»
Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
О коронавирусе и дистанционном мучении
Недооцененный город
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Пушкинский фестиваль онлайн
Александр Донецкий Публикаций: 391
02.06.2020 18:300 Реплика Донецкого: ЗдравоохрЕнение 01.06.2020 22:079 Реплика Донецкого: Карантин второй свежести 25.05.2020 19:574 Реплика Донецкого: Сгонять за проездным 21.05.2020 18:143 Реплика Донецкого: 10 тысяч на карманные расходы. В день 20.05.2020 19:3510 Реплика Донецкого: «Корона» лысину не жмет? Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 01.06.2020 12:119 946 человек заразились коронавирусом в Псковской области 31.05.2020 22:0917 Псковский губернатор: По итогам недели мы вошли в 7 регионов с худшими коэффициентами распространения коронавируса 31.05.2020 09:2528 72 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано за сутки в Псковской области 30.05.2020 10:5614 Число зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 815 02.06.2020 09:284 У 954 человек подтвержден коронавирус в Псковской области
Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: ЗдравоохрЕнение

02.06.2020 18:30|ПсковКомментариев: 0

В апреле нам обещали, что с началом лета эпидемия пойдет на спад, однако на Псковщине наблюдается обратная картина. Выступая 1 июня в прямом эфире «Эха Москвы» в Пскове, главный санитарный врач региона Александр Нестерук заявил прямо, цитирую:

«Ситуация с коронавирусом в Псковской области ухудшается стремительно. Сейчас наиболее напряженная ситуация с момента регистрации заболеваний. Я всех призываю взять себя в руки, вспомнить о правилах. <…> Не время расслабляться».

Что эпидемиологическая ситуация резко ухудшается, стало понятно еще на прошлой неделе, когда губернатор Михаил Ведерников обратился к президенту Путину с просьбой помочь региону «живой силой» - квалифицированными специалистами. Цитата из губернаторского «Инстаграма»:

«Нагрузка на наших врачей с каждым днем возрастает, и, учитывая характерный для региона дефицит медицинских кадров, это становится объективным и серьезным риском. Считаю, что нам нужна дополнительная помощь специалистов-медиков». 

Путин на просьбу псковского губернатора откликнулся. В субботу столичные медики приехали в регион помочь псковским коллегам. Вместе с врачами прибыли две машины с лекарствами и шесть машин со средствами индивидуальной защиты. Как сообщается, врачи из столицы будут работать в псковском COVID-центре в течение ближайших двух недель.

Судя по новостям, Москва оказывает помощь и другим регионам России. И все это в целом лучше, чем ничего, но остается один кардинальный вопрос: а кто и зачем довел систему здравоохранения региона до такого состояния? Столь плачевного, что сами справиться уже не можем, и требуется помощь из федерального центра?

Фото: courseticket.com

 Вопрос, конечно, не новый и всецело риторический. О том, что оптимизация фактически угробила систему здравоохранения, задолго до коронакризиса кричали все, кто хотя бы немного думает о стране и народе. Так что здесь повторяться не станем: о проблемах здравоохранения (которое точнее было бы назвать здравоохрЕнением), о нехватке в регионе квалифицированных медицинских кадров известно всем. Однако сегодня гораздо актуальней звучит другой вопрос. А что изменится в стране после победы над эпидемией, которая рано или поздно все-таки случится? Сделают ли власти, прежде всего федеральные, полезные выводы?

Сейчас произнесу кощунственную вещь, и прошу не судить меня строго, это всего лишь фигура речи. Произношу: «Если бы коронавируса не было, его следовало бы придумать». Ибо, при всех тяжких, именно пандемия COVID-19 наконец-то объективно показала, можно сказать, продемонстрировала во всей пугающей наглядности, что произошло с отечественным здравоохранением за последнее десятилетие, высветила безжалостным прожектором весь тот чудовищный ущерб, который нанесли медицине волюнтаристские действия чиновников.

На них, этих самых чиновников, министров Скворцову и Голикову et cetera, собственно, теперь и вся надежда. Других-то министров у нас нет. Вот увидели, оценили, ужаснулись тому, что натворили, и принялись срочно исправлять ситуацию. Может, здравоохрЕнение в стране все-таки закончится?

Меня, впрочем, гложет скепсис: а в принципе способны ли путинские министры, все эти скворцовы и голиковы, к 2020-му году окончательно «укатавшие» российское здравоохранение на реанимационную койку, вытащить его из состояния одной ногой в могиле, как Христос оживил и поставил на ноги библейского Лазаря?

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 404 человека
02.06.2020, 18:300 Реплика Донецкого: ЗдравоохрЕнение 02.06.2020, 18:150 Кратковременные дожди прогнозируют завтра в Псковской области 02.06.2020, 18:090 Инициативу об ограничении использования электронных курительных устройств и кальянов поддержали псковские депутаты 02.06.2020, 18:070 Псковский Росреестр 5 июня проведет «горячую линию»
02.06.2020, 18:030 Между домами №73 и 75 по улице Юбилейной отремонтируют дворовой проезд и обустроят парковку 02.06.2020, 17:580 Пскович задушил супругу за переписку на сайте знакомств 02.06.2020, 17:520 В Пскове рядом со школой погибла косуля, застряв в заборе 02.06.2020, 17:500 Александр Котов об отчете губернатора, планах на лето и возвращении парламентских часов
02.06.2020, 17:340 Псковские депутаты просят распространить меры федеральной поддержки на градообразующее предприятие 02.06.2020, 17:320 Более 350 человек призовут на военную службу в Пскове и Псковском районе 02.06.2020, 17:290 Городской пляж принят к эксплуатации, но отдыхать там не рекомендуется 02.06.2020, 17:290 Салют над Псковом может прогреметь 24 июня
02.06.2020, 17:200 Председатель областного Собрания попросил депутатов исключить личные встречи с избирателями 02.06.2020, 17:140 В издательстве Псково-Печерского монастыря вышли новые книги 02.06.2020, 17:083 Об отчете губернатора и двойных стандартах 02.06.2020, 17:040 Отклонен законопроект о праве на 300 тысяч рублей для псковских многодетных вместо земли
02.06.2020, 16:520 ЦИК: Голосовать за поправки в Конституцию будет не только легко, но и безопасно 02.06.2020, 16:470 Правительство создаст резерв медперсонала на случай новой эпидемии 02.06.2020, 16:430 Минобороны выбрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса 02.06.2020, 16:280 Псковичи могут принять участие в онлайн-викторине о регионе Причудья
02.06.2020, 16:210 Евгений Шапкин: Принятый дизайн-код изменит облик Пскова 02.06.2020, 16:150 За свежей свининой от местного производителя приглашают псковичей магазины «Деревня Соловьи» 02.06.2020, 16:110 Житель Куньинского района избил и порезал сожительницу 02.06.2020, 16:076 Глава Новоржевского района прокомментировала решение депутатов о признании ее работы неудовлетворительной
02.06.2020, 16:020 Восемь многоквартирных домов в Гдове остались без воды из-за аварии 02.06.2020, 16:000 На сегодня нет предпосылок, чтобы открыть все гостиницы и отели - Нинель Салагаева 02.06.2020, 15:530 Дороги к образовательным учреждениям ремонтируют в Псковской области 02.06.2020, 15:460 Псковский военный комиссариат информирует о режиме приема граждан
02.06.2020, 15:390 «Единая Россия» подготовила законопроект о поправках в Трудовой кодекс в регионах 02.06.2020, 15:310 До 30 июня можно пополнять карту Сбербанка с карт других банков без комиссии  02.06.2020, 15:241 Ситуация на «Евро-Керамике» тяжелая - Нинель Салагаева 02.06.2020, 15:190 Капремонт фасада выполнен в многоквартирном доме в городе Дно
02.06.2020, 15:140 «Азимут» возобновит авиаперелеты по маршруту «Псков - Москва» с 8 июня 02.06.2020, 15:005 Николай Рассадин: Безальтернативные выборы в облсовпрофе - это нонсенс 02.06.2020, 14:490 Борис Полозов назвал человека, достойного звания заслуженного работника СМИ Псковской области 02.06.2020, 14:450 Продажа несуществующих товаров и услуг - новые виды мошенничества на фоне пандемии
02.06.2020, 14:330 Александр Котов сделал замечания депутатам, неправильно носящим маски 02.06.2020, 14:290 Фонд перераспределения земель будет создан в Псковской области 02.06.2020, 14:271 О чем на самом деле говорили Пугачева и Савенко 02.06.2020, 14:260 Из законодательства Псковской области исключено понятие «спортивное рыболовство»
02.06.2020, 14:230 Пьяный водитель из Острова въехал в припаркованный автомобиль 02.06.2020, 14:220 «Эхономика» с Нинель Салагаевой. ВИДЕО 02.06.2020, 14:170 Российские музеи откроют в середине июля 02.06.2020, 14:110 В Псковском гвардейском соединении ВДВ начался новый период обучения
02.06.2020, 14:045 Виктор Антонов о работе губернатора в сфере здравоохранения: Очень мощно 02.06.2020, 14:000 Нинель Салагаева: Окончательно ситуация с бизнесом станет ясна к четвертому кварталу года 02.06.2020, 13:560 Более 400 псковичей получили бесплатную юридическую помощь 02.06.2020, 13:500 Проголосовать по поправкам в Конституцию смогут не более 12 человек в час
02.06.2020, 13:452 В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов 02.06.2020, 13:396 Очагов и вспышек коронавируса на крупных псковских предприятиях нет — Нинель Салагаева 02.06.2020, 13:370 Миссионер из Лондона и поэт из Кёльна приняли участие в акции псковской библиотеки 02.06.2020, 13:302 Николай Рассадин: Покупательская способность псковичей заметно снизилась
02.06.2020, 13:200 Александр Котов дал высокую оценку деятельности администрации Псковской области 02.06.2020, 13:150 Нинель Салагаева: 2019 год для экономики псковского региона был позитивным 02.06.2020, 13:145 Где в Пскове платно сдать тест на COVID-19 02.06.2020, 13:060 В Ивановской области подростки повесили собаку: псу обвязали шею веревкой и оставили корчиться в муках. 18+
02.06.2020, 13:053 Ускорить музеефикацию археологического объекта в сквере Народовластия попросил Александр Котов 02.06.2020, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Нинель Салагаевой 02.06.2020, 12:485 Николай Рассадин призвал псковичей идти на голосование по поправкам в Конституцию 02.06.2020, 12:4310 Наталья Тудакова назвала работу администрации области грамотной и эффективной
02.06.2020, 12:432 ГИБДД начнет выдавать новые номерные знаки 02.06.2020, 12:360 Александр Козловский поблагодарил Михаила Ведерникова за конструктивный диалог с псковским бизнесом 02.06.2020, 12:340 В псковской Кадастровой палате рассказали о правилах перепланировки помещений 02.06.2020, 12:311 Депутаты утвердили отчет губернатора Псковской области о работе за 2019 год
02.06.2020, 12:290 Спектакль Минусинского драмтеатра «Последние дни» покажут сегодня на Пушкинском фестивале 02.06.2020, 12:230 «Эхономика»: Замгубернатора Нинель Салагаева расскажет о мерах по недопущению экономического кризиса в регионе 02.06.2020, 12:124 Антон Минаков призвал усилить меры защиты псковичей от коронавируса 02.06.2020, 12:100 Псковский губернатор: Необходимо обеспечить максимальное количество авиарейсов при минимальных вложениях
02.06.2020, 12:100 Фотофакт: Началась реставрация церкви Косьмы и Дамиана с Примостья 02.06.2020, 12:050 Устранить неравенство в финансировании регионов из федерального бюджета призвал Петр Алексеенко 02.06.2020, 12:030 О доходах за 2019 год налогоплательщикам нужно отчитаться до 30 июля 02.06.2020, 11:502 Сергей Степашин посетит Псковскую область в ближайшее время
02.06.2020, 11:460 Михаил Ведерников поблагодарил депутатов за честный, открытый и конструктивный подход к работе 02.06.2020, 11:451 На газификацию Псковской области в 2020 году направлено 222 млн рублей 02.06.2020, 11:440 Строительство очистных сооружений водопровода в Гдове и Порхове запланировано на 2021-2022 годы 02.06.2020, 11:430 13 действующих полигонов рекультивируют в Псковской области после строительства экотехнопарка
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.