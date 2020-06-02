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Реплика Донецкого: ЗдравоохрЕнение

В апреле нам обещали, что с началом лета эпидемия пойдет на спад, однако на Псковщине наблюдается обратная картина. Выступая 1 июня в прямом эфире «Эха Москвы» в Пскове, главный санитарный врач региона Александр Нестерук заявил прямо, цитирую:

«Ситуация с коронавирусом в Псковской области ухудшается стремительно. Сейчас наиболее напряженная ситуация с момента регистрации заболеваний. Я всех призываю взять себя в руки, вспомнить о правилах. <…> Не время расслабляться».

Что эпидемиологическая ситуация резко ухудшается, стало понятно еще на прошлой неделе, когда губернатор Михаил Ведерников обратился к президенту Путину с просьбой помочь региону «живой силой» - квалифицированными специалистами. Цитата из губернаторского «Инстаграма»:

«Нагрузка на наших врачей с каждым днем возрастает, и, учитывая характерный для региона дефицит медицинских кадров, это становится объективным и серьезным риском. Считаю, что нам нужна дополнительная помощь специалистов-медиков».

Путин на просьбу псковского губернатора откликнулся. В субботу столичные медики приехали в регион помочь псковским коллегам. Вместе с врачами прибыли две машины с лекарствами и шесть машин со средствами индивидуальной защиты. Как сообщается, врачи из столицы будут работать в псковском COVID-центре в течение ближайших двух недель.

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Судя по новостям, Москва оказывает помощь и другим регионам России. И все это в целом лучше, чем ничего, но остается один кардинальный вопрос: а кто и зачем довел систему здравоохранения региона до такого состояния? Столь плачевного, что сами справиться уже не можем, и требуется помощь из федерального центра?

Фото: courseticket.com

Вопрос, конечно, не новый и всецело риторический. О том, что оптимизация фактически угробила систему здравоохранения, задолго до коронакризиса кричали все, кто хотя бы немного думает о стране и народе. Так что здесь повторяться не станем: о проблемах здравоохранения (которое точнее было бы назвать здравоохрЕнением), о нехватке в регионе квалифицированных медицинских кадров известно всем. Однако сегодня гораздо актуальней звучит другой вопрос. А что изменится в стране после победы над эпидемией, которая рано или поздно все-таки случится? Сделают ли власти, прежде всего федеральные, полезные выводы?

Сейчас произнесу кощунственную вещь, и прошу не судить меня строго, это всего лишь фигура речи. Произношу: «Если бы коронавируса не было, его следовало бы придумать». Ибо, при всех тяжких, именно пандемия COVID-19 наконец-то объективно показала, можно сказать, продемонстрировала во всей пугающей наглядности, что произошло с отечественным здравоохранением за последнее десятилетие, высветила безжалостным прожектором весь тот чудовищный ущерб, который нанесли медицине волюнтаристские действия чиновников.

На них, этих самых чиновников, министров Скворцову и Голикову et cetera, собственно, теперь и вся надежда. Других-то министров у нас нет. Вот увидели, оценили, ужаснулись тому, что натворили, и принялись срочно исправлять ситуацию. Может, здравоохрЕнение в стране все-таки закончится?

Меня, впрочем, гложет скепсис: а в принципе способны ли путинские министры, все эти скворцовы и голиковы, к 2020-му году окончательно «укатавшие» российское здравоохранение на реанимационную койку, вытащить его из состояния одной ногой в могиле, как Христос оживил и поставил на ноги библейского Лазаря?

Александр Донецкий