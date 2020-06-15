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Реплика Донецкого: Про «десантника» Киркорова, штык ему в рот!

15.06.2020 18:42|ПсковКомментариев: 1

 Бывший командующий ВДВ, а ныне депутат Госдумы Владимир Шаманов настоятельно рекомендовал певцу Филиппу Киркорову извиниться за видеоролик о десантниках и удалить запись со всех интернет-площадок, цитирую:

«Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников - тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага. Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».

Ранее в интернете появился скетч, в котором Филипп Киркоров, наряженный в тельняшку и голубой берет, рекламирует некую крем-смазку под названием «Анус» и по сюжету как бы обращается к своему армейскому дружку с двусмысленным текстом, в котором постоянно возникают намеки на контакты нетрадиционной сексуальной ориентации, типа: «А не бахнуть ли нам водочки, штык мне в жопу» и «Давно не виделись, в рот мне двустволку».

Видео от Киркорова ожидаемо вызвало невообразимый хайп в тех же соцсетях, особенно в ютубе, где другие оскорбленные в своих лучших чувствах ветераны ВДВ (не только генерал-полковник Шаманов) всячески поносят Киркорова и требуют от него публичных извинений. Певец Киркоров извиняться перед десантниками, впрочем, не торопится (во всяком случае, пока), и, на мой взгляд, правильно делает. Поскольку его видео просто-напросто ему не принадлежит. Это, представьте себе, всего лишь роль для юмористического скетч-шоу, и принадлежит видео телеканалу СТС и сериалу «В Маске шоу», в съемках которого с некоторых пор принимал участие артист. «Все вопросы можно адресовать режиссеру Марюсу Вайсбергу и каналу СТС, которые готовили сценарий этого скетча. Филипп исключительно играл роль», - заявила пресс-секретарь поп-звезды Екатерина Успенская.

Так что? Получается, инцидент исчерпан? Десантники, в том числе и в лице целого генерала, массово оскорбились и выкатили свои требования. Артистическая среда ответила: это роль, какие претензии к роли? Ванговать не стану, мне и самому интересно, чем весь этот скверный анекдот закончится. Однако вот что напрягает. В общественном пространстве страны почему-то напрочь отсутствует терпимость не только к чужому мнению, но к легкой иронии, к юмористическому отношению к действительности в целом.

Парадокс: вроде весь интернет забит доморощенными петросянами и всяческими самостийными «Камеди-клабами», а стоит кому-то откровенно пошутить, как тут же все коллективно оскорбляются и требуют публичной сатисфакции. Будто в России, кроме угрюмых солдафонов и православнутых бабушек, никто больше не живет.

Можно спорить о качестве юмора, представленного в ролике с участием Киркорова, насколько выше или ниже пояса, анален, брутален и так далее, но в том, что никого Киркоров не оскорблял и оскорблять даже не собирался, лично я не сомневаюсь.

Если кто в этом хайповом ролике и выглядит глупо, так это сам Киркоров, произносящий дурацкий и пошлый текст. В то, что певец обнищал на карантине и вынужден сниматься во всяком дерьме, лично я не верю. А вот в том, что у него проблемы с художественным вкусом, убедился давно. Но, ей богу, это вовсе не тот грех, за который надо извиняться.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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