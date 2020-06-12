Общество

Шаманов призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.

Ранее в Instagram артиста появились кадры, в которых он предстал в образе десантника. Видео было сделано для юмористического скетч-шоу, пишет РИА Новости.

Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке. «Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — сказал он к певцу.

Экс-командующий ВДВ также вспомнил крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться». Поэтому Шаманов рекомендовал Киркорову «не обижать» десантников.