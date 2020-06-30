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Реплика Донецкого: «Коронные» жертвы ЕГЭ

С периодичностью примерно раз в полгода мне снится жуткий сон. Да что там жуткий? Настоящий кошмар. Сюжет кошмара прост. Я сдаю экзамен. Тяну билет, готовлюсь, отвечаю, и что-то идет не так. Потом я в ужасе просыпаюсь. Все настолько реально, что лишь спустя минуту я понимаю, что триллер про экзамен мне просто приснился. Тут я облегченно вздыхаю и радуюсь, что экзаменационные испытания для меня давно в прошлом.

Интересно, сколь мощные стрессы способна выдерживать наша психика во время экзаменов, если потом годами тебя преследует один и тот же кошмар? Поэтому нынешним выпускникам я не завидую. Министерство просвещения России утвердило даты проведения ЕГЭ. Первые экзамены по географии, литературе и информатике пройдут 3 июля. Проходить свои главные на сегодня испытания в жизни, от которых во многом зависит будущая судьба, школьники будут весь июль и захватят часть августа.

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Напомню, что из-за пандемии экзамены в 9-х классах были отменены, и сдавать ЕГЭ в этом году нужно только поступающим в вузы. Но от этого никому, - ни педагогам, ни выпускникам, ни их родителям - не легче: 2020-й год для школы - особый, дистанционный. Сегодняшним выпускникам точно не позавидуешь, уровень коллективного стресса зашкаливает. Хотя как его измеришь? И дело не в перчатках и масках, которые разрешили на экзамен не надевать. Суть дела в пресловутой «дистанционке».

Я тут слегка профан, но моих педагогических знаний вполне достаточно, чтобы понимать: дистанционное обучение - это полная и безоговорочно профанация. Выпускникам 2020 года крупно не повезло. Коронавирус сломал весь учебный процесс, почти уничтожил ритуал. Последний звонок и праздник «Алые паруса» онлайн - это, конечно, что-то! Неслучайно сами себя выпускники двадцатого горько называют «коронными». Я знаю, что есть специальные компьютерные программы по заочному прохождению ЕГЭ, сам ради интереса ими пользовался, пытаясь понять, как все это с тестами устроено, и поэтому твердо уверен, что живое общение с педагогом, без экрана ноутбука, ничем не заменишь.

Воистину, выпускники нынешнего коронавирусного года - «жертвы ЕГЭ» в прямом смысле.

И не только выпускники, но и средние учебные заведения в целом; все, кто в школах работает - и педагоги, и технический персонал. Рособрнадзор сообщил, что на экзаменах выпускников рассадят с соблюдением социальной дистанции, будет проводиться дезинфекция аудиторий и обработка рук антисептиками. Для проведения ЕГЭ из отпусков будут отозваны почти 300 тысяч педагогических работников. Профсоюз учителей попросил создать финансовые и иные условия для работы на госэкзамене, то есть люди явно хотят, чтобы им доплатили за привходящие обстоятельства и риск.

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А он, риск, как мы понимаем, все-таки немалый. Далеко не все учителя у нас молодые люди. И родители в перманентном ахтунге. И их выросшие дети в стрессе. И всем понятно, что ничего тут не попишешь, а весь этот нервяк нужно просто пережить. Желательно - без инфарктов и параличей, а также суицидов и психозов. И, разумеется, все они переживут. Кто успешно, кто не очень. А вот кошмары по итогам «коронного» ЕГЭ, я уверен, будут потом сниться всем.

Александр Донецкий