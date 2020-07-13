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Реплика Донецкого: Неудобоваримые выражения

Иногда наш президент выдает столь сногсшибательные фразы, что и какой-нибудь Пелевин позавидует. Цитирую: «Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают и ею размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — сказал президент Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Сказано круто, и можно только догадываться, кого конкретно нацлидер имел в виду под местоимением «мы», может быть, и себя в первую очередь, а уж потом, допустим, министра иностранных дел Лаврова и все его ведомство, а также иные структуры, отвечающие за оборону и безопасность, но факт остается фактом: Путин как бы от первого лица признал, что на международной арене Россия в последние годы выглядит «не очень», а именно как «придурок» или опасный «сумасшедший» с бритвой.

Все это, понятно, такая развернутая метафора, призванная показать, что Путин «врубается» в реалии актуальной геополитики, как никто другой, и в ближайшее время ситуация изменится. Орава психов с бритвами «перекуется» в команду интеллигентов в цивильных костюмах, и галерка либеральных публицистов истерически захлопает в ладоши: «Браво, Путин!», поскольку только тем и занималась, что создавала из России образ здоровенного троглодита с ядерной дубиной и флакончиком «Новичка» за пазухой. И вот теперь, после провиденциальных слов Путина, все волшебным образом преобразится, озарится элгэбэтэшной радугой, Россия мгновенно поправит имидж и предстанет цивилизованным игроком и миротворцем?

Никто не захлопает, и ничто не озариться, и уж, тем более, не предстанет. Это после голосования-то на пеньках и в коробках? По- моему, фраза Путина – это лишь пожелание, красное словцо. Причем не «городу и миру», а в первую голову подчиненным. Ну, в самом деле, ребята, не стоит выглядеть совсем уж придурками и психами с бритвами в руках. Сдерживаться надо. На то и дипломатия вам дана. А что касается имиджа, так он складывается вовсе не из фраз, а из реальной политики, как на международном уровне, но и внутри страны. И покуда эта политика существенно не изменится, образ России вряд ли станет намного светлей и радужней.

«Россия – жандарм Европы» (карикатура XIX века)

Посмотрите на политические карикатуры в европейской прессе XIX века: как тогда изображалась Россия? Или в виде огромного бурого медведя, или эдакого человекообразного монстра с безумно выпученными глазами и слюной, капающей из оскалившегося рта. Думаете, нынешнюю Россию малюют сегодня как-то иначе? Нет, именно так и малюют. Потому что это – образ врага. В позапрошлом веке это был распоясавшийся жандарм, в прошлом – агрессивный солдафон и все тот же хрестоматийный медведь с автоматом Калашникова. В нынешнем – некий неадекват. Не зря же Путин из всего богатства родного языка выбрал именно эти два слова: «придурки» и «сумасшедшие». Выражения не самые удобоваримые. Но примерно так со стороны, видимо, Россия и выглядит. Нацлидеру лучше знать. В конце концов, кто последние двадцать лет руководит страной? Разве Пушкин?

Александр Донецкий