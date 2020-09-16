Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Гарантия безопасности сделок с недвижимостью
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Корытовский парк письмо губернатору
Телефон прямого эфира 56-73-72
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
В помощь бизнесу
Гонки по вертикали
От ручного управления к системе
Партия полезных дел
Господдержка в Псковской области
Александр Донецкий Публикаций: 415
16.09.2020 15:000 Реплика Донецкого: Общественный туалет из мавзолея Ленина? 08.09.2020 22:0019 Реплика Донецкого: Жалко Ефремова 17.08.2020 20:540 Русский Хэнк: Буковски - 100 лет 03.08.2020 18:262 Реплика Донецкого: Прыгни в реку за 500 тысяч рублей 29.07.2020 18:315 Реплика Донецкого: Три счастливых дня будет у меня Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 14.09.2020 20:280 Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение 14.09.2020 08:034 Круговое движение открылось на улице Леона Поземского в Пскове 15.09.2020 11:079 Путин примет участие в открытии новых медцентров в Псковской области 15.09.2020 12:1611 Новый прожиточный минимум пенсионера установлен в Псковской области 15.09.2020 09:414 Археологи нашли клад в центре Пскова
Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Общественный туалет из мавзолея Ленина?

16.09.2020 15:00|ПсковКомментариев: 0

И вновь продолжается бой: Союз архитекторов России объявил всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея Ленина на Красной площади. Цель конкурса - создать банк идей по эксплуатации исторического здания после того, как тело вождя мирового пролетариата из мавзолея вынесут и захоронят на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. В Союзе архитекторов акцентировали внимание на том, что никакого политического заказа на проведение конкурса якобы нет.

Фото: spbinteres.ru

Творческое состязание - спецпроект фестиваля «Зодчество» и призвано - цитирую:

«Собрать максимальное количество архитектурных идей, какими бы неоднозначными они ни были».

И далее:

«…нахождение вождя Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился и, как и ожидалось, выразился крайне резко.

«Я отношусь к этому как к абсолютно циничной и мерзкой провокации, - заявил Зюганов, отвечая на вопрос корреспондента видеоканала «Красная линия». - Я уверен, что там нет архитекторов, из тех, кто это предложил. На мой взгляд, это уголовно наказуемое предложение. Это все равно, что поливать бензином горящий лес. Сейчас полыхает по всей стране. И если есть мозги и ответственность, должны понимать. А этим мерзавцам передайте: кто бы туда ни прилез, мы их погоним. Не будет 91-го больше!».

Архитектор, однако, у конкурса все-таки есть, и он тоже высказался по теме. Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков пояснил, что верит: рано или поздно завещание Ленина похоронить его на Волковском кладбище рядом с матерью будет исполнено. «Как использовать помещение после этого? Оно не должно простаивать, оно должно как-то эксплуатироваться», - сказал Шумаков в интервью РБК и предложил открыть в мавзолее филиал музея архитектуры имени Алексея Щусева, того самого, что и был автором мавзолея. (В скобках напомню, в Пскове сохранилось творение Щусева - часовня Святой Анастасии с фресками по эскизам Николая Рериха, та, что стоит у Ольгинского моста на левом берегу Великой).

Не станем рассуждать про политический заказ, которого якобы нет, а вот мощная идеологическая составляющая в нем точно имеется: мавзолей Ленина является символом коммунизма, и приспособление гробницы под иные нужды, - например, как предлагается, под музей архитектуры, - станет важным фактором антикоммунистической пропаганды.

Страна у нас, как известно, по преимуществу левая, с социалистическими интенциями, и «перепрофилирование» мавзолея обязательно ударит по «механизму» национальной памяти: одно дело Ленин в самом сердце державы, забальзамированный, нетленный, «как живой», в хрустальном саркофаге, под защитой гранитных плит, и совсем другое дело - Ленин, зарытый в землю на скромном кладбище Петербурга, как простой смертный.

Фото: bagira.guru

Ленин - «красный фараон» в величественном мавзолее, и Ленин в обычной могиле - это две большие разницы. Неслучайно же первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, когда развенчивал культ Сталина, выкинул его тело из мавзолея, положил Иосифа Виссарионовича под обычную могильную плиту. Так кукурузник символически снял со Сталина священный ореол величия и неприкосновенности. Мавзолей - это культовое сооружение, что-то вроде храма, в котором поклоняются нетленным «мощам» вождя. Собственно, в советские годы, особенно в их апогее, на взлете, так оно и было. Рядом с красным «храмом» хоронили маршалов Победы, членов Политбюро и героев космоса.

Вовсе не Пушкин, а основатель СССР «дедушка Ленин» был «наше всё». И это «всё» до сих пор хранит в себе мощнейший идеологический заряд. Это понимают как коммунисты, так и антикоммунисты. Причем весьма высокопоставленные. Отчего периодически в информационном поле России и возникают так называемые «вбросы», инициированные различными ньюсмейкерами: так уже пора или еще не пора выносить мумию Ленина из мавзолея? На этот раз инициатором дискуссии выступила целая институция, а именно дизайнерский конкурс от Союза архитекторов.

Серьезные историки, кстати, давно опровергли миф (сегодня сказали бы «фейкньюс») о завещании Ленина с просьбой похоронить его рядом с матерью на Волковском кладбище.

Никто этого письма никогда не видел. Его придумал известный советский публицист, автор бессмертной реплики «Россия, ты одурела!», Юрий Корякин в редакции перестроечного журнала «Огонек», да так удачно, что легенда доселе востребована в качестве аргумента «за» перенесение «мощей» Ленина в северную столицу. И, соответственно, «за» превращение гранитного зиккурата в тривиальный филиал музея. Ибо без Ленина внутри «красный храм» - уже не храм, а склад, каковыми и были по факту псковские православные церкви, например, покуда в них не вернулись иконы, священники и паства.

Другими словами, Ленин и сейчас актуален, «живее всех живых», и способен провоцировать бурные дискуссии с переходом на личности - посмотрите хотя бы на товарища Зюганова. Ну, и противники Ленина, понятно, не молчат. Достаточно проанализировать реакцию на новость о конкурсе в соцсетях. Цифры оценивать не берусь, но примерно половина юзеров, не сговариваясь, дружно предложила после выноса тела устроить в мавзолее Ленина - общественный туалет. На полном серьезе.

И такое отношение - не только к мавзолею. У нас в Пскове свой фетиш, периодически подвергаемый злобной диффамации, - памятник Ленину на одноименной так называемой площади. То и дело кто-то из местных ньюсмейкеров предлагает его снести под шумок очередной объявленной реконструкции сквера, мол, давайте наконец уберем с глаз долой истукана! Поставим вместо Ленина псковского князя Довмонта. Особенно реально перспектива лишиться Ленина на главной площади города выглядела в начале десятых годов, когда тогдашний губернатор Турчак хотел реконструировать площадь Ленина. Вот тогда бы памятник точно снесли. Но долгожданной реконструкции площади псковичи так и не дождались. Не случилось. Денег не хватило. И наш Ленин, дурно вписанный в архитектурный ансамбль, остался цел. По крайней мере, - пока цел.

Штука в том, что фигура Ленин, хоть в камне, хоть в забальзамированной плоти,  противостоит тому государственному строю, при котором все мы сегодня живем. Получается какой-то нонсенс, парадокс, складуха-неладуха. В стране давно  капитализм, а в центре города торчит коммунист, самый великий в истории России. Непорядок какой-то. Надо его - того. Закопать, снести, расколоть, раздать на сувениры, как Берлинскую стену. Но тут же возникает армия поклонников «кровавого тирана», и будьте уверены - раскол в обществе обеспечен. Поэтому власти и не торопятся с «ленинопадом», осторожничают, «кабы чего не вышло».

Мавзолей - тоже памятник, но его просто так не свалишь. Значит, нужно приспособить, вынуть из него священную начинку. Что непрямо, косвенно, под видо культурного события и предложил Союз архитекторов России своим конкурсом по ре-эксплуатации мавзолея. Ведь если есть конкурс, значит, это кому-нибудь нужно? Условному Чубайсу, буржуазным публицистам, попам РПЦ, всем, для кого Ленин, точно - бельмо на глазу.

Лично я убежден, что Ленина трогать нельзя. Ни в мавзолее, ни на одноименной площади. Потому что он - наша живая непрерывная история. Сменится несколько поколений, и Ленин будет восприниматься русскими людьми не столь контрастно, как сегодня, возможно, Ленин станет кем-то вроде Робеспьера. То есть фигурой вполне конвенциональной. Робеспьер ведь тоже был революционер и кровавый тиран, но во Франции его чтут - и улицы его имени имеются, и станция метро в Париже, и даже статуя в Пантеоне.

У нас в России имя Ленина сохранилось почти «более, чем полностью». В Пскове так, может быть, и слишком. От большого памятника Ленину на площади Ленина по улице Ленина, минуя мемориальную квартиру-музей Ленина, можно дойти до маленького Ленина.

Но у этого казуса, кроме известной советской «гигантомании», имеется свое историческое обоснование: Ленин в Пскове пусть недолго, но жил. И комната, в которой он снимал угол, и домик «Искры», в котором затевалась подпольная газета, и Гельдтова баня, в которой мылся, и здание старого почтамта, где получал почту, - достопримечательности, связанные с его биографией. По значению для отечественной истории вполне Ленин сопоставим с Петром Великим. В каком-то смысле мы все живем в основанном им мироустройстве. Семьдесят лет советского  глобального проекта не прошли даром. Так почему же нужно лишать потомков реальной истории?

Мавзолей Ленина с настоящим Лениным внутри - это по всем параметрам, историческим, культурным, архитектурным, научным, музейным, туристическим, - феноменальный памятник эпохи, выразивший особый период в человеческом генезисе нашей Родины. По статистике, за год мавзолей Ленина посещает почти полмиллиона человек. Так зачем добровольно от этого удивительного феномена отказываться? Это все равно что взять и снести Кельнский собор, например. Вынос Ленина из мавзолея - не что иное как вандализм. Наши предки возвели эту величественную крипту, - пусть так и будет. Без всяких дурацких прожектов ре-использования. У мавзолея назначение одно: служить усыпальницей для великого человека. Каковым Ленин, без всяких сомнений, был, есть и будет.

Александр Донецкий           

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы пятикратное увеличение штрафа за надписи на фасадах домов в Псковской области?
В опросе приняло участие 183 человека
16.09.2020, 15:350 Горожане предлагают разбить еще один сквер на ближнем Запсковье 16.09.2020, 15:150 Сбербанк предлагает застраховать свой бизнес от киберрисков 16.09.2020, 15:100 Лев Шлосберг: На сентябрьских выборах в Псковской области мы потеряли около 40 мандатов 16.09.2020, 15:000 Реплика Донецкого: Общественный туалет из мавзолея Ленина?
16.09.2020, 14:530 Россия изменит правила въезда в страну 16.09.2020, 14:480 «Особое мнение» с Львом Шлосбергом. ВИДЕО 16.09.2020, 14:280 На отпугивание ворон с крыши Дома правительства потратят 42 млн рублей 16.09.2020, 14:220 Родители псковских школьников могут принять участие в опросе по оценке питания
16.09.2020, 14:210 В петербургских «Пятерочках» появилась продукция «Прасковьи Молочковой» 16.09.2020, 14:170 Многодетным семьям предлагают выделять землю на месте снесенных домов 16.09.2020, 14:100 Два района Псковской области не подготовили программы развития коммунальных систем 16.09.2020, 14:030 Псковские энергетики смогут проверять подземные кабели без раскопок
16.09.2020, 13:570 Определены показатели для введения режима протапливания в Псковской области 16.09.2020, 13:560 Госавтоинспекция информирует автолюбителей о режиме работы МРЭО 16.09.2020, 13:400 Более миллиарда рублей задолжали псковские предприятия ЖКХ за газ и электричество 16.09.2020, 13:360 «Точки роста» появятся до конца года в четырех школах Псковского района
16.09.2020, 13:310 В Пскове привели в порядок переход на улице Яна Райниса. ФОТО 16.09.2020, 13:260 Почему не удалось спасти ребенка при пожаре в Торошино, рассказали родственники 16.09.2020, 13:232 Многоквартирные дома Пскова с приборами учета могут получать тепло с 17 сентября 16.09.2020, 13:191 Опубликованы итоговые протоколы сентябрьских выборов в Псковской области
16.09.2020, 13:122 Износ оборудования теплоснабжающих организаций в Псковской области составляет 70% 16.09.2020, 13:075 Депутат областного Собрания Ульяна Михайлова родила пятого ребенка 16.09.2020, 13:050 23 млн рублей направили на ремонт объектов теплоснабжения в Псковской области 16.09.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Львом Шлосбергом
16.09.2020, 13:020 Псково-Изборский музей-заповедник получит федеральный статус в 2021 году 16.09.2020, 12:570 Названы районы Псковской области с низкими темпами подготовки к отопительной сезону 16.09.2020, 12:480 Совет по охране памятников поддержал идею возведения пешеходного моста через Пскову 16.09.2020, 12:390 Благоустройство двух зон отдыха закончится в Пскове к середине октября
16.09.2020, 12:300 Наталья Федорова: Сентябрьская избирательная кампания была непростой, но результаты хорошие 16.09.2020, 12:260 Реконструкция перекрестка Фабрициуса и Гражданской в Пскове завершится в ноябре 16.09.2020, 12:230 МТС поможет малому бизнесу в Псковской области выпустить виртуальные бонусные карты 16.09.2020, 12:150 Незаконный вывоз из России монет, медалей и ножей пресекли псковские пограничники
16.09.2020, 12:060 Дополнительные стимулы предусмотрели для профсоюзных активистов в Псковской области 16.09.2020, 11:464 Псковская студентка пожаловалась губернатору на занятия физкультурой под ливнем 16.09.2020, 11:370 Члены Молодежного парламента очистили псковские дворы от предвыборной агитации 16.09.2020, 11:330 Пскович стал номинантом федеральной конкурс-премии уличной культуры и спорта
16.09.2020, 11:270 Аналитики назвали зарплату маркетологов в Псковской области 16.09.2020, 11:260 Псковские следователи выясняют обстоятельства гибели 10-летней девочки при пожаре 16.09.2020, 11:210 Индекс промышленного производства вырос в Псковской области 16.09.2020, 11:160 Псковские тепловые сети привели в порядок теплотрассу на улице Яна Райниса
16.09.2020, 11:090 Фургон наехал на пешехода в Великих Луках 16.09.2020, 11:063 «Особое мнение»: Лев Шлосберг об итогах сентябрьских выборов и будущем партии «Яблоко» 16.09.2020, 10:590 Идти в айти 16.09.2020, 10:310 «Ситроен» врезался в грузовик с полуприцепом под Псковом
16.09.2020, 10:290 Фотофакт: В сквере на Четырех углах доделали фотозону у сердца 16.09.2020, 10:244 Двое псковичей украли из магазина коньяк и курицу-гриль 16.09.2020, 10:230 Швейцарский сыр не пропустили в Псковскую область 16.09.2020, 10:120 «Гайд-парк»: Наталья Федорова об итогах выборов в Псковском районе и переменах
16.09.2020, 10:011 Псковская область стала лидером по приросту числа смертей в ДТП 16.09.2020, 10:000 «Пьеса стресса»: как на настроение псковичей влияет больная «щитовидка» 16.09.2020, 09:562 Эксперт спрогнозировал победу «Единой России» на выборах в Госдуму 16.09.2020, 09:510 Дача сгорела в Плюсском районе из-за неисправности трубы
16.09.2020, 09:350 Девочка погибла при пожаре в Псковском районе 16.09.2020, 09:320 В Стругокрасненском районе отремонтировали дорогу по решению суда 16.09.2020, 09:290 Две женщины заблудились в лесах Псковской области 16.09.2020, 09:262 «Гонки по вертикали»: Путин на связи, итоги выборов и сокращение депутатов
16.09.2020, 09:170 Опочанин отправится на исправительные работы за долг по алиментам 16.09.2020, 09:010 Испытания реактивного беспилотника с напечатанным двигателем прошли в РФ 16.09.2020, 08:434 Добровольцам рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от COVID-19 16.09.2020, 08:254 В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
16.09.2020, 08:010 Лучших поэтов определили в рамках фестиваля «Словенское поле-2020» 16.09.2020, 07:480 ОНФ просит разрешить россиянам использовать маткапитал на ремонт 16.09.2020, 07:320 Педагог из Бежаниц рассказала, как ее лечат от коронавируса 16.09.2020, 07:192 Минфин предложил повысить акцизы на табачную продукцию на 20%
16.09.2020, 07:061 В России создан штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма 15.09.2020, 23:531 29 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки 15.09.2020, 23:262 Псковский губернатор поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора за нелегкий труд 15.09.2020, 23:210 Стал известен график работы светомузыкального фонтана в дендропарке
15.09.2020, 23:050 В Псковской области раскрыты два убийства прежних лет 15.09.2020, 23:000 Снова остановлены поиски подрядчика для ремонта площади автовокзала в Острове 15.09.2020, 22:420 «Цифровая взрослость» псковской библиотеки прошла во второй тур конкурса «Проектный Олимп» 15.09.2020, 22:270 Дорожные работы продолжаются на улице Киселева в Пскове. ФОТО
15.09.2020, 22:040 Фотофакт: Переход на новой дороге без разметки 15.09.2020, 21:490 Пропала жительница Великолукского района, страдающая потерей памяти 15.09.2020, 21:425 В новой псковской больнице медсестру можно будет вызвать по наручному браслету 15.09.2020, 21:1911 Фотофакт: Выезд на встречную полосу
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.