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Реплика Донецкого: Общественный туалет из мавзолея Ленина?

И вновь продолжается бой: Союз архитекторов России объявил всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея Ленина на Красной площади. Цель конкурса - создать банк идей по эксплуатации исторического здания после того, как тело вождя мирового пролетариата из мавзолея вынесут и захоронят на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. В Союзе архитекторов акцентировали внимание на том, что никакого политического заказа на проведение конкурса якобы нет.

Фото: spbinteres.ru

Творческое состязание - спецпроект фестиваля «Зодчество» и призвано - цитирую:

«Собрать максимальное количество архитектурных идей, какими бы неоднозначными они ни были».

И далее:

«…нахождение вождя Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился и, как и ожидалось, выразился крайне резко.

«Я отношусь к этому как к абсолютно циничной и мерзкой провокации, - заявил Зюганов, отвечая на вопрос корреспондента видеоканала «Красная линия». - Я уверен, что там нет архитекторов, из тех, кто это предложил. На мой взгляд, это уголовно наказуемое предложение. Это все равно, что поливать бензином горящий лес. Сейчас полыхает по всей стране. И если есть мозги и ответственность, должны понимать. А этим мерзавцам передайте: кто бы туда ни прилез, мы их погоним. Не будет 91-го больше!».

Архитектор, однако, у конкурса все-таки есть, и он тоже высказался по теме. Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков пояснил, что верит: рано или поздно завещание Ленина похоронить его на Волковском кладбище рядом с матерью будет исполнено. «Как использовать помещение после этого? Оно не должно простаивать, оно должно как-то эксплуатироваться», - сказал Шумаков в интервью РБК и предложил открыть в мавзолее филиал музея архитектуры имени Алексея Щусева, того самого, что и был автором мавзолея. (В скобках напомню, в Пскове сохранилось творение Щусева - часовня Святой Анастасии с фресками по эскизам Николая Рериха, та, что стоит у Ольгинского моста на левом берегу Великой).

Не станем рассуждать про политический заказ, которого якобы нет, а вот мощная идеологическая составляющая в нем точно имеется: мавзолей Ленина является символом коммунизма, и приспособление гробницы под иные нужды, - например, как предлагается, под музей архитектуры, - станет важным фактором антикоммунистической пропаганды.

Страна у нас, как известно, по преимуществу левая, с социалистическими интенциями, и «перепрофилирование» мавзолея обязательно ударит по «механизму» национальной памяти: одно дело Ленин в самом сердце державы, забальзамированный, нетленный, «как живой», в хрустальном саркофаге, под защитой гранитных плит, и совсем другое дело - Ленин, зарытый в землю на скромном кладбище Петербурга, как простой смертный.

Фото: bagira.guru

Ленин - «красный фараон» в величественном мавзолее, и Ленин в обычной могиле - это две большие разницы. Неслучайно же первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, когда развенчивал культ Сталина, выкинул его тело из мавзолея, положил Иосифа Виссарионовича под обычную могильную плиту. Так кукурузник символически снял со Сталина священный ореол величия и неприкосновенности. Мавзолей - это культовое сооружение, что-то вроде храма, в котором поклоняются нетленным «мощам» вождя. Собственно, в советские годы, особенно в их апогее, на взлете, так оно и было. Рядом с красным «храмом» хоронили маршалов Победы, членов Политбюро и героев космоса.

Вовсе не Пушкин, а основатель СССР «дедушка Ленин» был «наше всё». И это «всё» до сих пор хранит в себе мощнейший идеологический заряд. Это понимают как коммунисты, так и антикоммунисты. Причем весьма высокопоставленные. Отчего периодически в информационном поле России и возникают так называемые «вбросы», инициированные различными ньюсмейкерами: так уже пора или еще не пора выносить мумию Ленина из мавзолея? На этот раз инициатором дискуссии выступила целая институция, а именно дизайнерский конкурс от Союза архитекторов.

Серьезные историки, кстати, давно опровергли миф (сегодня сказали бы «фейкньюс») о завещании Ленина с просьбой похоронить его рядом с матерью на Волковском кладбище.

Никто этого письма никогда не видел. Его придумал известный советский публицист, автор бессмертной реплики «Россия, ты одурела!», Юрий Корякин в редакции перестроечного журнала «Огонек», да так удачно, что легенда доселе востребована в качестве аргумента «за» перенесение «мощей» Ленина в северную столицу. И, соответственно, «за» превращение гранитного зиккурата в тривиальный филиал музея. Ибо без Ленина внутри «красный храм» - уже не храм, а склад, каковыми и были по факту псковские православные церкви, например, покуда в них не вернулись иконы, священники и паства.

Другими словами, Ленин и сейчас актуален, «живее всех живых», и способен провоцировать бурные дискуссии с переходом на личности - посмотрите хотя бы на товарища Зюганова. Ну, и противники Ленина, понятно, не молчат. Достаточно проанализировать реакцию на новость о конкурсе в соцсетях. Цифры оценивать не берусь, но примерно половина юзеров, не сговариваясь, дружно предложила после выноса тела устроить в мавзолее Ленина - общественный туалет. На полном серьезе.

И такое отношение - не только к мавзолею. У нас в Пскове свой фетиш, периодически подвергаемый злобной диффамации, - памятник Ленину на одноименной так называемой площади. То и дело кто-то из местных ньюсмейкеров предлагает его снести под шумок очередной объявленной реконструкции сквера, мол, давайте наконец уберем с глаз долой истукана! Поставим вместо Ленина псковского князя Довмонта. Особенно реально перспектива лишиться Ленина на главной площади города выглядела в начале десятых годов, когда тогдашний губернатор Турчак хотел реконструировать площадь Ленина. Вот тогда бы памятник точно снесли. Но долгожданной реконструкции площади псковичи так и не дождались. Не случилось. Денег не хватило. И наш Ленин, дурно вписанный в архитектурный ансамбль, остался цел. По крайней мере, - пока цел.

Штука в том, что фигура Ленин, хоть в камне, хоть в забальзамированной плоти, противостоит тому государственному строю, при котором все мы сегодня живем. Получается какой-то нонсенс, парадокс, складуха-неладуха. В стране давно капитализм, а в центре города торчит коммунист, самый великий в истории России. Непорядок какой-то. Надо его - того. Закопать, снести, расколоть, раздать на сувениры, как Берлинскую стену. Но тут же возникает армия поклонников «кровавого тирана», и будьте уверены - раскол в обществе обеспечен. Поэтому власти и не торопятся с «ленинопадом», осторожничают, «кабы чего не вышло».

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Мавзолей - тоже памятник, но его просто так не свалишь. Значит, нужно приспособить, вынуть из него священную начинку. Что непрямо, косвенно, под видо культурного события и предложил Союз архитекторов России своим конкурсом по ре-эксплуатации мавзолея. Ведь если есть конкурс, значит, это кому-нибудь нужно? Условному Чубайсу, буржуазным публицистам, попам РПЦ, всем, для кого Ленин, точно - бельмо на глазу.

Лично я убежден, что Ленина трогать нельзя. Ни в мавзолее, ни на одноименной площади. Потому что он - наша живая непрерывная история. Сменится несколько поколений, и Ленин будет восприниматься русскими людьми не столь контрастно, как сегодня, возможно, Ленин станет кем-то вроде Робеспьера. То есть фигурой вполне конвенциональной. Робеспьер ведь тоже был революционер и кровавый тиран, но во Франции его чтут - и улицы его имени имеются, и станция метро в Париже, и даже статуя в Пантеоне.

У нас в России имя Ленина сохранилось почти «более, чем полностью». В Пскове так, может быть, и слишком. От большого памятника Ленину на площади Ленина по улице Ленина, минуя мемориальную квартиру-музей Ленина, можно дойти до маленького Ленина.

Но у этого казуса, кроме известной советской «гигантомании», имеется свое историческое обоснование: Ленин в Пскове пусть недолго, но жил. И комната, в которой он снимал угол, и домик «Искры», в котором затевалась подпольная газета, и Гельдтова баня, в которой мылся, и здание старого почтамта, где получал почту, - достопримечательности, связанные с его биографией. По значению для отечественной истории вполне Ленин сопоставим с Петром Великим. В каком-то смысле мы все живем в основанном им мироустройстве. Семьдесят лет советского глобального проекта не прошли даром. Так почему же нужно лишать потомков реальной истории?

Мавзолей Ленина с настоящим Лениным внутри - это по всем параметрам, историческим, культурным, архитектурным, научным, музейным, туристическим, - феноменальный памятник эпохи, выразивший особый период в человеческом генезисе нашей Родины. По статистике, за год мавзолей Ленина посещает почти полмиллиона человек. Так зачем добровольно от этого удивительного феномена отказываться? Это все равно что взять и снести Кельнский собор, например. Вынос Ленина из мавзолея - не что иное как вандализм. Наши предки возвели эту величественную крипту, - пусть так и будет. Без всяких дурацких прожектов ре-использования. У мавзолея назначение одно: служить усыпальницей для великого человека. Каковым Ленин, без всяких сомнений, был, есть и будет.

Александр Донецкий