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Реплика Донецкого: Всегда быть в маске - судьба моя?

12.10.2020 18:30|ПсковКомментариев: 0

Ну что? Вторая волна пандемии, которой все так опасались, и в которую хотелось не верить, уже стала свершившимся фактом. За последние сутки в России выявлено 13 тысяч 592 новых случая коронавируса в 84 регионах. В Псковской области - 63 случая. Рост заболеваемости, как говорится, на лицо.

Люди снова напялили ненавистные намордники. И попробуй не надень! В магазине не обслужат. А может, и вообще не пустят. Пойдешь несолоно хлебавши. Вот и железнодорожная «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» проинформировала, что не будет продавать билеты людям, игнорирующим средства индивидуальной защиты. Вопрос, который возник еще весной: «А насколько это все вообще законно? У нас что, конституцию отменили?» - похоже, окончательно потерял всякий резон. Конституцию, как мы помним, летом успешно обнулили. И теперь можно зря не вякать. Нет маски - нет билета или товара, а то и просто - пропуска внутрь. Как пел персонаж знаменитой оперетты, «всегда быть в маске - судьба моя».

Меж тем, растет не только число зараженных, но и градус массовой истерии. Людей опять охватывает паника, что сказывается на межличностном общении. Разумеется, в отрицательном измерении. Все это крайне нервирует. Люди ведь зачастую не носят маски вовсе не из вредности, а потому, что элементарно в масках тяжело дышать. А тут тебя шпыняют: «Надень маску! Маску надень». Хочется послать по известному адресу. Всех и сразу. Вслух и громко. И многие посылают. Нарываются на ответное хамство.

В соцсетях, вот, пишут, что в школах уже доходит до того, что дети устраивают обструкции переболевшим коронавирусом одноклассникам, сумасшедшие мамочки скандалят с педагогами, требуя оградить их отпрысков от «зачумленных». Можно не придавать большого значения этим эксцессам, но, когда реально сам с этим столкнешься, будет не до философских разглагольствований. Придется вступать в бой за свои права и права своих детей. Так недалеко и до пресловутой «войны всех против всех», что же тут прикажете делать?

Во-первых, хочется немного успокоить чересчур впечатлительных. Локдауна, то есть принудительного заточения под домашний арест по типу апрельского-майского варианта - власти, судя по их риторике, не допустят. Уж слишком чувствительны для экономики страны стали введенные по весне ограничительные меры. Еще один локдаун страна явно не выдюжит. Вряд ли правительство и лично президент Путин еще раз раскошелятся на помощь семьям с детьми.

Во-вторых, нам советуют не сильно бояться осеннего ковида, который якобы мутировал и стал не таким злым, как прежде. Болейте, мол, на здоровье. В том смысле, что переболеете, создадите в организме необходимые антитела. И можно будет свободно дышать дальше. Уже без страха подцепить COVID-19. Все это пока не вполне проверенные сведения, но чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не истерило. Потому что издержки очередной самоизоляции могут оказаться пострашней заражения чертовым коронавирусом. Выдержит ли национальная психика второе за год заключение под домашний арест? Или правительство рискнет спровоцировать массовый психоз, как в Америке?

Будем надеяться на обещанный мэром Москвы Собяниным вариант «лайт», то есть без закрытия развлекательных центров, магазинов одежды, парикмахерских и прочей сферы услуг, бассейнов и спортклубов, кафе, театров, кинозалов. Словом, обойдемся без всей той паранойи, которую устроили нам власти в конце марта. Надежда, как известно, умирает последней. Ради надежды, - тьфу, тьфу! - можно и в маске походить.  

Александр Донецкий

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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