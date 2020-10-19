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Реплика Донецкого: Настучать на пассажира?

Власти борются со второй волной ковида всеми доступными способами, в основном - запретами. Вот, с 17 октября запретили проезд в общественном транспорте без защитных масок. Пусть у нас будет как в столичном метро. В автобус без маски - ни ногой. Вы думаете, псковичи подчинились запрету? Кто-то да, но добрая половина - нет. Я вчера проехался в автобусе до работы. Оплатил проезд, стал нервно цеплять на уши надоевшую маску, оглянулся - опа! - половина пассажиров без.

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Едут, как ни в чем не бывало. Потому что кто же им запретит? Кондуктор? Это маловероятно чисто физически. Когда в час пик в автобус вваливается сразу человек двадцать, попробуй их остановить. Теснота, давка, народ прет, тут не до запретов. Водитель? Но ему нужно народ везти, соблюдать график движения. На каждом повороте не остановишься с требованием: «Надеть маски». Остается один вариант - запугивать, то бишь штрафовать. Но для этого нужны зондеркоманды. Пока, судя по всему, с отрядами охотников на безмасочных пассажиров не очень. Вчера увидел смешную новость: одного пассажира автобуса без защитной маски выявили в Пскове. Не повезло чуваку, попался бедолага! Как сообщалось, совместный с полицейскими рейд по автобусным маршрутам провело руководство комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона.

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А губернатор Михаил Ведерников сделал ставку на, так сказать, «инициативу снизу» - призвал псковичей заявлять в полицию на пассажиров автобуса, не имеющих на лицах защитных масок. Цитирую:

«У каждого из вас есть право требовать от любого пассажира использовать маску, а в случае отказа - вызывать полицию для составления протокола. Нам нужно сформировать новую культуру поведения в местах массового скопления людей, и это абсолютная необходимость».

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Сразу видно, что наш губернатор забыл, когда ездил в автобусе в последний раз. Формирование «культуры поведения в местах массового скопления» - это, конечно, хорошо, но, опять же, не очень понятно, как все это соотносится с реальностью. Начнем с того, что в транспорте невозможно соблюдать так называемую «социальную дистанцию в полтора метра». Часто люди на головах друг у друга едут. Ну, ладно, представим себе. Вот, допустим, вы заходите в автобус и видите человека без маски. Вас это возмущает. Вы делаете нарушителю замечание. Он вас посылает на три веселые буквы. Вы вытаскиваете телефон: «Алло! Это полиция? Тут в маршруте таком-то человек без маски. Где? На Рижском проспекте. Остановка «Четыре угла». Ну такой, средних лет, в сером плаще и шляпе». Это я, понятно, фантазирую, но дальше что? Сирена, наряд полиции, наручники? Полиции что, делать больше нечего? Как злостных безмасочников ловить?

Кроме того, возникает какая-никакая нравственная дилемма. А это хорошо? Власть фактически предлагает стучать на ближнего своего. И провоцирует неизбежные бытовые конфликты. Как-то это не вяжется с национальным менталитетом. Скажем прямо: по общепринятым понятиям, стучать - это некрасиво, западло. Мало ли почему человек без маски? Забыл, а ехать срочно надо. В больницу, например. Или ему в маске просто трудно дышать, астматик. Ему неловко, он злится. Кто-то настучит по телефону, а ему в ответку возьмут и настучат по голове. И вообще, что-то за все коронавирусные месяцы я особого масочного психоза у нас не замечал. Все довольно спокойно и пристойно. Народ в целом толерантен. Бывает, на кассах без масок не обслуживают, но чтобы покупатели друг другу лица без масок били, такого пока не видел. Вопрос властям: а может, и не стоит провоцировать? Как говорится, не буди лихо…

Александр Донецкий