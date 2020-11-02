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Реплика Донецкого: Нарисованный «Лофт»

На прошлой неделе в Пскове произошло удивительное событие. Депутаты Псковского областного Собрания отдали в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежи "Лофт"» три здания в центре города – бывший пищеблок Псковской детской больницы по адресу: улица Кузнецкая, 23. Всего около 500 квадратных метров. Согласитесь, неплохой кусок недвижимости получили ребята в самом центре города.

Хотя решение областным парламентом уже принято, вопрос, за какие такие заслуги, адресуем депутатам, но надо иметь в виду, что этот тот самый злополучный «Лофт», который два с половиной года назад обещал реконструировать несчастный кинотеатр «Октябрь», превратив неприглядное строение в современный молодежный центр.

Проект приспособления кинотеатра «Октябрь» 2019 года

Да, были такие наполеоновские планы, мы еще не забыли. Псковичам демонстрировались завлекательные картинки и навешивалась лапша на уши, мол, вскоре вы увидите в преображенном «Октябре» несколько вместительных залов для концертов и кинопоказов, игровую, переговорную и рабочую комнаты, художественную галерею и уютное кафе. А еще в «Лофте» с видом из окна на Псковский Кремль откроется туристический центр и музей киностудии «Ленфильм». Словом, будет у города новое общественное пространство для досуга молодежи.

Как мы уже знаем, ни в конце 19-го, ни весной 20-го обещанный «Лофт» свои двери для псковской молодежи не открыл. Зато исполнительный директор «Лофта» Антон Ковальский уже представил свеженький проект – как раз по адресу: Кузнецкая, 23. И снова с завлекательными картинками и рассказом, какие метаморфозы ждут этот заброшенный уголок старого Пскова. В главном здании, мол, планируется трансформируемое арт-пространство с концертной площадкой, небольшое выставочное пространство, два зала-лектория, зал для занятий фитнесом и танцами, свободное пространство для общения и настольных игр. Второе здание станет идеальным местом для командной работы, мастер-классов или полезного отдыха с друзьями. В нем будет находиться свободная кухня, которой может воспользоваться любой посетитель центра. «Третье здание (дом тишины) станет зоной коворкинга и саморазвития», - рассказал Антон Ковальский. Уличная площадка, де, будет связывать весь комплекс воедино и станет местом для проведения кинопоказов и концертов на открытом воздухе, а также местом для организации, опять же, выставок, общения, мастер-классов, стрит-фуд фестивалей, пленэров, танцевальных мероприятий и бла-бла-бла.

Вы верите? Я – нет. А вот депутаты ПОСД поверили. Дадим, сказали, ребятам еще один шанс, ведь мы ничем не рискуем, деньги-то – не бюджетные, а от инвестора. С «Октябрем» не задалось, так, может, получится на Кузнецкой?

Хотелось бы, конечно, ошибиться, но журналистское чутье да и простой человеческий опыт подсказывают, что вышеназванный «Лофт» – это казус очередной конторы (в данном случае – АНО) в духе незабвенного великого комбинатора Остапа Бендера из романа «Золотой теленок». Род деятельности АНО «Центр развития молодежи Лофт» – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, PR, разнообразные социальные услуги. Учредитель и директор – человек из Московской области. Спрашивается, при чем тут псковская молодежь? Наплести с три короба про коворкинги и арт-пространства-трансформеры и я сумею. Картинки какие хочешь вам нарисует любой веб-дизайнер средней руки. А вот для того, чтобы получить в безвозмездную аренду недвижимое имущество в центре города под эти самые картинки, да еще получить одобрение большинства депутатов, необходимо уже некоторое искусство, некий дар, ну или, как выражались встарь, «блат», то есть хорошие связи. И, судя по всему, у учредителей «Лофта» все эти полезные бонусы имеются. А вот каковы истинные намерения?

Здесь поставим глубокомысленное многоточие и подождем года два-три, как подождали с «Октябрем». А там, глядишь, и третий вариант для молодежного «Лофта» нарисуется.

Александр Донецкий