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Реплика Донецкого: Провокация под ником «Задрали!»

Новость, которая второй день кочует от блога к блогу по социальным сетям: единоросс послал на три буквы жительницу Невеля, которая спросила его о работе инфекционного отделения. Единоросс - это депутат Псковского областного Собрания от «Единой России», главный врач Невельской межрайонной больницы Валерий Василевский. «Посланная» им жительница Невеля, общественница и активистка, мать восьми детей Екатерина Клокова. Диктофонная аудиозапись прилагается к новости в качестве вещественного доказательства. Каждый, при желании, может послушать.

Ну что? Послушал и я эту аудиозапись. И вывод у меня один: был бы я на месте невельского главврача, наверняка послал бы эту активистку не шепотом, а громко и трехэтажным. А может, и не послал бы. Удержался бы в последний момент. Но сути дела это не меняет. Потому как для меня совершенно очевидно, точнее, «ухо слышно»: в данном случае мы имеем дело с классической провокацией. Это чувствуется по вопросам, по тому, с какой интонацией они задаются. Замечу, под запись, которая делается тайком, с умыслом: развести человека на какой-нибудь «косяк».

Именно «выхода из себя», вот этого спонтанного непроизвольного матерка активистка Клокова из Невеля от главврача Валерия Василевского и добивалась, а совсем не информации о судьбе инфекционного отделения. И как же ликует ее голос, когда добилась-таки, достигла своего, выудила из мужика заветный матерок. Пусть скромный, шепотком, но он есть, зафиксировался на смартфон. Хотя в целом врач разговаривал с женщиной вполне пристойно, в очередной раз приводил какие-то аргументы, спорил. Послушайте запись. Но вот в какой-то момент не удержался. «Посланул» слегка, употреблю такой вот «ласкательный» вариант глагола. Произнес устало и всуе: «Катя, иди на…».

Ну и началось: запись мгновенно появилась в соцсетях, и оппозиционных СМИ, а местечковые либералы в телеге запели свою вечную песню: «Вот он, оскал настоящего «едроса», ату его, ату!» Далее - сценарий известный: требования «возмущенной общественности» гнать мужика из главврачей и депутатов вон, наводить «справедливость». Роль так называемой «оппозиции» в аккаунтах истерящих блогеров здесь ясна: отработать номер на полную катушку, пока тема горяча, извлечь максимальный политический гешефт.

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А вот всех остальных, кто свободен от политических дрязг и разборок, призываю еще раз прослушать запись и сделать собственные выводы. Провокация была? Была. Лично у меня никаких сомнений. И это важное обстоятельство круто меняет дело. Это ведь сюжет не про чиновницу с «макарошками», которые «всегда стоят одинаково». И не про чиновницу с «государством, которое не просило вас рожать». Это история про то, как мужика просто-напросто «задолбали». Если цитировать точно: «Задрали».

Прошу понять нас правильно: мы тут, на «Эхе Москвы» в Пскове всецело за культуру общения, за то, чтобы главврачи разговаривали с активистками и пациентами вежливо. Мы из года в год выступаем против бездумной оптимизации системы здравоохранения, достаточно посмотреть публикации на сайте Псковского «Эха» и Псковской Ленты Новостей, да, собственно, и моя журналистская позиция по этому вопросу хорошо известна. И именно поэтому в данном конкретном случае у нас имеется полное моральное право не присоединяться к истерическому хору: «Ату его, ату».

Не главврач Невельской межрайонной больницы и депутат областного заксобрания Василевский принял решение по невельской инфекционке. Повлиять на решение исполнительной власти он не в силах. Но кто в первую голову отвечает за власть? Он, главврач и депутат. Жители Невеля, естественно, решением не довольны, собирают подписи, устраивают протестные пикеты. И, опять же, первый, кто встречает всю эту волну негатива от земляков, именно он, главврач и депутат. Тут уж точно не позавидуешь. Но понять все-таки можно. И я уверен, что все ВСЁ на самом деле понимают не хуже меня.

Просто случилось то, что случилось: кто хотел «оттоптаться» на главвраче и депутате Василевском, уже с наслаждением оттоптался. А вот у меня язык не повернется. Потому что на весь этот инцидент можно посмотреть и глазами главврача Василевского. Тут КОВИД бушует, заболеваемость бьет очередные антирекорды, конфликт на конфликте, проблемы, нервы, сопли, смерть. А кто-то потирает в фейсбуке и телеге свои потные ручонки, радуясь поводу для маленького хайпа.

Александр Донецкий