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Реплика Донецкого: Аленушка из Нововоронежа, подруга псковского Скобаря

28.12.2020 20:27|ПсковКомментариев: 3

Настоящим хитом интернета в декабре стала Аленушка, мягко выражаясь, неоднозначный в своем художественном воплощении арт-объект, торжественно открытый 18 декабря сего года в честь 250-летнего юбилея города Нововоронеж. На пользователей сети особо сильное впечатление произвели необычные глаза и рот нововоронежской «pretty woman».

«Оригинальная» скульптура мгновенно сделалась одним из самых популярных интернет-мемов, породив многочисленные и вполне предсказуемые шутки: «Вот что стало с девочкой с шоколадной обертки, когда она выросла», «Хроники зомби-апокалипсиса: скоро Аленка придет за тобой!», «Это та самая Аленушка, которой мы все достойны в коронавирусном 2020-м» и так далее. На четвертый день власти Нововоронежа, не выдержав бремени шумной и сомнительной славы, несчастную Аленку демонтировали.

Многие пользователи сети, кстати, полагают, что зря: за несколько дней металлическая девушка успела сделаться самой настоящей достопримечательностью и «визитной карточкой» Нововоронежа, привлекающей туристов. По итогам нашумевшей истории не удержалась от своей реплики и известный псковский искусствовед, заместитель председателя местного отделения ВООПИиК Ирина Голубева, написавшая в группе ФБ «Защитим исторический Псков», цитирую: «Комментировать это невозможно, но поставить в пару «скобарю» в Детском парке было бы очень стильно. У нас более толерантная публика, чем в воронежской деревне, все стерпим с восторгом». Смысл комментария, как я его понял: нам, псковичам, злорадствовать и глумиться тут не над чем, поскольку в Пскове имеется «своя Аленушка» - памятник Скобарю, установленный шесть лет назад в Детском парке по инициативе бывшего главы города Ивана Цецерского.

Этот самый «Скобарь наш» людям с более-менее развитым эстетическим вкусом до сих пор жить спокойно не дает, хотя простые псковичи и туристы его любят: активно фотографируются со Скобарем, до блеска натерев ему не только его подкову, но и нос и фартук. А летом уходящего года молодая псковичка, известная в сети под ником «Екатерина Екатерина», устроила со Скобарем нечто вроде провокативного перфоманса с сексуальным мотивом: раскованная девушка, задрав короткую юбку, как бы «насадилась» попой на руку Скобаря, талантливо изобразив на лице неподдельный восторг. «По мне так лучшее применение этой дурацкой скульптуре», - приписала «Екатерина Екатерина», выразив свое явное презрение к художественным «достоинствам» нашего Скобаря. Удачное фото «зацепило» многих жителей Пскова, несмотря на то, что невинный кузнец определенно подвергся харассменту со стороны шаловливой псковички.

Что до декабрьской Аленушки из Нововоронежа, то ее история, на мой взгляд, вполне типична для малых городов провинциальной России. Власти тридцатитысячного Нововоронежа, видит бог, ничего дурного не хотели и исходили исключительно из благих пожеланий. К 250-летию «отцы города» решили подарить жителям скульптуру Аленушки, которая, согласно местной легенде, пешком пришла из Лебедяни и основала село Новая Алёновка. На скульптуру основательнице выделили один миллион рублей по гранту. Заказчиком выступил местный совет ветеранов. Кто исполнил заказ, в сети не сообщается, но скорее всего – одна из воронежских кузнечных артелей.

Поначалу всероссийского конфуза вроде ничто не предвещало. Проект готовили полгода. В процессе изготовления арт-объекта никаких сомнений не возникло. Как сформулировал на открытии арт-объекта один из выступавших: «Это наш челлендж, наш стартап, наш бренд, наш хайп, пиар, оберег — визитная карточка города! И, как сегодня говорят молодые, наш лук, то бишь образ».

«Наш лук и наш челлендж», как видим, действительно оказался весьма впечатляющим. По признанию «отцов города», до торжества они самой скульптуры не видели (может, конечно, врут?), и теперь достоверно неизвестно, когда у них кровь брызнула из глаз от увиденного – на самой торжественной церемонии открытия, или когда они узрели реакцию российского сегмента интернета. Трех дней им хватило, чтобы признать очевидное и повторить вслед за булгаковским Швондером: «Это какой-то позор».

Примечательно, что автор эскиза некто Александр Шилин от своего творения открещиваться не стал и винит в конфузе недостаток финансирования: «Из подручных материалов за какую-то мизерную цену вот это вот. Очень трудно из арматуры и листа двухмиллиметровой толщины что-либо придумать такое прям оригинальное! Понимаете? Но, тем не менее, я считаю, что получилось. А то, что лицо там не вышло, или кому-то не нравится… Я не принимал на последней стадии изготовления участие. Сожалею об этом, что отстранили, надо было настоять».

На чем настоять? Как-то я сомневаюсь, что если бы воронежский Пигмалион даже бы и видел, как ваяется его сокровенная Аленка, то сумел бы как-то существенно скорректировать ее внешность. Когда искусством занимаются непрофессионалы, жди вот таких вот Аленок да Скобарей. Если продолжать псковские аналогии, то достаточно вспомнить хотя бы испоганенную «кладбищенской эстетикой» площадь Победы или эпопею с памятным знаком Ганзейскому фестивалю в прошлом году. История один в один, как в Нововоронеже, к счастью, закончившаяся позорным пфуком.

Вывод тут один: необходимо как можно скорее запретить чиновникам заниматься монументальным искусством. Извиняюсь за дурацкий оборот, запретить от слова «совсем». Вот только, как это осуществить этот запрет, мне неведомо. Знаю только, что пока власти на местах имеют право «радовать» нас своими представлениями о «прекрасном», на карте Родины будут появляться очередные монументальные монстры: от Петра Великого (aka «Колумба») на Москва-реке времен мэра Лужкова, до лупоглазой Аленушки из Нововоронежа образца 2020 года.

Меж тем, у скульптуры, наделавшего шороха по всей Руси великой, как пишут, уже нашлись заинтересованные покупатели, так что не исключено, что вскоре «девушка-легенда» материализуется в какой-то новой локации и начнет пугать детей и взрослых с утроенной хтонической энергией.

Александр Донецкий

Теги: #памятники
Источник: Псковская Лента Новостей
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