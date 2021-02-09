Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Цена свидания на фоне 90-х

Новость для тех, кто любит троллить Псковщину. По данным журнала «Т-Ж», цена досуга пары в регионе составила всего 1401 рубль и оказалась одной из самых низких в стране. Для сравнения: в среднем по России так называемое «бюджетное» свидание стоит почти на триста рублей дороже – 1671 рубль, а в Москве - две с половиной тысячи.

Как уточняет издание, для расчета расходов на бюджетное свидание использовался похожий набор товаров и услуг в зарубежных странах при учете цены из базы Росстата: ужин в кафе, два кофе в кафе, два билета в кино, литр пива. Не очень понятно, как они в своем «Т-Ж» все эти цены складывали, но понятно, что 1401 рубль на одно свидание для двоих – это как средняя температура по больнице. Однако именно на сравнении этих потребительских цифр обычно и судят о благосостоянии жителей региона. И оно оказывается для псковичей – опять не очень. Хуже только в Ингушетии, и то без учета пива, поскольку в Ингушетии пиво не пьют.



Фото: pikabu.ru

Итак, оттолкнемся от средней цифры: 1401 на досуг – это много ли мало? На мой взгляд, вопрос бессмысленный. Для кого-то мало, для кого-то много. А для кого-то вообще фантастика! Поскольку по жизни вообще не до досуга. Вы заметили, как в магазинах выросли ценники? Например, бананы в «Пятерочке» уже по 70 рублей за кило. А до нового года были по пятьдесят. Цена взлетела на треть. И не на одни бананы. Какое уж тут в «магазе всё спокойно»? Оставляешь на кассе тысячу, а в пакете - пусто. Самое время сочинять роман «Тысяча рублей и Пустота». Вот это реальный житейский триллер: как дожить до очередной зарплаты и не склеить ласты? Какой уж тут, спрашивается, досуг? Какие романтические встречи? Разделили ножиком «Сникерс» на двоих, запили «Майским чаем» и хорошо. По моим ощущениям, страна стремительно проваливается в 90-е.

Смотрите также Два кофе и литр пива: свидания в Псковской области оказались одними из самых дешевых

Вот тут намедни известная пропагандистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пожурила россиян, жалующихся на низкие пенсии. Свою позицию она высказала в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube, мол, граждане забыли, как они жили в «лихие 90-е», цитирую: «Когда сейчас говорят - пенсии маленькие (...) Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?». (Конец цитаты).



Фото: riafan.ru

В том-то и штука, что не забыли, но, во-первых, сравнение с 90-ми давно не работает, поскольку уже 20 лет прошло, а, во-вторых, если дальше так жизнь пойдет, то все мы как раз и рисуем в этих самых 90-х оказаться. Почему-то разные селебрити с доходами значительно выше средних в последнее время взялись учить простых россиян жизни. Допустим, у той же Симоньян, как пишут СМИ, зарплата 21 миллион рублей в месяц; за год – 250 миллионов. Нам, как говорится, и не снилось.

Да, Симоньян топ-менеджер международного телеканала, добилась высокого положения и завидной зарплаты исключительно своими талантами и трудами. Не всякому журналисту доверят интервью с Бошировым и Петровым про красоты Солсберецкого шпиля. И все-таки свою зарплату, которой позавидует любой бизнесмен, Симоньян получает из бюджета, то есть за счет наших налогов, и могла бы найти для пенсионеров аргументы поубедительней, чем воспоминания о 90-х. К тому же сравнением с 90-ми сыт не будешь. Если дальше так пойдет, Маргарита будет кушать тушеных бобров под бутылку «Вдовы Клико» с ананасами, а большинству населения придется перейти на доширак. Я, как обычно, немного сгущаю краски, но, увы, уже не шибко. И все это к тому, что мы, в принципе, неправильно считаем. Нужно считать не средний «бюджетный» ценник за свидание, а процент тех, кто это «бюджетное» свидание может себе сейчас позволить. Ну, хотя бы раз в месяц.

Александр Донецкий