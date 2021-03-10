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Реплика Донецкого: Пьяный Черчилль лучше трезвого дурака

10.03.2021 18:24|ПсковКомментариев: 0

Не исключаю, что это фейк, а точнее, тупорылый PR, но сюжет все равно занятный, как говорится, новость из рубрики «абсурд крепчал», и это именно такой абсурд, над которым стоит задуматься. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области, некто Владимир Петров сообщил СМИ, что в ближайшее время планирует направить в Минтруд и правительство обращение с призывом запретить страдающим алкоголизмом гражданам занимать руководящие позиции в организациях. Не удивлюсь, если очередная репрессивная инициатива полезного энтузиаста будет поддержана и перейдет на законодательный уровень.

 

По мнению Петрова, работу любого руководителя можно сравнить с трудом врача и полицейского, от профессионализма и личных качеств которых зависит жизнь коллектива, но говорить о надлежащем исполнении обязанностей не приходится, если ответственный кадр мучается похмельем и утрачивает способность к эффективной работе. Разумеется, в жизни встречаются такие таланты, как премьер-министр Уинстон Черчилль, которому употребление алкоголя не мешало  принимать правильные решения, однако будем честны: на одного Черчилля приходится тысяча Калигул, особенно в нашей стране, где любое явление приобретает крайнюю форму воплощения, считает зампред Петров.

Поэтому, по словам Петрова, следует ужесточить контроль над руководящим звеном в плане пристрастия к выпивке. «Как при приеме на работу, так и при исполнении обязанностей: проводить строгий медосмотр не реже двух раз в год и следить за соблюдением всех норм профессионального поведения,  - отметил общественник. - Предположения об алкоголизме руководителя должны сбыть поводом для обязательного обследования и возможного лечения, а систематическое пьянство - железным поводом к увольнению». Необходимо внести соответствующие поправки в закон о труде, цитирую Петрова: «Я намерен обратиться в правительство РФ и Министерство труда с инициативой по усилению «антиалкогольного» контроля во всех трудовых организациях и коллективах. Алкоголизм, равно как и любого рода наркомания, должны быть непреодолимым барьером к занятию любой руководящей должности».

Здесь следует пояснить для несведущих, что члены Общественной палаты обладают правом законодательной инициативы, то есть они тоже законодатели, и законодательный зуд у них порой ничуть не меньше, чем у членов региональных заксобраний или Госдумы, так что, при всей, казалось бы, вздорности предложения общественника Петрова, повторюсь, его инициатива имеет все шансы обрести форму и статус закона. А вот теперь зададимся вопросом: а что это вообще за явление такое - желание некоторых деятелей законодательно определить, зарегламентировать и засунуть в готовый закон любой чих и ах?

Помнится, в прежние времена, в советской прессе, существовал даже такой отдельный жанр - описание самых идиотских и нелепых законов загнивающего Запада, типа запрета стрелять в дичь из движущегося автомобиля или запрета есть мороженое, стоя на тротуаре, в штате Калифорния. Здесь не буду пересказывать примеры, просто наберите в «Гугле» словосочетание «Самые дурацкие законы в мире» и получите сотню-две ссылок, там действительно много любопытного, от запрета мужчинам вязать в рыболовный сезон до запрета хмуриться, глядя на полицейского в штате Нью-Джерси. (Последний запрет не так глуп, как кажется, да?). Так вот, полное впечатление, что наши российские законодатели и общественники решили догнать и перегнать своих западных коллег. До триумфа им, конечно, еще далеко, но желание всех и вся зарегламентировать читается. В данном случае - зарегламентровать возможный алкоголизм всякого руководителя, от директора маленькой фирмы по производству резиновых изделий №2 до целого президента страны.

Мне тут довольно глупо выступать в роли «адвоката Дьявола», но я все-таки  замечу: знаете, что, друзья? Человечество в своей сознательной фазе существует вот уже несколько тысячелетий, и как-то с пьянством на руководящих позициях так или иначе справлялось способами естественного отбора. Как и с прочими человеческими проявлениями. Вот, допустим, в Швеции умудрились зарегламентировать даже интимную жизнь. Швед и шведка, едва познакомившись, сразу спрашивают друг друга, будет ли у них секс, а перед тем, как раздеться, подписывают бумаги. В реальности скорей всего все обстоит не столь абсурдно, но так называемый «Закон о согласии», регламентирующий интимную жизнь, действительно был принят шведским Риксдагом в 2018-м году, и вызвал даже у нас, в России, некоторый полемический ажиотаж.

Оказывается, мы недалеко ушли. Аналогия с регламентацией пьянства на руководящей должности, может, и не самая показательная, но желание законодателей залезть не только в постель, но и в рот, а, хуже того, в мозг гражданина, здесь прослеживается четко. А ведь всякий регламент имеет обратную, мрачную, негативную сторону. Всяким регламентом можно злоупотребить.

Представим себе, что предлагаемый Петровым закон действовал бы в Великобритании первой половины XX века. У реального Черчилля, как известно, обладавшего дурным характером и редкой принципиальностью, наверняка нашлось бы немало политических оппонентов, которые с удовольствием бы воспользовались бы законом об алкоголизме руководителя и отстранили бы премьер-министра Черчилля с высокого поста.

Законники бы торжествовали, а вот лучше бы от этого стало Британской империи да и всей ее многомиллионной нации? Товарищ Сталин точно бы покрутил пальцем у виска. Может, какие-то вещи все-таки стоит оставлять на рассмотрение самой жизни? У одних людей так, а у других эдак. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Умный протрезвеет, а дурак никогда. Все полезно, что рот полезло, и так далее. Жизнь мудрей и сама разберется, что ей нужно, а что нет. Тут остается только вспомнить известный исторический анекдот. На одном из заседаний парламента некая женщина-депутат упрекнула Черчилля в том, что он сильно пьян: «Сэр, вы отвратительно пьяны!». На что Черчилль якобы ответил: «А вы, мадам, отвратительно глупы. И все бы ничего, но я к утру протрезвею. А вот вы поумнеете - вряд ли».

Это я к тому, что пьяный Черчилль всяк лучше трезвой дуры.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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