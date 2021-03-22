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Реплика Донецкого: Пятнадцатый пошел

Ну вот, очередного губера загребли за коррупцию. На этот раз губернатора Пензенской области. На нашей памяти это уже пятнадцатый руководитель региона, оказавшийся под следствием. Шесть из них уже осуждены на разные сроки. Блогеры тут же быстро подсчитали, что вероятность посадки губернатора у нас в стране равняется 8,8%. Получается, шанс загреметь на нары в течение пяти лет имеется у каждого десятого губера России. Не знаю, как от сумы, но от тюрьмы уж точно - не зарекайся. То есть, - реально опасная профессия.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали за взятки в особо крупных размерах. «Особо крупные размеры» - это, как выясняется, взятка в 31 миллион рублей. Плюс - дорогие часы Breguet и автомобиль Mercedes-Benz V250D, сообщает ТАСС. А еще - почти полмиллиарда наличными, которые обнаружены в ходе обыска в доме губернатора. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получал от председателя совета директоров группы компаний «Биотек» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

Почему никто не удивлен? Вопрос риторический. Все мы знаем, что наша власть борется с коррупцией почище оппозиционера Навального. Об этом нам не раз заявляли высшие руководители страны, включая, разумеется, и президента Путина. Это губернаторов - пятнадцать, а число пойманных на воровстве вице-губернаторов, мэров, пэров, глав районов, депутатов разных уровней давно идет на сотни. Вспомним хотя бы кейс псковского вице-губернатора Александра Кузнецова. Повторюсь: очередным арестом губера у нас в стране никого особо не удивишь. Но при этом всегда возникает один вопрос: «А почему именно он? А как же остальные?».

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Народ наш в массе своей убежден, что во власти воруют все (без каких-либо исключений), и где-то в сейфах у ФСБ хранится некая секретная «папочка» буквально на каждого (опять же, без исключений!) губернатора. Все губернаторы, как действующие, так и бывшие, об этой самой «папочке» знают. И нужен лишь какой-то важный повод, чтобы двинуть эту «папочку» в дело, запустить уголовный процесс. Вот всем был хорош губернатор Пензенской области Белозерцев, считался крепким уважаемым «тяжеловесом», успешно избрался в главы региона в 2015-м году, в 2020-м не менее успешно переизбрался, а вот нате ж вам - взяткой не побрезговал. Ни «Мерседесом» V-класса, ни «Брегетом» за почти 6 миллионов рублей. И это норм.

Наш народ ведь как рассуждает? Слаб человек. Вот если бы я, ты, он, она, вместе дружная семья оказались на месте Белозерцева? Ага! То-то и оно! Как говорится: на его месте должен был быть я. Еще неизвестно, как бы себя, оказавшись при властных полномочиях, я, ты, он, она повели? И на старуху бывает проруха. А тут целый пост губернатора! Такие возможности! Туда-сюда. Ну где ж тут удержишься от ловкой обогащающей схемы?

И что мы в результате имеем? Официальные доходы, ежегодно публикующиеся в печати. И неофициальные активы, записанные на престарелых мам, жен, детей, любовниц и так далее. То есть на самом деле и никакие секретные папки не нужны. Достаточно сопоставить декларацию о доходах и эти самые доходы в реальном денежном выражении. Народ и сопоставляет. Вычитает одно из другого. И удивляется: а почему, собственно, их всего 15? А вот самому аресту условного Белозерцева нисколько не удивляется, нет. Чему ж тут удивляться? Секретная папочка, от сумы да от тюрьмы…

Александр Донецкий