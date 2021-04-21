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Реплика Донецкого: Путин-true и разные Табаки

Давно мы не видели Путина столь крупным планом, и вот трансляция ежегодного послания предоставила такую возможность – крупнее не бывает. Ну, что? Внешне российский президент выглядит вполне хоккей: слегка похудел, даже как-то посвежел, что ли, - привет всем, на чьих похоронах Путин обещал простудиться.

Можно, конечно, тешить себя иллюзиями, что это не Путин сегодня выступал, а его двойник, или голограмма, но за двадцать с лишним лет россияне изучили Путина до мельчайших морщинок, и тут телевизионная картинка сомнений не оставляла – перед нами самый настоящий Путин, каким мы его знаем, всамделишный, неподдельный, стопроцентный, Путин-true. Про что бы теперь не терли пресловутые кремленологи, а Путин на экране излучал оптимизм и как бы готовность ответить на любые вызовы мировой закулисы, умноженной на внутриполитическую конъюнктуру.

Если же говорить по существу, то сегодняшнее выступление Путина оказалось на удивление взвешенным и конструктивным. Никаких тебе «алармов», предупреждений о Третьей мировой и угроз бомбить виртуальную Флориду. На добрых три четверти послание оказалось посвящено сугубо российским проблемам, преимущественно социальной и бюджетной сферам.

Кстати, многие «пророки» и «предсказатели», которые гадали на кофейной гуще, попали пальцем в известное место. Главная ошибка апокалиптических сценариев — перекос в сторону внешней политики. Больше всех тут отличился наш «оракул» Лев Шлосберг, который давал свои предсказания. Псковский яблочник написал, что не ждет от послания ничего хорошего, потому что, по мнению Шлосберга, Путин ничего хорошего сказать не может и никому не поможет. А ждет Шлосберг войну, разруху, репрессии, «железный занавес». Мы, конечно, понимаем, что политическая борьба предполагает навешивание ярлыков на своего оппонента. Но тут всё из серии «Я Пастернака не читал, но осуждаю». То есть: я послания не слышал, но - всё сразу в черных тонах. Можно по-разному относиться к политическому режиму Путина, но не секрет, что практически в каждом его послании значительное место уделяется так называемому социальному направлению, а именно непосредственной помощи определенным категориям — детям, малоимущим, инвалидам, ветеранам и т. д. Предсказать подобное было несложно и в этот раз, однако ЛМШ было важно написать большими буквами слово: «Ничего». И вот в этой детали видна вся российская политика: одни восхваляют, другие — очерняют, вне зависимости от того, что, собственно, в этот раз сказал президент.

А президент коснулся сегодня многих вопросов, причем, с конкретными мерами поддержки. Начал спикер с коронавируса и борьбы с ним, а потом пошел прямо по пунктам: экономика, поддержка населения, выплаты детям, сдерживание цен, доходы людей, рабочие места, малый бизнес, здравоохранение, реструктуризация долгов регионов, газификация, экология и так далее.

Не обошлось и без традиционных «пряников». Подтвердив все прошлогодние обязательства на выплаты детям до трех лет и от трех до семи, Путин озвучил решение о новой выплате на детей от восьми до шестнадцати, воспитывающихся в неполных семьях. А еще всем детям школьного возраста в этом году единовременно выплатят по 10 тысяч перед началом учебного года.

В целом посыл Путина-2021 однозначен: Россия прежде всего должна думать о своих внутренних проблемах, заниматься собой, а уж потом решать задачи на внешнеполитическом контуре.

Хотя куда же нынче без контура? И про новое оружие в стиле «не смешите наши Сарматы» Путин успел рассказать и раздал всем партнерам-сестрам по серьгам, воспользовавшись знакомыми с детства образами из сказки Киплинга «Маугли», цитирую: «Некоторые страны завели обычай по любому поводу, а чаще без повода, цеплять Россию. Новый вид спорта какой-то — кто громче что-то скажет. <…> Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки — все, как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена». (Конец цитаты). Понятно, что Шерхан – это, конечно, Байден и вообще США, а «мелкие табаки» – это разнообразные недруги России по периметру, но и тут нельзя не отметить, что ВВП на этот раз был как-то необычно сдержан и сигнализировал коллективному Западу, что не намерен «сжигать мосты», хотя всякий табаки «должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким».

Что до реакции на послание, то она достаточно предсказуема: если на Первом канале дружно восторгаются озвученным планом развития страны, то на условном «Дожде» повторяют избитые мантры про то, что ничего нового мы якобы не услышали, и Путин опять задобрил население денежными подачками. Спрашивается: а чего ж тут плохого? Хорошо, хоть так. Поэтому, мне остается закончить тем, с чего начал: сегодня в полдень мы снова увидели прежнего Путина - того, к которому все давно привыкли, разве что слегка похудевшего.

Александр Донецкий