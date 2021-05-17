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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Живопись против колбасы

17.05.2021 18:20|ПсковКомментариев: 0

Накануне очередной сессии Псковской городской Думы на официальном сайте города появилась информация о том, что Псковскому региональному отделению Союза художников России могут дать муниципальную преференцию.

 

Преференция заключается, собственно, в том, что, согласно проекту, депутаты должны дать согласие на предоставление художникам льготы по арендной плате за помещение на улице Ленина, 1 (известный всем выставочный зал в центре города) в размере 5 рублей за 1 квадратный метр в месяц, что составит 26 280 рублей в год. Без преференции, по рыночной стоимости, арендная плата этого помещения составляет 2 миллиона 053 тысячи в год (без учета НДС). То есть без преференции Союз художников ежемесячно обязан оплачивать арендную плату в размере 171 тысячи рублей. Как говорится, почувствуйте разницу. Понятно, что никакой творческий союз в нашей стране такую арендную плату не потянет. Поэтому, 6 апреля псковское отделение Союза художников и обратилось в гордуму с заявлением о предоставлении муниципальной преференции в виде уменьшения арендной платы на 99%. Теперь депутатам решать, давать художникам эту преференцию или не давать? Вопрос на самом деле стоит так: быть выставочному залу на Ленина, 1, или не быть? Или на этом месте появится что-то другое, ресторан, например, или магазин?

Вроде бы все просто: культуру в городе необходимо поддержать, Раньше ведь, несмотря на все трудности, в те же пресловутые «лихие 90-ые» поддерживали, не говоря уж о «тучных» нулевых или «цифровых» десятых. Но заходим в комментарии к новости, опубликованной на ПЛН, и что мы видим? Всего три комментария, но они чрезвычайно показательные: некто Василий Васильев пишет: «А остальные арендаторы ЧЕМ хуже? Пусть продают свои "творения" и платят КАК ВСЕ». Некий Эвел Самарский согласен с Василием Васильевым: «Я присоединяюсь, и тоже очень прошу сократить мне квартплату на 99%». И еще один аноним под ником «Булуган булуганов» вставил свои пять центов: «За свои никем не приобретаемые холсты и товары в ихней лавке цены стоят умопомрачительные. И это художники считают нормой, а платить за площади в центре города не хотят».

Понятно, что комментарии анонимные и в целом вздорные, но я потому их процитировал, что примерно так считают и многие депутаты Псковской городской Думы, я бывал на сессиях, и видел, и слышал подобное не раз. И мундепы ни от кого не скрывались, ничего не стеснялись и высказывались вполне открыто, приравняв выставочную деятельность и да, - сопутствующую ей продажу картин, при выставочном зале работают салон и лавка художника, - к торговле колбасой и парным мясом. «Пусть продают картины и платят, как все», - довольно распространенная точка зрения, в том числе, увы, и среди депутатов.

Сразу расставлю все точки над и. Разумеется, я за художников. За то, чтобы предоставить им эту преференцию в 99%. За то, чтобы в центре Пскова существовал выставочный зал Союза художников. Потому что в противном случае этого выставочного зала не будет, а на его месте будет, скорее всего, даже не кафе, а очередная «Пятерочка». Если Псков все-таки хочет быть (а не считаться) культурным городом, он, конечно, должен культуру поддерживать. Чтобы в историческом центре она, эта культура, была, присутствовала, чтобы человек мог зайти в выставочный зал и посмотреть, как оно выглядит - современное искусство, местное или привезенное из других городов. Опять же, понятно, что вот этим анонимным «торжествующим хамам», в закрытых аккаунтах, скрывающихся под погонялами, никакая культура не нужна. В гробу они ее видели.

Но нам-то нужна, необходима, как нужна в целом и туристическому Пскову, и просто Пскову, в котором многие дети учатся рисовать. Пусть не все станут художниками, но ценить и понимать прекрасное будут многие. И не надо в очередной раз повторять глупую мантру, что культура, мол, сама должна выживать. Культура всегда существовала за счет государства, и при рабовладельческом строе, и в средние века при феодализме, и во многом даже при капитализме. Не говоря уж о современном социализме общеевропейского типа. В так называемых цивилизованных странах, культура, если это не коммерческий продукт типа голливудского кино или какого-нибудь Моргенштерна, и существует за счет преференций и льгот. Повторю для непосвященных: везде от Финляндии до Испании. Просто эти льготы и преференции осуществляются по-разному. Где-то прямыми субсидиями, где-то, как у нас, предоставлением муниципальной собственности в безвозмездное пользование и так далее. И отдельные комитеты по культуре существуют во всех европейских городах. И уровень помощи местным художникам, уж поверьте, с нашим не сравнить.

Для справки непосвященным: эти самые льготы наша Дума дает не только бедным художникам, но и многим вроде как не бедным государственным структурам, тем же силовикам. Да-да, именно так, а вы не знали? Потому что государство и культура – это не про коммерцию, и художники Пскову нужны не для того, чтобы извлекать прибыль, а для того, чтобы мы все, обыватели в хорошем смысле слова, рано или поздно не превратились в скотов. Чтобы было, куда иногда пойти человеку.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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