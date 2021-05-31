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Реплика Донецкого: Пять литров вздора на рыло

В России предложили ограничить продажу алкоголя пятью литрами в год на одного человека. Предложение прозвучало не от абы кого, а от члена Общественной палаты РФ, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, то есть, несмотря на всю вздорность идеи, этот самый Хамзаев обладает правом законодательной инициативы и при определенном упорстве и поддержке заинтересованных товарищей способен довести свой вздор до законопроекта в Госдуме. А там и до реального закона недалеко - мало ли мы видели в последнее время идиотских законов?

Цитирую Хамзаева: «Есть определенные нормы, которые выстроены глобальным медицинским сообществом. Всемирной организацией здравоохранения, например. У нее есть четкое определение, что свыше, например, 5-6 литров алкоголя в год на душу населения - это уже вымирание. Нужно определить литраж, который гражданин может купить на себя. Например, не более пяти литров алкоголя в год. Да, это, конечно, кому-то покажется нелогичным, но попробуйте пять литров по стопкам разлить и посмотреть, хватит вам этого в год или нет. Я считаю, что это нормальная мера, если ты сторонник потребления алкоголя».

Так полагает член Общественной палаты Султан Хамзаев. Напомню псковичам, что этот тот самый Хамзаев, который осенью 2016 года баллотировался у нас, в Псковской области, в депутаты Госдумы, и притащил на дебаты в студию псковского «Эха» лопату и наручники. Это был такой PR-ход со стороны Хамзаева: мол, лопатой он будет разгребать все, что наворотили в регионе оппоненты, а наручники предназначены конкретно для лидера местных справедливороссов Олега Брячака. Брячак-младший тогда в долгу не остался и накатал на Хамзаева заявление в полицию, дескать, Хамзаев ему угрожал лопатой, бренчал наручниками, клеветал и хулиганил.

Все это я к тому, чтобы вы лучше представляли, о каком человеке идет речь, кто автор очередной ограничительной инициативы. Да, тот самый Хамзаев, в 2016-м кандидат в депутаты Госдумы по Псковской области, с ноября 2018-го член Общественной палаты России.

Так вот, 5 литров алкоголя на рыло в год, извините за мой французский, это много или мало? Кому-то много, а для кого-то ничего. Допустим, в тривиальный период жизни я алкоголь вообще не пью. А в нетривиальный выпью эти пять литров водки за три дня. И что мне тогда делать, - вешаться? Об этом-то наш общественник подумал? Разумеется, это я шучу. А если говорить всерьез, то всякому нормальному человеку понятно, что пять литров алкоголя, растянутые на год для одного умеренно употребляющего хомо сапиенса, - это именно что нонсенс и вздор.

Во-первых, какой алкоголь Хамзаев имел в виду? Условно говоря, водку, вино или пиво? Он почему-то не уточнил. Потому что все это разный алкоголь, крепкий и не очень. И литр пива – это далеко не то же самое что литр водки. Во-вторых, и это главное, а каким способом он собирается все это дело регулировать? Талонами? Вот тебе, гражданин хороший, несколько талонов на год, покупай, не кашляй, так что ли? Наверное, так. Но ведь мы все это в нашей стране уже проходили, во времена горбачевской перестройки. Вот лично помню эти самые талоны, мне, как студенту, выдавали, кажется два талона в месяц - на бутылку водки и бутылку шампанского. Чем это все закончилось? Известно чем: невероятным развитием черного рынка и самогоноварения, вот чем. А также повальным спаиванием населения в 90-ые, расцветом контрафакта, массовыми отравлениями и так далее. То есть, по-моему, единственный правильный ответ на инициативу Хамзаева: парень, а не шел бы ты лесом?

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И еще: я прекрасно отдаю себе отчет в том, что чувак, по-видимому, просто пиарится перед выборами в Госдуму, или просто пиарится, раз уж сел на эту анти-алкогольную тему и даже пролез на ней в Общественную палату. В реальности никакой проблемы с употреблением алкоголя в стране давно нет. Ребята, ау! Мы в двадцатые годы живем. Все алкоголики давно умерли, молодежь к алкоголю в целом равнодушна, потребление постоянно падает, что фиксируется статистикой и наркологами. Однако это вовсе не означает, что в стенах Госдумы не найдутся последователи Хамзаева и не превратят его дурацкую инициативу в очередной запретительный закон «свихнувшегося принтера». С вышеописанными печальными последствиями для страны. Вот это на самом деле и пугает. Пять литров вздора на каждого… в день.

Александр Донецкий