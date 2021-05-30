Общество

В России предложили не продавать одному человеку больше пяти литров алкоголя в год

В России необходимо ввести меру, согласно которой каждый гражданин не сможет купить больше пяти литров алкоголя за год. Такое предложение сделал член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщает URA.RU.

«Есть определенные нормы, которые выстроены глобальным медицинским сообществом. Всемирной организацией здравоохранения, например. У нее есть четкое определение, что свыше, например, 5-6 литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание. Нужно определить литраж, который гражданин может купить на себя. Например, не более пяти литров алкоголя в год», — сказал Хамзаев.

«Да, это, конечно, кому-то покажется нелогичным, но попробуйте пять литров по стопкам разлить и посмотреть, хватит вам этого в год или нет. Я считаю, что это нормальная мера, если ты сторонник потребления алкоголя. Но это уже перспектива, о которой надо говорить, к которой надо двигаться», — объяснил член ОП РФ.

По словам Султана Хамзаева, также нужны меры, которые позволят значительно сократить число контрафактного алкоголя. «Специализированные магазины (для продажи алкоголя — ред.), вывод алкоголя из жилых многоквартирных секторов, так называемых спальных районов. Я сторонник вывода алкоголя из населенных пунктов, как это в ряде стран сделано на сегодняшний день. Потом, я выступаю за полную государственную монополию продажи алкоголя. Если не оптом, то хотя бы в розницу. Это нам даст возможность ликвидировать контрафактный рынок», — отметил он.