Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Акция «Импортируй с нами!»
БОПЭТ цифры и факты
чем занять ребенка летом
Модно и практично
Лицей Ростелекома
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
Для чего это нужно и где установить?
Телефон прямого эфира 56-73-72
юность в сапогах
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Общество 30.05.2021 11:290 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области 30.05.2021 22:310 Дети из островского отделения «Особые дети – могут» посетили Великий Новгород 30.05.2021 22:154 В России предложили не продавать одному человеку больше пяти литров алкоголя в год 30.05.2021 21:410 Спасатели на лодках будут следить за купанием детей в российских летних лагерях 30.05.2021 19:540 Жители Порхова ожидают появление семьи медведей в местном сквере 30.05.2021 18:210 Суд обязал осужденного из себежской колонии сделать флюорографию
 
 
 
Самое популярное 27.05.2021 15:060 В Пскове 5-летняя девочка выпрыгнула из окна 27.05.2021 10:394 Учитель из Великих Лук провела 70 дней в реанимации 28.05.2021 11:209 Александр Братчиков рассказал, что построят вместо рынка на Четырех углах 27.05.2021 09:325 Со дна Великой поднимут части старинного Ольгинского моста 28.05.2021 13:510 Александр Седунов станет директором Псковского политехнического колледжа
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России предложили не продавать одному человеку больше пяти литров алкоголя в год

30.05.2021 22:15|ПсковКомментариев: 4

В России необходимо ввести меру, согласно которой каждый гражданин не сможет купить больше пяти литров алкоголя за год. Такое предложение сделал член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщает URA.RU.

«Есть определенные нормы, которые выстроены глобальным медицинским сообществом. Всемирной организацией здравоохранения, например. У нее есть четкое определение, что свыше, например, 5-6 литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание. Нужно определить литраж, который гражданин может купить на себя. Например, не более пяти литров алкоголя в год», — сказал Хамзаев.

«Да, это, конечно, кому-то покажется нелогичным, но попробуйте пять литров по стопкам разлить и посмотреть, хватит вам этого в год или нет. Я считаю, что это нормальная мера, если ты сторонник потребления алкоголя. Но это уже перспектива, о которой надо говорить, к которой надо двигаться», — объяснил член ОП РФ.

По словам Султана Хамзаева, также нужны меры, которые позволят значительно сократить число контрафактного алкоголя. «Специализированные магазины (для продажи алкоголя — ред.), вывод алкоголя из жилых многоквартирных секторов, так называемых спальных районов. Я сторонник вывода алкоголя из населенных пунктов, как это в ряде стран сделано на сегодняшний день. Потом, я выступаю за полную государственную монополию продажи алкоголя. Если не оптом, то хотя бы в розницу. Это нам даст возможность ликвидировать контрафактный рынок», — отметил он.

Теги: #алкоголь #здравоохранение #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие последствия, на ваш взгляд, повлечет обнаружение в Псковской области индийского штамма коронавируса?
В опросе приняло участие 260 человек
30.05.2021, 22:310 Дети из островского отделения «Особые дети – могут» посетили Великий Новгород 30.05.2021, 22:154 В России предложили не продавать одному человеку больше пяти литров алкоголя в год 30.05.2021, 21:581 Сын главы Пскова Елены Полонской впервые поучаствовал в голосовании 30.05.2021, 21:410 Спасатели на лодках будут следить за купанием детей в российских летних лагерях
30.05.2021, 21:290 Пенсионерку с родимым пятном на щеке разыскивают в Пскове 30.05.2021, 21:104 Явка в предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области составила около 17% 30.05.2021, 20:510 Александр Братчиков: В парламенте оптимальна комбинация опыта и молодости 30.05.2021, 20:320 В Пскове презентовали книгу об объекте культурного наследия XVI века
30.05.2021, 20:134 Ребенок и сотрудник Росгвардии пострадали при стрельбе в Екатеринбурге 30.05.2021, 19:540 Жители Порхова ожидают появление семьи медведей в местном сквере 30.05.2021, 19:351 В Псковской области зафиксировали единичные замечания во время предварительного голосования 30.05.2021, 19:171 Показ спектакля о проблемах подростков прошел в Пскове
30.05.2021, 18:580 В России хотят ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду 30.05.2021, 18:400 Дмитрий Быстров посетил участки предварительного голосования в Острове 30.05.2021, 18:210 Суд обязал осужденного из себежской колонии сделать флюорографию 30.05.2021, 18:021 Израиль с 31 мая запрещает своим гражданам посещать Россию
30.05.2021, 17:431 Алексей Севастьянов рассказал об одной из обязанностей каждого партийца 30.05.2021, 17:241 Коммунисты высадили цветы у бюста Ленина в Дедовичах 30.05.2021, 17:050 Рекордное число автокредитов выдали россиянам в апреле 30.05.2021, 16:467 Андрей Михайлов о предварительном голосовании: Призываю каждого исполнить свой гражданский долг
30.05.2021, 16:270 Взрывоопасный предмет идентифицировали в Великих Луках 30.05.2021, 16:080 Аналитики определили, какие резюме в России отклоняет каждый второй работодатель 30.05.2021, 15:4813 Кот митрополита Тихона навестил знакомую в Москве 30.05.2021, 15:292 Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе на российскую вакцину от коронавируса
30.05.2021, 15:090 Врача Псковской горбольницы просят отметить в рамках проекта ПЛН 30.05.2021, 14:502 В ходе голосования «Единой России» поступило 10 сообщений о возможных нарушениях 30.05.2021, 14:310 Россияне стали больше уходить в минус по банковским картам 30.05.2021, 14:120 До 21°C прогреется воздух в Псковской области 31 мая
30.05.2021, 13:531 Биохимик рассказала, как оценить качество питьевой воды самостоятельно 30.05.2021, 13:340 По итогам чемпионата по стрельбе хрустальный пистолет остался в администрации Псковской области 30.05.2021, 13:150 Антон Минаков и Сергей Литвиненко о работе фракции ЛДПР в областном Собрании 30.05.2021, 12:550 В Псковской области на 12.00 явка на предварительном голосовании составила более 8%
30.05.2021, 12:500 От книги XVIII века до свежего «МультПушкина»: опубликована программа Дней Пушкинской поэзии в «Михайловском» 30.05.2021, 12:323 Игорь Дитрих: У нас в семье 12 медиков, мы голосуем вместе 30.05.2021, 12:133 Около 400 псковичей стали участниками полумарафона «ЗаБег» 30.05.2021, 12:010 ДТП затрудняет движение на улице Труда в Пскове
30.05.2021, 11:480 Глава города проверила соблюдение мер безопасности на предварительном голосовании в Пскове 30.05.2021, 11:290 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области 30.05.2021, 11:120 В Себеже проходит благотворительное мероприятие по сбору средств на мемориал в Идрице 30.05.2021, 10:540 Жители России объяснили нежелание заводить детей
30.05.2021, 10:359 Александр Котов рассказал, за кого отдал голос на предварительном голосовании «Единой России» 30.05.2021, 10:170 «Новые люди» очистили от мусора берег Псковы у Гремячей башни 30.05.2021, 09:573 Историки раскрыли новые обстоятельства «‎Ледового побоища» 30.05.2021, 09:380 Молодая женщина погибла при пожаре в Кунье
30.05.2021, 09:201 Аналитики сравнили эффективность вакцин от коронарируса для женщин и мужчин 30.05.2021, 09:000 Предварительное голосование «Единой России» проходит в Псковской области 30.05.2021, 00:525 «Единая Россия» завершает предварительное голосование по определению кандидатов на сентябрьские выборы 30.05.2021, 00:370 «Челси» Абрамовича выиграл Лигу чемпионов
29.05.2021, 21:553 Доктор Мясников назвал ожирение «национальным бедствием России» 29.05.2021, 21:100 Команды Пскова и Петрозаводска сыграют в матче Юношеской футбольной лиги 29.05.2021, 20:546 Путин и Лукашенко договорились о госкредите и открытии новых рейсов 29.05.2021, 20:111 Полиция разъяснила псковичам, как предупредить дачные кражи
29.05.2021, 19:309 «Справедливую Россию» хотят объединить с КПРФ 29.05.2021, 18:270 Сборная России победила Швейцарию в матче чемпионата мира по хоккею 29.05.2021, 18:040 Работа по предупреждению пожаров продолжается в Псковской области 29.05.2021, 17:593 Ученые нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19
29.05.2021, 17:303 В Сочи продолжились переговоры Путина и Лукашенко 29.05.2021, 16:500 Учащиеся детской театральной студии «Гвозди» продемонстрировали свои навыки 29.05.2021, 16:280 Полиция потребовала от псковичей не оставлять детей без присмотра у открытых окон 29.05.2021, 16:148 Голливудский актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия»
29.05.2021, 15:520 Россиянин получил штраф в 31 миллион рублей за перевод в долларах 29.05.2021, 15:2016 Речное адмиралтейство предложено открыть в Пскове 29.05.2021, 15:005 Для участия в предварительном голосовании «Единой России» зарегистрировались 7,5 млн человек 29.05.2021, 14:430 ФК «Псков» проведет первый домашний матч в 2021 году
29.05.2021, 14:274 Новый железнодорожный вокзал с ароматизацией воздуха открыли в Москве 29.05.2021, 14:171 Глава Великих Лук рассказал о динамике распространения COVID-19 и темпах вакцинации 29.05.2021, 14:050 В Пскове в рамках всероссийской акции прошел кулинарный мастер-класс 29.05.2021, 13:350 Самолеты российских авиакомпаний начали облетать Белоруссию
29.05.2021, 13:140 Как можно и как нельзя пользоваться телефоном за рулем, напомнили псковичам в ГИБДД 29.05.2021, 12:470 До двадцати градусов тепла прогнозируют в Псковской области в воскресенье 29.05.2021, 12:420 В Псковской области продолжается розыск молодого великолучанина 29.05.2021, 12:253 Елена Полонская и Иван Цецерский совершили контрольный выезд на округ №5 Пскова
29.05.2021, 12:091 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области 29.05.2021, 12:010 Два человека погибли на пожаре в Локнянском районе 29.05.2021, 11:455 Новый гибридный штамм коронавируса обнаружен во Вьетнаме 29.05.2021, 11:270 В Псковской области обезврежен боеприпас времен Великой Отечественной войны
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.