Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Личный кабинет «Псковэнергосбыта»
Ужин на свежем воздухе
БОПЭТ цифры и факты
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
Тариф для бизнеса «1% на все»
Модно и практично
Лицей Ростелекома
Важный аспект развития региона
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
юность в сапогах
чем занять ребенка летом
Александр Донецкий Публикаций: 486
09.06.2021 14:591 Реплика Донецкого: Парадокс поэта. Еще раз про «наше все» 08.06.2021 18:253 Реплика Донецкого: На ветке, как и в клетке, только прутья редки 01.06.2021 18:2811 Реплика Донецкого: Поймай Горожанко, если сможешь 31.05.2021 13:237 Реплика Донецкого: Пять литров вздора на рыло 26.05.2021 11:238 Реплика Донецкого: Менталитет от слова «мент» Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 07.06.2021 15:120 «Дожди прогрева» прогнозируют в Псковской области в ближайшие дни 07.06.2021 14:250 Жителей Псковской области предупреждают о неблагоприятном погодном явлении 07.06.2021 15:130 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Псковской области 06.06.2021 19:071 В Пскове инвалид-колясочник попал под колеса «Мицубиси» 08.06.2021 07:411 Назначен новый руководитель территориального отдела соцзащиты Пскова
Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Парадокс поэта. Еще раз про «наше все»

09.06.2021 14:59|ПсковКомментариев: 1

Открываю ВКонтакте, открываю Фейсбук, а на меня вся валятся и валятся эти видео - чиновники, политики, «випы» (очень важные персоны) и, прости Господи, ломы («лидеры общественного мнения»), всякие местные «селебрити» семидесятого уровня секретности читают Пушкина. Ей богу, лучше бы они этого не делали. Это какая-то нелепая насмешка над памятью национального гения. Вот тебе и «не зарастет народная тропа».

 

Хочется все это развидеть и прокричать: фейсбучек, не вари! Но так уж устроена соцсеть: она еще дня три будет валить в ленту этот изощренный лепет - все бессмысленно повторяют строчки, которые не понимают, и которые звучат коряво, непотребно, пошло, будто перевод с божественного на скабрезный. И это Пушкин?

Кто-то возразит: «А чо такого? Люди чтят. Поэтому и читают. Не хочешь, не смотри». Я бы и не смотрел, но оно валится, а значит, «имеет место быть», и кто-то же ведь все это смотрит, да и сами участники «пушкинского флэшмоба», они-то все это всерьез, с пафосом, в надежде, что приобщились, поставили галочку, плюс к карме, и вообще в тренде, предвыборном и прочем. А Пушкин, как бумага, стерпит все, в том числе этот чтецкий непрофессионализм.

А мне вот больно за Пушкина. Я бы запретил читать его стихи без специальной актерской лицензии. И я сейчас не шучу. Когда высокая поэзия рвением энтузиастов вдруг превращается в какой-то балаган, в профанацию, хочется сбежать с этого торжества беспробудной пошлости и дурновкусия. Знаете, такое часто случается на юбилеях: среди гостей обязательно отыщется какой-нибудь стихоплет, который сочинит имениннику оду, но это ладно, так он еще примется громко, долго и торжественно читать свои складухи-неладухи ошалевшим от эстетического шока гостям. Вот нечто подобное произошло в этом году с именинником Пушкиным, крутившемся от исполнения своих стихов в гробу, как в центрифуге - 222 миллиона раз.

Друзья, пожалейте наши уши и глаза, а если нас не жаль, пожалейте Пушкина. Хотя я понимаю политиков: им же нужно отметиться, а тут как раз Пушкин, универсальный, как цитатник на каждый день. У Пушкина ведь действительно есть все. Тут Аполлон Григорьев, автор мема про «наше все» нас не обманул. В молодости Пушкин был революционером и сочувствовал декабристам, а в зрелости сделался монархистом и чуть ли не идеологом «Русского мира».

Как верно заметил один «румяный критик», Пушкин, «словно пластилин», при желании из его стихов можно вылепить любую идеологему. Критик не первым это заметил. Пушкин вроде библии, книги книг. В зависимости от политических взглядов и конкретной задачи «на злобу дня», всякий чтец, политик или общественник, решивший хайпануть на цифре 222, выбирает либо «Во глубине сибирских руд» или оду «Вольность», либо «Клеветникам России», либо замечательную цитату про Отечество.

Вы, конечно, помните ее? Цитирую Пушкина: «…клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал». Замечу, что это цитата из письма к философу Чаадаеву, написанного по-французски. Многие забывают, что второй родной язык Пушкина - французский, и на этом, при желании, тоже можно вывести целую теорию или идеологему. При этом Пушкин, как мы знаем, был первым русским «невыездным», и его судьбу в ХХ веке повторили тысячи других русских интеллигентов, так и не увидевших Парижа.

Так вот, имеется другое письмо, к другу Вяземскому из Михайловского, и вот что наш любимый Пушкин написал: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног - но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и <бордели> - то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне «Онегина» я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно - услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится - ай да умница...»

Да, и это тоже Пушкин, сукин сын. И патриоты про этого Пушкина не любят вспоминать, а либералы вспоминают с радостью и надеждой, вот, как я сейчас. Если же человек и не патриот, и не либерал, а, что называется, разочаровавшийся интеллигент, носитель «чумы на оба ваших дома», уставший от вечных споров и всей этой политической трескотни, то и у него есть свой Пушкин про запас, и он обязательно процитирует что-нибудь «Из Пиндемонти», цитирую:

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.

И так далее. Все это, видите ль, слова, слова, слова. Ну, да. Но для поэта, как, кстати, и для политика, как раз слова и есть дело, другое дело, уж извините за неуклюжий каламбур, какие это слова? У Пушкина - это слова гения, живущего вперед. С возрастом замечаешь, что с каждым годом Пушкин пишет все лучше и лучше. И его творчество действительно - самодвижущийся текст, текст-визионер. Собственно, поэтому, Пушкин универсален и подходит всем и для всего, является «нашим всем».

Об этом замечательно когда-то написал знаменитый филолог и пушкинист Юрий Лотман, цитирую: «Одна из замечательных особенностей Пушкина - способность находиться с нами в состоянии диалога. Вы можете сказать: как же так? Его книги напечатаны, страницы зафиксированы, буквы сдвинуть с места нельзя. А меж тем система, которую Пушкин создал и запустил в мир, - это динамическая структура, она накапливает смысл, она умнеет, она заставляет нас умнеть, она отвечает нам на те вопросы, которых Пушкин не мог знать. Эта система - сам поэт».

Пушкин не знал, а мы знаем, но обращаемся за словом Пушкина - замечательный парадокс поэта. И да, коли это так, от ежегодных камланий вокруг Пушкина никуда не денешься. Нам с этим жить.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли ввести дополнительные выходные для всех проходящих вакцинацию?
В опросе приняло участие 133 человека
09.06.2021, 15:340 Новые тарифы на электроэнергию будут действовать в Псковской области с 1 июля 09.06.2021, 15:310 В Пскове нейтрализовали «террористов» и спасли заложников 09.06.2021, 15:220 Киноклуб псковского театра покажет в июне оскароносные фильмы 09.06.2021, 15:150 Еще 100 вышек сотовой связи планируется установить в Псковской области
09.06.2021, 15:090 Международный форум «Мы помним!» открылся в Пскове 09.06.2021, 15:060 Григорий Стороненков о программе «Городская среда»: Надо не зевать и участвовать 09.06.2021, 14:591 Реплика Донецкого: Парадокс поэта. Еще раз про «наше все» 09.06.2021, 14:560 Режим работы общественного транспорта изменится в Пскове 12-14 июня
09.06.2021, 14:460 Псков стал первой остановкой на Северо-Западе в мотопробеге таможенников 09.06.2021, 14:441 Проектирование нового терминала псковского аэропорта начнется в течение полугода 09.06.2021, 14:410 Годовой отчет об исполнении бюджета региона рассмотрят в областном Собрании 09.06.2021, 14:310 «Эхономика»: Нинель Салагаева об итогах ПМЭФ. ВИДЕО
09.06.2021, 14:241 В Псковской области объявлен наивысший уровень пожарной опасности 09.06.2021, 14:100 В Пскове собирают подписи против закрытия Дома Масона для посетителей 09.06.2021, 14:000 «Европа Плюс» приглашает псковичей в Черногорию за новым вкусом 09.06.2021, 13:580 Кабинет врача общей практики возобновил работу в микрорайоне Любятово
09.06.2021, 13:522 Нинель Салагаева о ПМЭФ: Люди соскучились по живому обсуждению вопросов экономики 09.06.2021, 13:410 «Западные ворота» откроют в Пскове в июле 09.06.2021, 13:350 Невельчанин выплатил долг ради возвращения арестованного автомобиля 09.06.2021, 13:300 Командирские старты в псковской дивизии начались со стрельбы
09.06.2021, 13:170 Шестой созыв областного парламента соберется на заключительную сессию 17 июня 09.06.2021, 13:110 Россиянам запретили участвовать в работе нежелательных зарубежных организаций 09.06.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Нинелью Салагаевой 09.06.2021, 12:580 ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове мешает движению транспорта
09.06.2021, 12:560 Музей Деда Мороза пополнится подарком от псковских гончаров 09.06.2021, 12:525 «Мальчишки, трактористы»: Собчак выразила свое отношение к Пскову 09.06.2021, 12:360 Госдума приняла закон о внесудебной блокировке клеветы в интернете 09.06.2021, 12:290 Град и грозы могут прийти в Псковскую область 9 июня
09.06.2021, 12:242 Z - значит «Зенча» 09.06.2021, 12:180 Госдума приняла закон о поиске пропавших людей по геолокации 09.06.2021, 12:120 Прокуратура требует устранить выбоины на дороге в Бежаницком районе 09.06.2021, 12:040 Изменения, касающиеся депутатских отчетов, внесут в регламент Псковской гордумы
09.06.2021, 12:020 Житель Ленобласти лишился свободы за кражу с помощью топора 09.06.2021, 11:590 Процедура дарения недвижимости стала доступна псковичам в «едином окне» МФЦ 09.06.2021, 11:500 Внеочередная сессия Псковской гордумы назначена на 10 июня 09.06.2021, 11:380 «Эхономика»: Нинель Салагаева об итогах ПМЭФ и положении дел в псковской экономике
09.06.2021, 11:330 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 423 09.06.2021, 11:220 В Острове пенсионеры живут в сгоревшем доме и просят о помощи 09.06.2021, 11:180 «Гайд-парк»: Григорий Стороненков о жизни 12-го округа и обратной связи с населением 09.06.2021, 11:080 Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года
09.06.2021, 10:531 Псковичи форсировали реку в рамках военно-патриотической эстафеты 09.06.2021, 10:430 Главу администрации Соснового Бора оштрафовали за отсутствие декларации 09.06.2021, 10:360 Псковичка фиктивно прописала в своей квартире гражданку Украины 09.06.2021, 10:300 Асфальтовые работы на трассе Опочка - Красногородск – граница с Латвией подходят к концу
09.06.2021, 10:218 Исполнять обязанности главы администрации Великих Лук будет Светлана Степанова 09.06.2021, 10:190 Автомобиль и велосипеды горели в Псковской области ночью 09.06.2021, 10:102 В Роспотребнадзоре объяснили, почему пожилые легче переносят вакцинацию от COVID-19 09.06.2021, 10:041 Псковская прокуратура выявила нарушения в работе судебных приставов
09.06.2021, 09:590 В Красногородске мальчик на велосипеде врезался в автомобиль. ФОТО 09.06.2021, 09:574 ГИБДД поддержала инициативу снижения скорости на улицах городов 09.06.2021, 09:480 Немецкую выпрыгивающую мину нашли в лесу под Псковом 09.06.2021, 09:430 Госдума одобрила проект об участии 18-летних в региональных референдумах
09.06.2021, 09:360 20 человек эвакуировали в Пскове из-за пожара в многоквартирном доме 09.06.2021, 09:160 Пассажир пострадал в ДТП из-за пьяного водителя в Великих Луках. ФОТО 09.06.2021, 09:070 Мясников подсказал, как быстрее попасть к врачу 09.06.2021, 08:560 Соцвыплаты можно будет автоматически получать на портале госуслуг
09.06.2021, 08:450 Россияне назвали главные признаки хорошего рабочего места 09.06.2021, 08:330 Продолжаются работы по ремонту парковки у детского сада в Неелово-2 09.06.2021, 08:210 Названа самая востребованная в 2021 году новая профессия 09.06.2021, 08:090 Псковские музыканты представят авторские песни на всероссийском фестивале
09.06.2021, 07:550 Россиянам в пьяном виде запретят выгуливать питомцев 09.06.2021, 07:370 Пскович установил два рекорда области на турнире по тяжелой атлетике 09.06.2021, 07:190 В России предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тысяч рублей 09.06.2021, 07:025 Еще 45 человек заразились коронавирусом в Псковской области
08.06.2021, 22:521 Педагогов детсада «Улыбка» наградили благодарственными письмами 08.06.2021, 22:410 Роспотребнадзор оценил радиационную опасность в Петербурге 08.06.2021, 22:131 Псковские теплосети ремонтируют «проклятое место» на улице Конной 08.06.2021, 22:010 Отделение почты может появиться на территории ОЭЗ «Моглино»
08.06.2021, 21:500 В воинском храме Александра Невского в Пскове состоится престольный праздник 08.06.2021, 21:360 Фотофакт: Жители деревни под Псковом остались без сухопутной переправы 08.06.2021, 21:260 Александр Котов: Работа в социальной сфере невозможна без эмоциональной вовлеченности 08.06.2021, 21:100 В Псковской области началось тактическое учение с боевой стрельбой армии ВВС и ПВО
08.06.2021, 20:5311 Прокуратура Нидерландов раскрыла показания свидетелей выстрела в малайзийский «Боинг» 08.06.2021, 20:360 Вода в реке Шелонь в Порхове не соответствует требованиям 08.06.2021, 20:130 Лучших работников сферы туризма выберут в Псковской области 08.06.2021, 19:400 Принят законопроект о выдаче регионам кредитов под низкий процент на инфраструктурные проекты
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.