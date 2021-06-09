Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Парадокс поэта. Еще раз про «наше все»

Открываю ВКонтакте, открываю Фейсбук, а на меня вся валятся и валятся эти видео - чиновники, политики, «випы» (очень важные персоны) и, прости Господи, ломы («лидеры общественного мнения»), всякие местные «селебрити» семидесятого уровня секретности читают Пушкина. Ей богу, лучше бы они этого не делали. Это какая-то нелепая насмешка над памятью национального гения. Вот тебе и «не зарастет народная тропа».

Хочется все это развидеть и прокричать: фейсбучек, не вари! Но так уж устроена соцсеть: она еще дня три будет валить в ленту этот изощренный лепет - все бессмысленно повторяют строчки, которые не понимают, и которые звучат коряво, непотребно, пошло, будто перевод с божественного на скабрезный. И это Пушкин?

Кто-то возразит: «А чо такого? Люди чтят. Поэтому и читают. Не хочешь, не смотри». Я бы и не смотрел, но оно валится, а значит, «имеет место быть», и кто-то же ведь все это смотрит, да и сами участники «пушкинского флэшмоба», они-то все это всерьез, с пафосом, в надежде, что приобщились, поставили галочку, плюс к карме, и вообще в тренде, предвыборном и прочем. А Пушкин, как бумага, стерпит все, в том числе этот чтецкий непрофессионализм.

А мне вот больно за Пушкина. Я бы запретил читать его стихи без специальной актерской лицензии. И я сейчас не шучу. Когда высокая поэзия рвением энтузиастов вдруг превращается в какой-то балаган, в профанацию, хочется сбежать с этого торжества беспробудной пошлости и дурновкусия. Знаете, такое часто случается на юбилеях: среди гостей обязательно отыщется какой-нибудь стихоплет, который сочинит имениннику оду, но это ладно, так он еще примется громко, долго и торжественно читать свои складухи-неладухи ошалевшим от эстетического шока гостям. Вот нечто подобное произошло в этом году с именинником Пушкиным, крутившемся от исполнения своих стихов в гробу, как в центрифуге - 222 миллиона раз.

Друзья, пожалейте наши уши и глаза, а если нас не жаль, пожалейте Пушкина. Хотя я понимаю политиков: им же нужно отметиться, а тут как раз Пушкин, универсальный, как цитатник на каждый день. У Пушкина ведь действительно есть все. Тут Аполлон Григорьев, автор мема про «наше все» нас не обманул. В молодости Пушкин был революционером и сочувствовал декабристам, а в зрелости сделался монархистом и чуть ли не идеологом «Русского мира».

Как верно заметил один «румяный критик», Пушкин, «словно пластилин», при желании из его стихов можно вылепить любую идеологему. Критик не первым это заметил. Пушкин вроде библии, книги книг. В зависимости от политических взглядов и конкретной задачи «на злобу дня», всякий чтец, политик или общественник, решивший хайпануть на цифре 222, выбирает либо «Во глубине сибирских руд» или оду «Вольность», либо «Клеветникам России», либо замечательную цитату про Отечество.

Вы, конечно, помните ее? Цитирую Пушкина: «…клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал». Замечу, что это цитата из письма к философу Чаадаеву, написанного по-французски. Многие забывают, что второй родной язык Пушкина - французский, и на этом, при желании, тоже можно вывести целую теорию или идеологему. При этом Пушкин, как мы знаем, был первым русским «невыездным», и его судьбу в ХХ веке повторили тысячи других русских интеллигентов, так и не увидевших Парижа.

Так вот, имеется другое письмо, к другу Вяземскому из Михайловского, и вот что наш любимый Пушкин написал: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног - но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и <бордели> - то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне «Онегина» я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно - услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится - ай да умница...»

Да, и это тоже Пушкин, сукин сын. И патриоты про этого Пушкина не любят вспоминать, а либералы вспоминают с радостью и надеждой, вот, как я сейчас. Если же человек и не патриот, и не либерал, а, что называется, разочаровавшийся интеллигент, носитель «чумы на оба ваших дома», уставший от вечных споров и всей этой политической трескотни, то и у него есть свой Пушкин про запас, и он обязательно процитирует что-нибудь «Из Пиндемонти», цитирую:

Не дорого ценю я громкие права,

От коих не одна кружится голова.

Я не ропщу о том, что отказали боги

Мне в сладкой участи оспоривать налоги

Или мешать царям друг с другом воевать;

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура.

И так далее. Все это, видите ль, слова, слова, слова. Ну, да. Но для поэта, как, кстати, и для политика, как раз слова и есть дело, другое дело, уж извините за неуклюжий каламбур, какие это слова? У Пушкина - это слова гения, живущего вперед. С возрастом замечаешь, что с каждым годом Пушкин пишет все лучше и лучше. И его творчество действительно - самодвижущийся текст, текст-визионер. Собственно, поэтому, Пушкин универсален и подходит всем и для всего, является «нашим всем».

Об этом замечательно когда-то написал знаменитый филолог и пушкинист Юрий Лотман, цитирую: «Одна из замечательных особенностей Пушкина - способность находиться с нами в состоянии диалога. Вы можете сказать: как же так? Его книги напечатаны, страницы зафиксированы, буквы сдвинуть с места нельзя. А меж тем система, которую Пушкин создал и запустил в мир, - это динамическая структура, она накапливает смысл, она умнеет, она заставляет нас умнеть, она отвечает нам на те вопросы, которых Пушкин не мог знать. Эта система - сам поэт».

Пушкин не знал, а мы знаем, но обращаемся за словом Пушкина - замечательный парадокс поэта. И да, коли это так, от ежегодных камланий вокруг Пушкина никуда не денешься. Нам с этим жить.

Александр Донецкий