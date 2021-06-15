Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
БОПЭТ цифры и факты
Ужин на свежем воздухе
«Целься в мечту» и выиграй суперприз
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
чем занять ребенка летом
Телефон прямого эфира 56-73-72
Есть к чему стремиться
юность в сапогах
конкурс - застройка Четырех углов
Александр Донецкий Публикаций: 487
15.06.2021 18:320 Реплика Донецкого: МХАТ, футбол и «поющие трусы» Ольги Бузовой 09.06.2021 14:593 Реплика Донецкого: Парадокс поэта. Еще раз про «наше все» 08.06.2021 18:253 Реплика Донецкого: На ветке, как и в клетке, только прутья редки 01.06.2021 18:2811 Реплика Донецкого: Поймай Горожанко, если сможешь 31.05.2021 13:237 Реплика Донецкого: Пять литров вздора на рыло Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 10.06.2021 12:3416 Власти Пскова объяснили причину затопления улицы Фабрициуса после дождя 11.06.2021 14:0012 В Пскове планируют перенос остановок «Летний сад» на Октябрьском проспекте 09.06.2021 12:5211 «Мальчишки, трактористы»: Собчак выразила свое отношение к Пскову 10.06.2021 14:5222 Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных 09.06.2021 15:3414 Новые тарифы на электроэнергию будут действовать в Псковской области с 1 июля
Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: МХАТ, футбол и «поющие трусы» Ольги Бузовой

15.06.2021 18:32|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

 

Фото: mxat-teatr.ru

Главное театральное событие этого лета – выход Ольги Бузовой на сцену МХАТа в роли певицы кабаре в спектакле «Чудесный грузин» про молодого Сталина. Этот факт вызвал невообразимый хайп, взорвал все соцсети и «порвал пуканы» у многих российских селебрити: «ну, это какой-то позор, днище, падать ниже некуда» и так далее. Даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов счел нужным высказаться. Мол, пусть министерство культуры разберется, кто и почему пригласил Бузову на роль в легендарный столичный театр, и вообще: «Когда люди воспитываются на «Доме-2» и Бузовой, - это безобразие», - заявил Зюганов.

Вчера скандал вспыхнул с новой силой. Ольга Бузова пришла на телеканал «Матч ТВ» поговорить про футбол и поддержать сборную России, и тут в прямой эфир врезался известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который принялся Бузову троллить: «Как футбольной болельщице, вам какая школа футбола ближе? Вот эта российская, то, что сейчас требует Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Эфроса, которая выигрывала чемпионаты Европы, здорово выступала на чемпионатах мира с Броневым, с Волковым, с Далем? Какой футбол вам ближе?» - спросил Губерниев, нарочито смешав футбол с миром театра.

Бузова попыталась от подколок Губерниева отбиться, но у нее это получилось не очень, и в итоге женщина расплакалась. Цитирую Бузову: «Я знала, что так закончится… Так нельзя! Человек, мужчина, оскорбляет меня на протяжении стольких лет. Я пришла поддержать сборную России… Я не позволю больше, я никогда больше сюда не приду! Мне неинтересно. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно и не мужчина. Я хотела поговорить о футболе. Вы меня лично оскорбляете 5 лет в комментариях. Как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо!»

Позже Губерниев перед Бузовой извинился, но дело свое сделал: продемонстрировал всем, какой из Бузовой «эксперт» в футболе, и какая из Бузовой актриса. Остается вопрос, зачем Бузову пригласили в прямой эфир «Матч ТВ». Ответ очевиден: для того, чтобы в эфир позвонил Губерниев. Вот вам и очередная порция хайпа. Буза из-за Бузовой.

Собственно, для этого же самого и нынешний худрук МХАТа Эдуард Бояков пригласил Бузову на роль певицы - это был ловкий маркетинговый ход, не более. И когда сейчас театральные люди пересылают друг другу видео со спектакля, мол: «поглядите: петь Бузова не умеет», мне немного смешно: а что, кто-то сомневался, что не умеет? Бузова - типичная представительница русской попсы, проходящая по классу, который еще в конце 90-х окрестили термином «поющие трусы». Чего же вы от «поющих трусов» ожидали? В МХАТ худрук Бояков пригласил Бузову исключительно для привлечения внимания публики и, как видим, своего добился. По факту спектакль «Чудесный грузин» действительно стал самой громкой премьерой сезона. Куда там Серебренниковым и Богомоловым, грустно курящим в сторонке.

А вот в самом феномене Ольги Бузовой стоило бы разобраться. В самом деле, что это такое? Для очень многих людей, при этом профессионалов сцены, ее шумный успех непостижим. Многим Бузова кажется абсолютно заурядной, банальной, бездарной, неинтересной, плоской, тупой, никакой. Ни рожи, ни кожи, ни ума особого, ни таланта, ну, ничего в ней нет. А вот, поди ж ты, - звезда! Миллионы подписчиков на ютубах, в инстаграмах, телеграммах, далее - везде. Так и слышу расхожий аргумент эпохи быстрорастворимой массовой культуры: «За Бузовой - миллионы подписчиков. Вот добейся такого, тогда и вякай».

На что остается процитировать строчку группы «Ленинград»: «Любит наш народ всякое говно». А если все-таки говорить серьезно, напомню: Бузова не вчера появилась. Когда звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Чужие здесь не ходят, случайностей не бывает. Изначально Ольга Бузова стала известна как участница, а затем ведущая «Дома-2», то есть ее звездная карьера - результат долгих усилий и финансовых вливаний не ее одной, а многих других творческих людей - режиссеров, сценаристов, телевизионных и музыкальных продюсеров. Неужели вы думаете, что в «Доме-2» все происходило само собой, как на склочной кухне в коммунальной квартире? Да нет, ребята, это большой и долгоиграющий творческий и бизнес-проект. В свое время Бузова в него удачно вписалась. А уже потом, на хайпе, появились песни, релизы, гастроли, инстаграмы, реклама и прочее. Теперь вот МХАТ имени Горького и «Матч ТВ» с Губерниевым. Дальше будет еще что-нибудь. Условный Познер и реклама таблеток для облысения лобка. «Восстание масс» в версии 2.0. Шоу-бизнес и ничего личного.

Бузова, кстати, уже не первой свежести. Сзади ее подпирают всякие Моргенштерны, Клавы Коки и Дани Милохины. Поколение Тик-Ток. И оно ведь тоже не последнее. Опять же: после Тик-Тока будет что-нибудь новое. Можно, конечно, хлопнуться в обморок, как профессор Преображенский в любимом фильме, а, очнувшись, спросить: «Оно еще танцует?» Так делает сейчас наша родная интеллигенция. Ответ тут один: «Танцует». Эта музыка будет вечной. Так, может, не возмущаться, а взять и получить удовольствие? Оля, расскажи нам про великого футбольного тренера Эфроса и поплачь еще!

Александр Донецкий       

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Болеете ли вы за наших на чемпионате Европы по футболу?
В опросе приняло участие 63 человека
15.06.2021, 19:310 Школьники Псковского района стали лучшими в регионе по выполнению норм ГТО 15.06.2021, 19:230 В Дедовичах пенсионер уехал на рыбалку 12 июня и не вернулся 15.06.2021, 19:220 Псковская ГИБДД призывает велосипедистов не ездить по тротуарам 15.06.2021, 19:070 Островичи запаслись петардами на случай нашествия кабанов
15.06.2021, 18:560 Две школы Псковской области получат новое оборудование по нацпроекту 15.06.2021, 18:450 Псковичи могут получить выплаты из маткапитала сразу за полгода 15.06.2021, 18:360 В Пскове автомобилист пересек сплошную линию и врезался в мопед 15.06.2021, 18:320 Реплика Донецкого: МХАТ, футбол и «поющие трусы» Ольги Бузовой
15.06.2021, 18:260 «ГАЗель» сгорела на трассе в Куньинском районе 15.06.2021, 18:210 Полиция разыскивает псковича в черной бейсболке 15.06.2021, 18:110 Военкомат приглашает псковичей на службу по контракту 15.06.2021, 18:080 Псковские пловцы установили новые рекорды
15.06.2021, 18:031 В Багдаде всё спокойно? 15.06.2021, 17:550 Псковичей приглашают на вечер рок-поэзии 15.06.2021, 17:480 Мошенник предложил псковичу работу и украл у него 2,5 миллиона рублей 15.06.2021, 17:441 ГИБДД предложила закрыть вопрос с небезопасными пешеходными переходами в Пскове
15.06.2021, 17:393 Псковский ресторатор рассказал, какие блюда предпочитают псковичи 15.06.2021, 17:320 Температура воды в реках Псковской области станет комфортной к концу недели 15.06.2021, 17:170 В Пскове увеличат время работы пешеходной фазы светофора на перекрестке Инженерная — Индустриальная 15.06.2021, 17:031 В Псковской области на карантин из-за COVID-19 закрыты группы в четырех детсадах
15.06.2021, 17:0112 Антипрививочник на мосту с ковид-крокодилами 15.06.2021, 17:001 Псковичка просит заменить прогнившую детскую площадку на улице Советской 15.06.2021, 16:470 Инициатива «Единой России» о дистанционном поиске работы прошла второе чтение 15.06.2021, 16:440 В Пскове рассмотрят возможность восстановления упраздненных переходов
15.06.2021, 16:381 Мусильда псковских археологов получила «диплом служебного кота» 15.06.2021, 16:350 Дублер на улице Инженерной в Пскове закроют для транспорта 16 и 17 июня 15.06.2021, 16:190 Администрация прорабатывает вопросы, озвученные на встречах с фракциями областного Собрания 15.06.2021, 16:090 10 кубометров мусора вывезли с острова Колпина
15.06.2021, 15:530 «Эхономика»: Андрей Филатов о псковском ресторанном бизнесе в 2021 году. ВИДЕО 15.06.2021, 15:512 Аномальная жара ожидается в Псковской области 15.06.2021, 15:360 Суд вынес приговор экс-директору «Псковпассажиравтотранса» 15.06.2021, 15:260 Книготорговлю временно отнесли к социальному предпринимательству
15.06.2021, 15:140 СберБанк: Ипотеку на индивидуальные дома чаще всего оформляют мужчины 15.06.2021, 15:064 Эксперт заявил о возможном ухудшении качества еды в ресторанах 15.06.2021, 15:001 Новое муниципальное предприятие создали в Красногородском районе 15.06.2021, 14:491 Президент продлил мораторий на выдворение иностранцев из России
15.06.2021, 14:410 Энергетики повысили качество электроснабжения псковской деревни Фёдоровщина 15.06.2021, 14:400 «Мы выслушиваем отборный мат»: Андрей Филатов о реакции псковичей на запрет банкетов 15.06.2021, 14:360 Лечебные учреждения псковских профсоюзов представлены на форуме «Здравница» 15.06.2021, 14:340 Смотр спецтехники «Экопрома» прошел в Пскове
15.06.2021, 14:300 Умер советский космонавт Владимир Шаталов 15.06.2021, 14:293 Кремль одобряет «любые меры» для активизации вакцинации 15.06.2021, 14:140 Псковский театр драмы прибыл на гастроли в Астрахань 15.06.2021, 14:110 О переменах в отношении людей к общепиту рассказал ресторатор Андрей Филатов
15.06.2021, 13:540 ДТП мешает движению транспорта на улице Поземского в Пскове 15.06.2021, 13:420 Более 700 млн рублей направили на развитие сельских школ Псковской области 15.06.2021, 13:332 Финансирование нежелательных иностранных НПО станет уголовно наказуемым 15.06.2021, 13:300 Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
15.06.2021, 13:210 Аналитики отметили смещение трат россиян в сторону продовольственного сегмента 15.06.2021, 13:140 Масштабная диспансеризация населения в России начнется с 1 июля 15.06.2021, 13:070 Александр Козловский предложил модернизацию существующих ФАПов вместо создания новых 15.06.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Филатовым
15.06.2021, 13:023 Ситуационный центр губернатора создадут в Псковской области 15.06.2021, 12:506 Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для получения полиса ОСАГО 15.06.2021, 12:450 Директора великолукской фирмы будут судить за злостное уклонение от уплаты долгов 15.06.2021, 12:390 Елена Полонская ответила на вопросы псковичей о благоустройстве
15.06.2021, 12:360 В гдовской деревне возродят культурную жизнь и повысят качество связи 15.06.2021, 12:270 Псковичей призывают сообщить о фактах коррупции среди судебных приставов 15.06.2021, 12:170 В администрации отреагировали на жалобу псковича о «котловане» во дворе усадьбы Беклешова 15.06.2021, 12:153 Гаражного опыта недостаточно: псковский механик рассказал о принципах профессионала
15.06.2021, 12:120 Пьяный водитель скутера попался полицейским в Волышово 15.06.2021, 12:100 Большинство читателей ПЛН назвали неудачной идею ввести выходные при вакцинации от COVID-19 15.06.2021, 12:050 Медицинский класс откроют в псковской школе 15.06.2021, 12:003 Сургутнефтегазбанк рассказал псковичам о новой схеме мошенников
15.06.2021, 11:540 Псковичам рассказали, в какие дни и часы лучше всего посещать МРЭО 15.06.2021, 11:461 Заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю выросла на 11,5% 15.06.2021, 11:430 До 26 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 16 июня 15.06.2021, 11:370 Росгвардейцы изъяли у псковичей 8 единиц оружия за неделю
15.06.2021, 11:310 Великолучанин пил весь день и сел за руль чужого автомобиля 15.06.2021, 11:250 «Эхономика»: С какими вызовами сталкиваются псковские рестораторы? 15.06.2021, 11:192 Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 437 15.06.2021, 11:110 В Латвии возобновляются развлекательные мероприятия на свежем воздухе
15.06.2021, 11:030 От царя Салтана до Ковида — завтра в «Михайловском» открывают фестиваль «Затея сельской остроты» 15.06.2021, 10:593 Интерактив: Без полноценного языка 15.06.2021, 10:372 Золотую набережную в Пскове благоустроят до 30 июня 15.06.2021, 10:350 Псковские спортсмены собрали 10 кубов мусора перед соревнованиями
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.