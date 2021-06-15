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Реплика Донецкого: МХАТ, футбол и «поющие трусы» Ольги Бузовой

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

Фото: mxat-teatr.ru

Главное театральное событие этого лета – выход Ольги Бузовой на сцену МХАТа в роли певицы кабаре в спектакле «Чудесный грузин» про молодого Сталина. Этот факт вызвал невообразимый хайп, взорвал все соцсети и «порвал пуканы» у многих российских селебрити: «ну, это какой-то позор, днище, падать ниже некуда» и так далее. Даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов счел нужным высказаться. Мол, пусть министерство культуры разберется, кто и почему пригласил Бузову на роль в легендарный столичный театр, и вообще: «Когда люди воспитываются на «Доме-2» и Бузовой, - это безобразие», - заявил Зюганов.

Вчера скандал вспыхнул с новой силой. Ольга Бузова пришла на телеканал «Матч ТВ» поговорить про футбол и поддержать сборную России, и тут в прямой эфир врезался известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который принялся Бузову троллить: «Как футбольной болельщице, вам какая школа футбола ближе? Вот эта российская, то, что сейчас требует Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Эфроса, которая выигрывала чемпионаты Европы, здорово выступала на чемпионатах мира с Броневым, с Волковым, с Далем? Какой футбол вам ближе?» - спросил Губерниев, нарочито смешав футбол с миром театра.

Бузова попыталась от подколок Губерниева отбиться, но у нее это получилось не очень, и в итоге женщина расплакалась. Цитирую Бузову: «Я знала, что так закончится… Так нельзя! Человек, мужчина, оскорбляет меня на протяжении стольких лет. Я пришла поддержать сборную России… Я не позволю больше, я никогда больше сюда не приду! Мне неинтересно. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно и не мужчина. Я хотела поговорить о футболе. Вы меня лично оскорбляете 5 лет в комментариях. Как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо!»

Позже Губерниев перед Бузовой извинился, но дело свое сделал: продемонстрировал всем, какой из Бузовой «эксперт» в футболе, и какая из Бузовой актриса. Остается вопрос, зачем Бузову пригласили в прямой эфир «Матч ТВ». Ответ очевиден: для того, чтобы в эфир позвонил Губерниев. Вот вам и очередная порция хайпа. Буза из-за Бузовой.

Собственно, для этого же самого и нынешний худрук МХАТа Эдуард Бояков пригласил Бузову на роль певицы - это был ловкий маркетинговый ход, не более. И когда сейчас театральные люди пересылают друг другу видео со спектакля, мол: «поглядите: петь Бузова не умеет», мне немного смешно: а что, кто-то сомневался, что не умеет? Бузова - типичная представительница русской попсы, проходящая по классу, который еще в конце 90-х окрестили термином «поющие трусы». Чего же вы от «поющих трусов» ожидали? В МХАТ худрук Бояков пригласил Бузову исключительно для привлечения внимания публики и, как видим, своего добился. По факту спектакль «Чудесный грузин» действительно стал самой громкой премьерой сезона. Куда там Серебренниковым и Богомоловым, грустно курящим в сторонке.

А вот в самом феномене Ольги Бузовой стоило бы разобраться. В самом деле, что это такое? Для очень многих людей, при этом профессионалов сцены, ее шумный успех непостижим. Многим Бузова кажется абсолютно заурядной, банальной, бездарной, неинтересной, плоской, тупой, никакой. Ни рожи, ни кожи, ни ума особого, ни таланта, ну, ничего в ней нет. А вот, поди ж ты, - звезда! Миллионы подписчиков на ютубах, в инстаграмах, телеграммах, далее - везде. Так и слышу расхожий аргумент эпохи быстрорастворимой массовой культуры: «За Бузовой - миллионы подписчиков. Вот добейся такого, тогда и вякай».

На что остается процитировать строчку группы «Ленинград»: «Любит наш народ всякое говно». А если все-таки говорить серьезно, напомню: Бузова не вчера появилась. Когда звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Чужие здесь не ходят, случайностей не бывает. Изначально Ольга Бузова стала известна как участница, а затем ведущая «Дома-2», то есть ее звездная карьера - результат долгих усилий и финансовых вливаний не ее одной, а многих других творческих людей - режиссеров, сценаристов, телевизионных и музыкальных продюсеров. Неужели вы думаете, что в «Доме-2» все происходило само собой, как на склочной кухне в коммунальной квартире? Да нет, ребята, это большой и долгоиграющий творческий и бизнес-проект. В свое время Бузова в него удачно вписалась. А уже потом, на хайпе, появились песни, релизы, гастроли, инстаграмы, реклама и прочее. Теперь вот МХАТ имени Горького и «Матч ТВ» с Губерниевым. Дальше будет еще что-нибудь. Условный Познер и реклама таблеток для облысения лобка. «Восстание масс» в версии 2.0. Шоу-бизнес и ничего личного.

Бузова, кстати, уже не первой свежести. Сзади ее подпирают всякие Моргенштерны, Клавы Коки и Дани Милохины. Поколение Тик-Ток. И оно ведь тоже не последнее. Опять же: после Тик-Тока будет что-нибудь новое. Можно, конечно, хлопнуться в обморок, как профессор Преображенский в любимом фильме, а, очнувшись, спросить: «Оно еще танцует?» Так делает сейчас наша родная интеллигенция. Ответ тут один: «Танцует». Эта музыка будет вечной. Так, может, не возмущаться, а взять и получить удовольствие? Оля, расскажи нам про великого футбольного тренера Эфроса и поплачь еще!

Александр Донецкий