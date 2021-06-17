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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Порно как госуслуга

17.06.2021 21:03|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

 

Запретительный зуд нашим чинушам жить спокойно не дает. Долго собирались с мыслями и вот, похоже, добрались до последнего оазиса свободы в интернете - порносайтов. Подразделение Роскомнадзора, так называемый Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете. По замыслу центра, такой контент следует разделить на «незаконный» и «не запрещенный законом». Тот, что разрешен, будет доступен только совершеннолетним. А вот подтверждать возраст придется… через портал госуслуг.

Ну, что? Потрясающая новость, я считаю. Звучит просто феерически: порно как госуслуга. Хочется спросить: наши чиновники в своем уме? Это ведь никакое не преувеличение. Захочется вам, допустим, посмотреть классику жанра, к примеру, что-нибудь из творческого наследия Саши Грей, оценить артистические способности актрисы, удивительную пластику ее телодвижений и умение издавать звуки, заходите на Госулуги и подтверждаете свой возраст: да, мне можно не только пить алкоголь и курить табак, но и глядеть видео совокупляющихся людей. Подчеркнем: не запрещенное законом.

Кстати, а что это такое? Специалисты Главного радиочастотного центра дали определение. Только воспроизводить его в эфире я не рискую: звучит уж слишком скабрезно, это вам не роман «Лолита» Набокова и даже не нашумевшие «Пятьдесят оттенков серого». Но в целом понятно: участники видео должны быть половозрелыми и все в ролике должно происходить с доброго согласия. Ну и понятно, что весь этот ограничительный бред объясняется защитой интересов детей, цитирую: «Наша главная задача - обезопасить детей от деструктивного контента», - сказал и. о. руководителя Научно-технического центра некто Роман Коросташов. Использование ЕСИА с этой целью приоритетно, так как именно эта система обладает юридической значимостью, добавил он. ЕСИА, если кто не знает, это как раз и есть государственная система идентификации граждан, используемая на сайте госуслуг. Фильтровать порнотрафик НТЦ ГРЧЦ предлагает по умолчанию, с помощью оборудования на сетях операторов, обязательного к установке.

Я почитал комментарии специалистов по интернету и понял, что очередная инициатива чиновников организации, подведомственной Роскомнадзору, обречена на провал и будет напоминать недавнюю борьбу с Телеграмом. Да и никто из граждан не станет ради того, чтобы зайти на порносайт, подтверждать свой возраст на «госуслугах». Зачем, если есть сервисы VPN, успешно работающие в России? А вот зачем вся эта стыдобень понадобилась структуре с труднопроизносимой аббревиатурой ГРЧЦ, понять можно.

Ребята изображают, что работают, а главное, показывают начальству, что в тренде. А общий тренд у нас какой? На закручивание всех и всяческих гаек. Дело-то ведь, разумеется, ни в каких не в детях. Дети не глупее взрослых, и, если захотят, при помощи тех же VPN доберутся до любого «запретного плода», который, как известно, чем запретней, тем и слаще. Суть тут именно в закрученных гайках. Вот, решили еще одну подкрутить. Нехорошо, что наши граждане имеют возможность свободно, без всякой регистрации, глядеть на телодвижения Саши Грей. Нужно всех таких любителей «оттенков серого» посчитать и зарегистрировать. Надобно залезть гражданам не только в постель, но и во все их влажные фантазии. Нужно сделать всех тотально «прозрачными», как в другом известном романе Набокова «Приглашение на казнь». Ведь что означает слово «тоталитаризм»? Абсолютный контроль над всеми проявлениями общественной и частной (в том числе и интимной) жизни. Если мы как государство к тоталитаризму движемся семимильными шагами, то и просмотр порно должен стать госуслугой. Похоже, именно так рассуждают ребята из ГРЧЦ. Абсурд крепчает, но на то он и абсурд. Повторюсь: вряд ли из затеи выйдет что-либо путное. Но премии за служебное рвение ребята наверняка получат. Нам бы над всем этим очередным абсурдизмом посмеяться, но почему-то совсем не смешно.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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