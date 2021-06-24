Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Сохраним планету вместе
Модно и практично
Профсоюзный акцент
«Зенча» идем на завод
Компьютерная академия «ШАГ» - возможности для будущего
Ужин на свежем воздухе
Факторинг: отсрочка платежа отменяется
БОПЭТ цифры и факты
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
чем занять ребенка летом
Александр Донецкий Публикаций: 491
24.06.2021 10:571 Реплика Донецкого: Вакцинация и казус артиста Бероева 22.06.2021 15:160 Реплика Донецкого: Обкакались, и норм 21.06.2021 18:3115 Реплика Донецкого: Пока ковид не трахнет, чувак не перекрестится 17.06.2021 21:030 Реплика Донецкого: Порно как госуслуга 15.06.2021 18:322 Реплика Донецкого: МХАТ, футбол и «поющие трусы» Ольги Бузовой Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 22.06.2021 20:3338 Псковский губернатор подписал указ о новых ограничениях из-за коронавируса 20.06.2021 22:2727 Михаил Ведерников назвал критической ситуацию с коронавирусом в Псковской области 17.06.2021 14:144 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 22.06.2021 16:354 Главный пульмонолог Псковской области рассказала о новых симптомах коронавируса 19.06.2021 13:002 Синоптики рассказали, сколько дней продлится аномальная жара в Псковской области
Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Вакцинация и казус артиста Бероева

24.06.2021 10:57|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

 

Фото: YouTube

Известный актер Егор Бероев устроил демарш на церемонии награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ - Летопись победы». Он вышел с нашитой на одежду желтой шестиконечной звездой, символизирующей жертв Холокоста, и в лучших традициях Голливуда (как у них, на церемонии вручения «Оскаров», принято) произнес пламенную речь против обязательной вакцинации от ковида и дискриминации тех, кто прививаться категорически не желает и убежден, что «его тело - это его дело».  

Цитирую:

«Сегодня я проснулся в мире, где это (прививка от ковида – Авт.) стало опознавательным знаком: гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить? Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу, это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора - даже если этот выбор вам не нравится, и вы желаете ему исключительно добра. Не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами. Не допустите сегрегации общества на «умных» и «глупых», людей с синдромом Дауна и без него, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых». 

Спич Бероева вызвал взрыв энтузиазма в антипрививочном сегменте интернета, где продолжается священный срач вокруг политики властей по принуждению населения к вакцинации: «Молодец, Егор! Не ожидали от него такого! Хоть один нашелся мужественный человек», - захлебнулись в слюне восторгов антипрививочники, записавшие себя в стан дискриминируемых, гонимых и преследуемых (напомню, если верить статистике, тех, кто не хочет прививаться, у нас в стране 37%).

Артист Бероев для них теперь герой.

Для всех же остальных, кто еще не утратил рассудка, Бероев никакой не герой, а, выразимся мягко, не самый умный человек, увы, подтвердивший старую шутку о том, что хорошему актеру ум не нужен.  

Давайте разберем тезисы Бероева. Первый. Он сравнил ограничения, вводимые властями для не желающих прививаться людей, с жертвами Холокоста. Это не просто дурацкая демагогия, а прямо-таки дьявольская натяжка: сравнить ограничительные меры по борьбе с эпидемией с массовым убийством евреев нацистами в годы Второй Мировой войны, - это надо было, конечно, догадаться. Поставить на одни весы запрет жрать в ресторане и физическое уничтожение, геноцид целого народа - это, извините, чудовищный перебор, по ту сторону Добра и Зла. Еще и желтую звезду для большей наглядности на пиджак прицепил. Бероев, видимо, и не заметил, что поступил крайне аморально: своим идиотским сравнением фастфуда с Холокостом он профанировал, то есть опошлил, кощунственно осквернил трагедию шести миллионов погибших евреев. И я нисколько сейчас не преувеличиваю. Это именно так. Удивительно, что в Израиле еще никто не возмутился. А также не возмутились родители детей с синдром Дауна и негры. Их-то зачем Бероев приплел?

Второй тезис Бероева: противопоставление общественного блага и свободы выбора человека. Это очень популярный аргумент в антипрививочной среде. Мол, «мы не против прививок, хотите прививаться, прививайтесь, а вот мы прививаться не желаем, и вы нас не трогайте, помрем, так помрем». На самом деле антипрививочники умирать, разумеется, не собираются и не желают, точнее, они почему-то уверены, что уж их-то злой ковид обязательно обойдет стороной, а они переждут беду за спинами других. Власть и общество должны уважать их свободу и оставить их в покое - пусть весь мир подождет.

О том, что это крайне эгоистичная и инфантильная позиция, говорить не будем - это и так понятно. Тот факт, что один непривитый эгоцентрик-инфантил представляет опасность для примерно восьми человек, которые живут вокруг него, оставим на его совести. Но эгоисту все-таки кто-то должен объяснить, что любая вакцинация - это не решение одного человека, это - общее, коллективное дело. Как этого можно не понимать? Почему это нужно доказывать поклонникам Бероева?

Доказать никак не получается, хотя и с тем, что Россия - страна конченых придурков и невежд тоже соглашаться как-то не хочется. История массовых вакцинаций насчитывает, по меньшей мере, столетие. Благодаря науке и массовой вакцинации, организованной государствами в ХХ веке, человечество победило такие смертельные болезни, выкашивавшие в Европе целые города, как черная оспа и чума; по сути, сделало фактом медицинской истории дифтерию и гепатит А, коклюш и столбняк, корь и полиомиелит. И вот после всех этих достижений и побед треть населения, выпучив зенки, блеет что-то невменяемое про то, что не хочет загонять себе в кровь «какую-то гадость».

Друзья, да только благодаря этой «гадости» вы не дохнете пачками и вообще дожили до тридцати лет. Посмотрите статистику детской смертности в Российской империи, она доступна в сети. Цифры чудовищные. В конце девятнадцатого века, когда начали собирать демографическую статистику, в возрасте до пяти лет в России умирало 42% детей. Самый значительный вклад в эти мрачные цифры вносили именно постоянные эпидемии оспы, кори, скарлатины, дифтерии, коклюша, малярии, холеры. Можно по-разному относиться к СССР, но с тем, что Советская власть в сжатые сроки приложила все усилия для того, чтобы победить эпидемии опасных болезней, спорить, надеюсь, не будем. Для расширения кругозора прочтите хотя бы роман уроженца Пскова писателя Вениамина Каверина «Открытая книга». Не, не слышали?

И вот в начале XXI века, в эпоху смартфонов и пилотируемых полетов в космос, человечество вдруг настиг ковид. Как повели себя так называемые «цивилизованные» страны, на которые у нас принято равняться? Правильно. Они начали массовую вакцинацию населения. На чудеса давно никто не уповает. Пояс Богородицы вряд ли поможет. В Германии и Франции сейчас привито больше половины населения, в США и Китае - по 60%, в Великобритании и Канаде - по 70%, в Израиле - 90%. У нас, в России - жалкие 16%.

Фактор РЕН-ТВ, то есть два десятилетия массовой дебилизации и оболванивания, сделал свое черное дело, но раз уж эпидемия никак не хочет кончаться, пора бы уже и стремительно поумнеть. Кстати, самые умные, наши либералы, сначала обсмеяв отечественные вакцины, затем, задрав штаны и сверкая пятками, первыми побежали прививаться ненавистным путинским «Спутником V». Они этого и не скрывают. Посмотрите их интервью. Что они, дураки? Нет, собственные жизни дороже. Тут и путинская вакцина подойдет. Сейчас вот многие из них задумались о ревакцинации. Ну а «глубинный народ» пусть внимает артисту Бероеву. И тут мне, увы, не остается ничего другого, как только закончить знаменитой фразой доктора Чехова: «Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума».

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы отстранение граждан от работы при отказе вакцинироваться от коронавируса?
В опросе приняло участие 519 человек
24.06.2021, 11:190 В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных 24.06.2021, 11:150 Ситуация с коронавирусом в Псковской области развивается по неблагоприятному сценарию - Александр Нестерук 24.06.2021, 11:021 Автобусы большого класса начнут курсировать в Великих Луках с 1 июля 24.06.2021, 11:001 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Ситуация с коронавирусом и вакцинацией в Псковской области»
24.06.2021, 11:001 Политолог: Мы на пороге глобальных изменений в раскладах политических сил 24.06.2021, 10:591 Спасение от жары: «Стройбаза на Алмазной» приглашает псковичей за самым необходимым этим летом 24.06.2021, 10:571 Реплика Донецкого: Вакцинация и казус артиста Бероева 24.06.2021, 10:441 Пскович попался на краже алкоголя из магазина
24.06.2021, 10:134 Ситуация с коронавирусом и вакцинацией станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 24.06.2021, 10:100 Двух воров осудили в Дедовичском районе 24.06.2021, 09:570 Автомобиль «Киа» сгорел ночью в Невеле 24.06.2021, 09:470 «Гайд-парк»: Олег Брячак о планах псковских эсеров за 100 дней до больших выборов
24.06.2021, 09:390 Фура врезалась в «Дэу Матиз» на трассе в Островском районе 24.06.2021, 09:371 Причиной ночного пожара в Борисовичах стало короткое замыкание 24.06.2021, 09:250 Дорожные работы на улице Алтаева в Пскове вновь перенесли 24.06.2021, 09:210 Водитель ВАЗа врезался в опору ЛЭП в Гдове
24.06.2021, 09:160 Выпущенное в Пскове оборудование будет стоять на АЭС в Финляндии 24.06.2021, 09:011 «Бодрее» надо говорить бодрее 24.06.2021, 08:550 19 взрывоопасных предметов обнаружили в Псковском районе 24.06.2021, 08:403 В России подорожали масло, гречка и сахар
24.06.2021, 08:211 Требования по подтверждению безопасности игрушек просят снизить в России 24.06.2021, 08:000 Политические партии обсудят старт избирательной кампании в Пскове 24.06.2021, 07:382 ВОЗ дала рекомендации по вакцинации детей от коронавируса 24.06.2021, 07:190 В России зафиксировали рост цен на аренду загородных домов на 50%
24.06.2021, 06:560 В Гидрометцентре спрогнозировали спад жары на Северо-Западе 24.06.2021, 02:331 Двухэтажный дом сгорел в Борисовичах. ВИДЕО 24.06.2021, 00:381 Умер легендарный диктор советского телевидения Виктор Балашов 24.06.2021, 00:300 Стали известны все пары 1/8 финала на Евро-2020
23.06.2021, 22:514 Минобрнауки оценило идею о допуске к занятиям только привитых студентов 23.06.2021, 22:450 Дмитрий Шахов: Публикация списка бойцов 141-й дивизии РККА - памятник героизму целого поколения 23.06.2021, 21:470 В России ужесточают правила оборота оружия 23.06.2021, 21:270 ФСБ задержала топ-менеджера российской авиакомпании
23.06.2021, 21:052 В Пскове прошло первое заседание оргкомитета по подготовке мероприятий в честь 300-летия прокуратуры 23.06.2021, 20:530 Заключенные изготовили беседку для дома престарелых в Псковской области 23.06.2021, 20:521 Александр Котов побывал с рабочей поездкой в порховских деревнях Полоное и Славковичи 23.06.2021, 20:230 Франция ввела обязательный карантин для россиян
23.06.2021, 19:590 Сэкономить при покупке творога и сулугуни «Прасковья Молочкова» в «Магните» смогут псковичи 23.06.2021, 19:572 Михаил Ведерников потребовал от подчиненных работать на опережение 23.06.2021, 19:488 Александр Козловский: Программа «Единой России» будет дополнена народными инициативами 23.06.2021, 19:210 Эксперт назвал профессии, которые исчезнут первыми
23.06.2021, 19:153 Игорь Дитрих о законотворческой деятельности и здравоохранении 23.06.2021, 18:430 Умер известный псковский промышленник, директор «Псковавто» Николай Лебедев 23.06.2021, 18:152 МИД России вызовет британского посла после нарушения границы эсминцем 23.06.2021, 18:081 Псковская Общественная палата подвела итоги реализации проектов по президентским грантам
23.06.2021, 18:000 Псковичи смогут получить бесплатную консультацию в Росреестре 24 июня 23.06.2021, 17:452 В России предложили запретить рекламу в фильмах о Великой Отечественной войне 23.06.2021, 17:220 Российские буниноведы соберутся в Пскове в конце июня 23.06.2021, 17:140 Вынесен приговор экс-проректору ПсковГУ, обвинявшемуся в злоупотреблении полномочиями
23.06.2021, 17:073 Три автомашины столкнулись в Пскове на Рижском проспекте 23.06.2021, 16:540 Псковичка вошла в число лучших участников конкурса «Поэзия Победы» 23.06.2021, 16:4912 Игорь Дитрих: Давайте дружно сделаем прививки от COVID-19 23.06.2021, 16:391 Александр Серавин возглавил псковское отделение Российского военно-исторического общества
23.06.2021, 16:340 Молодой человек пропал в Стругокрасненском районе 23.06.2021, 16:260 Корпорация МСП готова поддержать реализацию турпроектов в Псковской области 23.06.2021, 16:172 Куньинская прокуратура просит суд признать запрещенной информацию об электроудочках 23.06.2021, 16:090 Псковский облсовпроф подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из трех регионов
23.06.2021, 16:013 В Кремле заявили, что вводить общероссийский локдаун не планируется 23.06.2021, 15:540 Великолучанин оплатил долг по кредиту после запрета покидать страну 23.06.2021, 15:460 Псковское УФАС: Физлица могут быть привлечены к ответственности за рекламу алкоголя 23.06.2021, 15:371 Игорь Дитрих надеется на появление программы по модернизации областных больниц
23.06.2021, 15:250 Астраханский режиссер поставит в Пскове французскую комедию 23.06.2021, 15:140 Жительницу Палкинского района наказали за производство опасного самогона 23.06.2021, 15:000 Выставка литовского плетения из вербы откроется в Пскове 23.06.2021, 14:460 Псковские таможенники задержали крупную партию нелегальных сигарет
23.06.2021, 14:450 «Собственной персоной» с Игорем Дитрихом. ВИДЕО 23.06.2021, 14:340 Шесть материалов по картельным соглашениям находятся в работе в Псковском УФАС 23.06.2021, 14:230 Один из самых крупных объектов дорожного нацпроекта в Пскове сдали досрочно 23.06.2021, 14:160 Бежаницкие полицейские задержали подозреваемого в грабеже
23.06.2021, 14:130 Режиссер Астраханского драмтеатра о гастролях в Пскове: Лишь бы не побили! 23.06.2021, 14:082 Игорь Дитрих: В модернизацию первичного звена здравоохранения вкладываются огромные деньги 23.06.2021, 14:020 Проблема смс-спама должна решаться на системной основе – Ольга Милонаец 23.06.2021, 13:590 В Псковской области возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки аэростата
23.06.2021, 13:530 Двое «закладчиков» из Твери работали в сговоре с псковичами 23.06.2021, 13:400 «Гайд-парк» с Александром Козловским. ВИДЕО 23.06.2021, 13:230 «Михайловское» приглашает пушкиногорцев стать соавторами новой выставки   23.06.2021, 13:170 Спартакиаду личных рекордов устроили для псковских подростков
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.