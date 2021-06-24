Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Вакцинация и казус артиста Бероева

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

Известный актер Егор Бероев устроил демарш на церемонии награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ - Летопись победы». Он вышел с нашитой на одежду желтой шестиконечной звездой, символизирующей жертв Холокоста, и в лучших традициях Голливуда (как у них, на церемонии вручения «Оскаров», принято) произнес пламенную речь против обязательной вакцинации от ковида и дискриминации тех, кто прививаться категорически не желает и убежден, что «его тело - это его дело».

Цитирую:

«Сегодня я проснулся в мире, где это (прививка от ковида – Авт.) стало опознавательным знаком: гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить? Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу, это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора - даже если этот выбор вам не нравится, и вы желаете ему исключительно добра. Не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами. Не допустите сегрегации общества на «умных» и «глупых», людей с синдромом Дауна и без него, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых».

Спич Бероева вызвал взрыв энтузиазма в антипрививочном сегменте интернета, где продолжается священный срач вокруг политики властей по принуждению населения к вакцинации: «Молодец, Егор! Не ожидали от него такого! Хоть один нашелся мужественный человек», - захлебнулись в слюне восторгов антипрививочники, записавшие себя в стан дискриминируемых, гонимых и преследуемых (напомню, если верить статистике, тех, кто не хочет прививаться, у нас в стране 37%).

Артист Бероев для них теперь герой.

Для всех же остальных, кто еще не утратил рассудка, Бероев никакой не герой, а, выразимся мягко, не самый умный человек, увы, подтвердивший старую шутку о том, что хорошему актеру ум не нужен.

Давайте разберем тезисы Бероева. Первый. Он сравнил ограничения, вводимые властями для не желающих прививаться людей, с жертвами Холокоста. Это не просто дурацкая демагогия, а прямо-таки дьявольская натяжка: сравнить ограничительные меры по борьбе с эпидемией с массовым убийством евреев нацистами в годы Второй Мировой войны, - это надо было, конечно, догадаться. Поставить на одни весы запрет жрать в ресторане и физическое уничтожение, геноцид целого народа - это, извините, чудовищный перебор, по ту сторону Добра и Зла. Еще и желтую звезду для большей наглядности на пиджак прицепил. Бероев, видимо, и не заметил, что поступил крайне аморально: своим идиотским сравнением фастфуда с Холокостом он профанировал, то есть опошлил, кощунственно осквернил трагедию шести миллионов погибших евреев. И я нисколько сейчас не преувеличиваю. Это именно так. Удивительно, что в Израиле еще никто не возмутился. А также не возмутились родители детей с синдром Дауна и негры. Их-то зачем Бероев приплел?

Второй тезис Бероева: противопоставление общественного блага и свободы выбора человека. Это очень популярный аргумент в антипрививочной среде. Мол, «мы не против прививок, хотите прививаться, прививайтесь, а вот мы прививаться не желаем, и вы нас не трогайте, помрем, так помрем». На самом деле антипрививочники умирать, разумеется, не собираются и не желают, точнее, они почему-то уверены, что уж их-то злой ковид обязательно обойдет стороной, а они переждут беду за спинами других. Власть и общество должны уважать их свободу и оставить их в покое - пусть весь мир подождет.

О том, что это крайне эгоистичная и инфантильная позиция, говорить не будем - это и так понятно. Тот факт, что один непривитый эгоцентрик-инфантил представляет опасность для примерно восьми человек, которые живут вокруг него, оставим на его совести. Но эгоисту все-таки кто-то должен объяснить, что любая вакцинация - это не решение одного человека, это - общее, коллективное дело. Как этого можно не понимать? Почему это нужно доказывать поклонникам Бероева?

Доказать никак не получается, хотя и с тем, что Россия - страна конченых придурков и невежд тоже соглашаться как-то не хочется. История массовых вакцинаций насчитывает, по меньшей мере, столетие. Благодаря науке и массовой вакцинации, организованной государствами в ХХ веке, человечество победило такие смертельные болезни, выкашивавшие в Европе целые города, как черная оспа и чума; по сути, сделало фактом медицинской истории дифтерию и гепатит А, коклюш и столбняк, корь и полиомиелит. И вот после всех этих достижений и побед треть населения, выпучив зенки, блеет что-то невменяемое про то, что не хочет загонять себе в кровь «какую-то гадость».

Друзья, да только благодаря этой «гадости» вы не дохнете пачками и вообще дожили до тридцати лет. Посмотрите статистику детской смертности в Российской империи, она доступна в сети. Цифры чудовищные. В конце девятнадцатого века, когда начали собирать демографическую статистику, в возрасте до пяти лет в России умирало 42% детей. Самый значительный вклад в эти мрачные цифры вносили именно постоянные эпидемии оспы, кори, скарлатины, дифтерии, коклюша, малярии, холеры. Можно по-разному относиться к СССР, но с тем, что Советская власть в сжатые сроки приложила все усилия для того, чтобы победить эпидемии опасных болезней, спорить, надеюсь, не будем. Для расширения кругозора прочтите хотя бы роман уроженца Пскова писателя Вениамина Каверина «Открытая книга». Не, не слышали?

И вот в начале XXI века, в эпоху смартфонов и пилотируемых полетов в космос, человечество вдруг настиг ковид. Как повели себя так называемые «цивилизованные» страны, на которые у нас принято равняться? Правильно. Они начали массовую вакцинацию населения. На чудеса давно никто не уповает. Пояс Богородицы вряд ли поможет. В Германии и Франции сейчас привито больше половины населения, в США и Китае - по 60%, в Великобритании и Канаде - по 70%, в Израиле - 90%. У нас, в России - жалкие 16%.

Смотрите также Прививка от Covid-19, когда желания не совпадают с возможностями

Фактор РЕН-ТВ, то есть два десятилетия массовой дебилизации и оболванивания, сделал свое черное дело, но раз уж эпидемия никак не хочет кончаться, пора бы уже и стремительно поумнеть. Кстати, самые умные, наши либералы, сначала обсмеяв отечественные вакцины, затем, задрав штаны и сверкая пятками, первыми побежали прививаться ненавистным путинским «Спутником V». Они этого и не скрывают. Посмотрите их интервью. Что они, дураки? Нет, собственные жизни дороже. Тут и путинская вакцина подойдет. Сейчас вот многие из них задумались о ревакцинации. Ну а «глубинный народ» пусть внимает артисту Бероеву. И тут мне, увы, не остается ничего другого, как только закончить знаменитой фразой доктора Чехова: «Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума».

Александр Донецкий