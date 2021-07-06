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Реплика Донецкого: Зачем магазину потребовались лесбиянки?

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

Есть у нас в стране сеть супермаркетов под названием «ВкусВилл». Ну, ритейл, и ритейл, от условной «Ленты» тире «Дикси» отличается тем, что торгует якобы исключительно «продуктами для здорового питания». Магазины сети считаются дорогими, как говорится, «не для быдла»; в них отоваривается преимущественно продвинутая публика, всякие веганы-шмеганы и индивиды, свято верующие в детокс. Но, понятно, не только они. Люди с баблом, желающие экологически чистой моркови, выращенной не на традиционных нитратах, а в натуральном коровьем дерьме, тоже захаживают. Каждому своё. Поэтому буду говорить лично от себя. Так бы я, завсегдатай «Магнитов» и «Пятерочек», про «ВкусВилл» краем уха и слышал, если бы вдруг он не вляпался в скандал.

Рассказываю: 30 июня 2021 года на сайте этого самого «ВкусВилла» была опубликована статья под заголовком «Рецепты семейного счастья», в которой описывались семьи, покупающие продукты в магазинах этой сети. И вот в числе прочих была рассказана история квир-семьи (так у нас теперь принято обозначать лесбийские пары): некой Алины и ее невесты Ксюши. Сторонник ЛГБТ-сообщества восприняли публикацию с неподдельным энтузиазмом. Мол, произошло историческое событие: крупная торговая компания чуть ли не впервые открыто поддержала квир-семью. Энтузиазм, правда, длился недолго: тут же возникли некие мифические православные покупатели, которые заявили, что публикация про лесбиянок их оскорбляет. Наметился грандиозный хайп. Достаточно упомянуть, что в разбор полетов вмешался в самый знатный пропагандист всея Руси Владимир «Соловьев, посвятивший скандалу отдельный сюжет своего стрима на ЮТубе.

Не прошло и суток, как руководство «ВкусВилла» удалило статью с сайта и соцсетей и принесло извинения за – цитирую: «ошибку, ставшую проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников». После чего либерально настроенные граждане, еще вчера прославлявшие храбрый ход «ВкусВилла», подвергли его жесточайшей обструкции. О том, что будут теперь бойкотировать магазины, заявили как сторонники ЛГБТ, так и ортодоксы, а всем прочим осталось гадать: «А что это, собственно, было? Хитрый рекламный ход или все-таки маркетинговая ошибка?».

Честно говоря, я не знаю, что ответить на этот вопрос. Если целью публикации был как можно более широкий резонанс, то «ВкусВилл» своего добился. Крапленая карта сыграла. Поскольку, если взять вот конкретно меня, то я про этот самый «ВкусВилл» узнал приблизительно позавчера, как раз из Фейсбука, когда разные люди принялись постить реплики: одни заявляли, что «ВкусВилл» - молодцы, пошли против государственного тренда с его традиционными ценностями, закрепленными в обнуленной Конституции: другие, что «ВкусВилл» - трусы, слабаки и предатели, не сумевшие отстоять свою радужную позицию.

Спасибо, друзья, теперь я знаю, что такое «ВкусВилл», покупать там экологически чистую картошку я вряд ли буду, но кругозор мой неимоверно расширился. А вот тот факт, что компания сначала публикует статью про квир-семью, а потом ее удаляет и кается, посыпая голову пеплом империй, представляется мне отвратительным. Потому что получается, что сначала торговая сеть цинично использовала потенциально резонансную тему, эксплуатировала историю этих самых квир-лесбиянок (уж не знаю, существуют ли эти женщины в реальности, или они были придуманы копирайтером), а потом всю историю малодушно и бесславно слила. Вот взяли двух женщин, помацали сутки и выкинули. Привлекли внимание к бренду, хайпанули. В итоге вышел весьма дурно пахнущий осадок. Не зря сейчас вся штатная либерда визжит и бесится. Нам конечно известно, что с библейских времен у торгашей нет ничего святого, и им никогда не войти в царствие небесное, но в данном случае вся ситуация выглядит наиглупейшим образом. А у глупости адвокатов нет.

Прибыли у «ВкусВилла» наверняка упадут. Завсегдатаи «Пятерочек» в их магазин все равно не пойдут. То есть банально: взяли и сами себя высекли садо-мазохисткой плеточкой. Зачем? Если для того, чтобы конкретно вот я и такие, как я, обыватели про них услышали... так не стоило оно того. Ну, услышал, увидел, подивился глупости, - дальше что? Ничего. А честных лесбиянок наверняка обидели. Стали лесбиянки – разменной монетой, мелкой, позорно звенящей. С чем я маркетологов торговой сети и поздравляю.

Александр Донецкий