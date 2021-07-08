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Реплика Донецкого: Корытовский лесопарк, «хомо еректусы» и цитата из Ленина

На Псковской Ленте Новостей опубликован пост под характерным заголовком «Хватит быть свиньями!» Некто Дмитрий возмутился тому, как псковичи относятся к Корытовскому лесопарку. «Больно видеть, что отдыхающие в лесопарке люди ведут себя, как свиньи». Цитирую далее: «Несмотря на то, что в лесопарке есть урны, мусор везде! Всюду разбросаны окурки, упаковки от еды, бутылки и маски! Люди совершенно не заботятся о природе, о комфорте других людей. Я не понимаю, лень убрать за собой? Хватит быть свиньями!». Конец цитаты, фотографии прилагаются.

Уж сколько их было – таких вот призывов к соотечественникам, согражданам, односельчанам: «Хватит гадить в общественных местах! Убирайте за собой. Не будьте, как животные», а воз, вернее, отходы жизнедеятельности русского человека и ныне там, вернее сказать, везде, ведь Корытовский лесопарк тут не исключение, а, увы, банальное подтверждение правила: гадим там, где отдыхаем. Животные, кстати, те же свиньи, обладай они сознанием, наверняка на нас обиделись бы за такое сравнение, потому что они по факту гораздо чистоплотней, чем люди. Они-то, если взять их в природе, в диком состоянии, экологию не нарушают, а вот человек превращает пейзаж в помойку. И все призывы к чистоте пока что, как говорится, в пользу бедных, то есть не имеют никакого воздействия. Люди вообще делятся на две категории: на тех, кто рефлексирует об окружающей среде, и тех, кто не думает об этом от слова «совсем», и поменять что-либо в лучшую сторону – это, я не знаю, наверное, должно смениться пару поколений.

Вот всего два маленьких, но показательных примера. Иду по улице, мимо шествует пешеход, мужик лет сорока, и тут вдруг этот мужик сморкается: знаете, таким быдлятским способом: зажимает пальцем одну ноздрю, а и с другой вылетает длинная сопля и летит в моем направлении. Хорошо, что не попал. Я глянул ему в рожу. Вы думаете, на ней что-то отразилось? Хотя бы проблеск рефлексии? Да он даже не заметил своего физиологического жеста, он проделал его абсолютно автоматически. Вот и вся история. И над окурком, над пустой бутылкой, пакетом с отходами в лесу этот счастливый представитель «гомо еректуса», человека прямоходящего, тоже никогда не задумается, потому что до стадии «разумного» он еще не эволюционировал. Второй случай похожий. Только там была не сопля, а бутылка. Молодой человек лет двадцати пяти пил пиво на набережной из горла, а когда допил, опять же совершенно автоматически, жахнул ее о мостовую, стекла разлетелись опасными брызгами. Такой жест был для этого парня в порядке вещей, как пустить ту же соплю из ноздри. И если бы вы предъявили ему претензии: «Разве можно так?». Он бы вас просто напросто не понял. Вылупил бы пустые зенки, да еще и обиделся бы: «А чо такого?».

Увы, приходится признать, что в стране более-менее мирно сосуществуют два вида приматов: вид «хомо сапиенс» и этот самый «хомо еректус», и когда мы, представители «сапиенсов», начинаем возмущаться, призывать и вопить, все эти «вопли Видоплясова» совершенно не доходят по адресу, это все равно что с манекенами разговаривать, в основном мы обращаемся к себе подобным. Ведь если у вас на отдыхе возникла рефлексия: «Убрать за собой мусор, или нет», на 99% можно сказать, что вы его уберете, а вот те, у кого такой мысли нет, нагадят и уедут.

Означает ли все выше изложенное, что мы и так и будем, благодаря обезьянам в человеческом облике, жить на помойке? Приматы, как известно, поддаются дрессуре. И людей прямоходящих тоже можно научить. Просто, как говорил, товарищ Ленин, «их надобно бить по головкам», вы, конечно, помните это высказывание вождя мирового пролетариата? Цитирую Ленина: «…часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми».

Мы тоже против насилия, но здесь я с Лениным согласен: надобно бить «хомо еректусов» по головкам, пусть не буквально, а - штрафами, даже арестами (на трое суток, например, за разбитую в общественном месте бутылку, на сутки – за пущенную в свободный полет соплю), и это должна быть какая-то государственная программа по борьбе за всеобщую чистоту, как в Сингапуре. Вот тогда что-то, быть может, и изменится к лучшему в ближайшем будущем. Жаль, только, как сказал другой классик, жить в эту пору прекрасную уж не придется - ни мне, ни тебе.

Александр Донецкий