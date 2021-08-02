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Реплика Донецкого: Политика? Тьфу на нее!

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

Согласно свежему исследованию ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения), число россиян, участвующих в выборах, снизилось до минимума за 17 лет: только 22 процента респондентов заявили, что ходили голосовать на выборы. Причем в 2004 году этот показатель составлял 55 процентов, то есть число политически активных граждан за 17 лет снизилось более чем в два раза.

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Число участвующих в пикетах и митингах тоже сократилось - с пяти до трех процентов. Большинство респондентов (28 процентов) объяснили свою аполитичность нехваткой свободного времени, а 45 процентов россиян заявили, что вообще не принимают участие в общественной жизни. Еще 16 процентов участников исследования убеждены, что их политическая активность ни на что не влияет. Вот такие цифры, свидетельствующие о глубокой аполитичности российских ширнармасс (широких народных масс). И это накануне выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание.

Двадцать два процента – это почти каждый пятый. Грубо говоря, из пяти условных избирателей только один готов идти на выборы. Из ста человек лишь трое готовы выйти на митинг. В чем же причины этого явления? Почему народу плевать на избирательный процесс и внутреннюю политику вообще? Вполне закономерный итог всех этих семнадцати лет. За это время публичная политика постепенно ушла под кремлевский ковер. А как можно интересоваться тем, чего вроде как нет? Если в 2008-м году народ еще реагировал на имитацию демократического процесса, менял шило на мыло, то после прошлогоднего обнуления и полного разгрома несистемной оппозиции («настоящих буйных» всех закрыли или выдавили из страны) все стало предельно предсказуемо.

А противники? Ба! Все те же знакомые, до изжоги надоевшие и (увы, время никого не щадит) изрядно постаревшие физиономии. Все фокусы давно раскрыты и не вызывают интереса. Риторика напоминает заезженную пластинку. Все-таки Жириновский и Зюганов и их послушные партии вот уже тридцать лет на политической сцене. Миронов – почти двадцать. Есть персонажи помоложе (типа писателя Прилепина), но и они не способны задать энергии дряхлому, вялому шоу, которое должно продолжаться. И оно продолжается, несмотря на износ, но зрителю давно все равно. Те 22 процента, по данным ВЦИОМ, что еще готовы пойти на избирательные участки, обеспечат более-менее привычную процентовку, и партии прокремлевского консенсуса, вся эта четверка мастодонтов, ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР-ЗП, получат свои законные мандаты на следующие пять лет. Но четырем из пяти россиян на это обстоятельство накласть с большим прибором. Всеобщая апатия, затянувшееся ряской общественно-политическое болото – вполне естественная реакция на режим, так напоминающий поздний застойный совок. Чем ниже явка, тем выше процент «партии власти». То есть кремлевским кукловодам аполитичность масс еще и выгодна. Вообразите: вдруг на избирательные участки привалило бы 90 процентов населения. Да завтра мы проснулись бы совсем в другой стране! Не проснемся. Так и будем дремать в политическом анабиозе.

Есть, на мой взгляд, и еще одна причина равнодушия к грядущим выборам – в целом не зависящая от каких-то инициатив или телодвижений правящего режима. Это – ковидная эпопея с ее запретами, за полтора года осуществившая, быть может, самое масштабное переформатирование массового сознания, самую глубокую переоценку ценностей. Центр внимания резко сместился с общественного на личное. Просто многие вдруг отчетливо поняли, что жизнь вообще это не про политику. Не важно какую, - кремлевскую, региональную или муниципальную. Жизнь – это на самом деле про здоровье, про личное благополучие, про свою рубашку, которая ближе к телу, а тело – это сугубо мое дело. Такого всплеска индивидуализма мы давно не наблюдали. Отсюда и эти бешеные, поистине параноидальные споры в сети между сторонниками вакцинации и антипрививочниками. И эту реакцию, этот сдвиг восприятия тоже можно понять.

Не дай бог, конечно, поплюйте через левое плечо и перекреститесь три раза, но только на секунду представьте, что вы всерьез заболели. С мрачной перспективой в течение полугода оказаться в гробу. Сильно вас будут интересовать какие-то там непонятные выборы, и кто будет у власти? Так вот, нечто похожее в связи с ковидом произошло и с массовым сознанием. Ковид – это реальная опасность, а политика – всего лишь ток-шоу по телевизору. Вот, сообщают, что пандемия продлится еще три года. Эту неприятность необходимо пережить. Причем тут вообще какие-то выборы? Политика? Не, не слышали. Тьфу на нее!

Александр Донецкий