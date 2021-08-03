Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Министерство Правды

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

Указом президента Путина 30 июля этого года создана так называемая «Межведомственная комиссия по историческому просвещению». Её задача, согласно указу, «обеспечение планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории». Возглавил новое учреждение бывший министр культуры, помощник президента и председатель Российского Военно-исторического общества Владимир Мединский. Комиссия будет координировать деятельность научного сообщества и органов власти по выработке единого подхода к историческому просвещению, предупреждать попытки «фальсификации истории». Кроме бывшего главы Минкульта Мединского, в комиссию войдут представители администрации президента, аппарата Совета безопасности, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МИД, Минобороны, МВД, Минюста, СВР, ФСБ, Росархива и других важных министерств. Вот какое серьезное отношение к исторической науке.

Смотрите также Путин создал историческую комиссию с участием силовых структур

Вам это ничто не напоминает? Лично мне сразу вспомнилось «Министерство Правды» из незабвенного романа Джорджа Оруэлла «1984», на который приходится ссылаться всякий раз, как в стране придумывают какую-нибудь новацию в законодательстве или общественной жизни. Главный герой антиутопии Уинстон Смит, напомню, как раз и служил в Министерстве Правды, где занимался подтасовкой фактов и фальсификацией истории в угоду партийной пропаганде. Неслучайно критики новоявленной комиссии сразу же связали создание контролирующего органа вовсе не с наукой, а именно с пропагандой. Потому что всякому образованному и более-менее вменяемому человеку понятно, что науке никакие государственные комиссии не нужны. Наука (а история - это наука!) уж как-нибудь сама разберется, что в ней правда, а что ложь.

Представьте себе для сравнения аналогичное создание «Комиссии по физическому просвещению». Или «Комиссии по химическому просвещению», «математическому» и так далее. Абсурд? Все эти комиссии представляются излишними. Но будем реалистами: в нашей жизни все, что угодно, способно превратиться в абсурд, как говорится, «мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», тут просто надо понимать, что слово «история» многозначное, и в данном случае под словом «история» подразумевается вовсе не наука, а именно пропаганда, ну, или, если хотите, некая официально признанная и массовая версия разрешенной сверху истории, которая изложена в учебниках и распространяется в СМИ.

То есть ученые-историки тут совершенно не при чем. Речь идет исключительно о государственном PR-е. Неслучайно, Владимир Мединский, прежде чем защитить диссертацию по истории, долго занимался именно PR-ом и собственно работал пиарщиком. Кстати, сообщество историков считают диссертацию Мединского антинаучной, в связи с чем в 2016 году разразился скандал с попыткой лишить диссертанта научного звания, но это совсем другая история. Вернемся к нашей комиссии, которая суть орган (назовем уж вещи своими именами) по надзору над правильной и разрешенной историей. Все, что неправильно, с точки зрения комиссии, видимо, будет удаляться и запрещаться. Мы пока не знаем, как решения комиссии будут реализовываться на практике. Одно, повторюсь, сейчас понятно совершенно точно: никакого отношения к настоящей науке комиссия не имеет и иметь не будет, это сугубо пропагандистский феномен, структура, призванная заставить население думать так, как положено и предписано.

Что к сказанному можно добавить? Поздно пить боржоми. «Правильные» учебники для средних школ, конечно, напечатают (уже напечатали), а уже на уровне вуза все пойдет в разнос. Ну нельзя пытливую научную мысль ограничить рамками какой-то там комиссии. Грубо говоря, краткий курс ВКП(б) не спас граждан от фактов истории и научной щепетильности. А современные способы доставки контента, то есть ЮТуб и интернет в целом, сделают свое дело. Умный школьник, интересующийся историей, а не фуфлом, все найдет в сети: и факты, и дискуссии ученых, и их мнения и оценки. И сделает свои собственные выводы. А неумному школьнику никакая история и так не нужна, и он готов хавать исторические мифы. Так что я не стал бы драматизировать ситуацию. Есть «история» и «история», мифы для плебса и наука. И настоящая наука уж как-нибудь переживет очередную комиссию.

Александр Донецкий