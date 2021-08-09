Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Олимпийские слезы

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

По всем законам спортивной драматургии это должно было случиться, и это случилось. Под финал Олимпиады в Токио нас, Россию, засудили. В художественной гимнастике. Впервые на Олимпийских Играх за 25 лет Россия проиграла личный турнир в художественной гимнастике, виде спорта, в котором наша страна, сначала СССР, а затем и Россия, доминировала, начиная с 70-х годов прошлого века. Наша главная олимпийская надежда, Дина Аверина, уступила золотую медаль гимнастке из Израиля Линой Ашрам, уронившей ленту на пол.

По убеждению многомиллионной аудитории и многочисленных комментаторов, судьи просто-напросто отобрали золото у нашей спортсменки. Вся страна увидела не только ошибку израильтянки, но и слезы Дины в эфире Матч ТВ, и эти слезы не могли не вызвать сочувствия и гнева. Сочувствия - к обиженной девушке, и гнева - к несправедливому судейству. «Просто обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место заняла девочка, которая выступила с потерей», - сказала Дина в интервью Матч ТВ. Спортсменку поддержала глава федерации художественной гимнастики России, легендарная Ирина Винер: «Это диверсия - Россию убирают по всем статьям, хотя я никогда не была политизирована. Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Это позор художественной гимнастики». (Конец цитаты).

Позор, не позор, а неудача в художественной гимнастике (Россия проиграла и в многоборье, уступив золото сборной Болгарии) стоила нам четвертого места в неофициальном медальном зачете. В результате мы - пятые. Пропустив вперед команды США, Китая, Японии и Великобритании. Не самый худший, кстати, итог, если учитывать все входящие, то есть всю допинговую эпопею и выступление на ОИ-2021 без флага и гимна. Но вот финальный аккорд с вопиющей несправедливостью в отношении нашей спортсменки оказался показательным. Прям по Штирлицу. Запоминается последняя фраза. Нас, Россию, опять засудили и унизили. Что и требовалось доказать.

И уже не столь важно, что существует другая точка зрения, согласно которой израильтянка победила, в общем-то, вполне справедливо, по новым правилам, введенным в 2017-м году при участии той же Винер, когда потеря предмета не является роковым обстоятельством, а все решает сложность программы, в которой Линой Ашрам превзошла Аверину. Важно, что якобы несправедливое решение судей стало настоящим подарком для наших пропагандистов, получивших прекрасный повод вновь прогнать по всем эфирам любимую тему - о том, что Россию в мире не любят, Россия в кольце врагов, о том, что подлый и коварный коллективный Запад строит козни, и вот, нате вам, образцово-показательно засудил нашу хорошую девочку Дину. Ату его, ату!

Мне вот хочется спросить: а кого в мире любят? Да никого. Мы, естественно, защищаем своих и вступаемся за своих. В общем-то, это правильно, так и должно быть. И это происходит в любой стране. Везде любят своих и бьются за своих. Если бы все-таки победила Аверина, наверняка возмущались бы в Израиле, кричали бы, что отняли победу у Линой с ее более сложной программой. Это спорт, и реакция СМИ и публики вполне понятная. А вот чего понимать и принимать не хочется, так это безмерной политизации спорта, которая, разумеется, свершившийся факт, раз уж мы выступаем без флага и гимна. Дальше, как говорится, некуда, но кто в этом виноват? Только ли мировая закулиса, на которую сейчас дружно обрушились наши пропагандистские войска? Перефразируя старую поговорку, если бы этого скандала не было, его следовало бы придумать. Это ведь не что иное как пропагандистская завеса, скрывающая от широкой публики печальные факты, которые спортивным функционерам хочется замолчать и утаить. А факт в том, что в 2019-м году, назовем вещи своими именами, Всемирное антидопинговое агентство фактически выкинуло Россию из олимпийского движения. Намутили и получили. В Токио, как известно, мы выступали усеченной командой. Сколько атлетов не попало на игры? Какой на самом деле урон нанесли чиновники от спорта нашим олимпийцам? Мы увидели слезы Дины, но не увидели слез и боли сотен других спортсменов, для которых игры оказались закрыты.

Вот и наш псковский гребец-олимпиец Павел Сорин пострадал из-за какого-то мифического мельдония. О его слезах никто не вспомнил. Об этом на пропагандистских экранах - молчок. А ведь именно это и есть самый главный ущерб и позор, о котором к финалу Олимпийских Игр в Токио мы как-то слегка подзабыли.

Александр Донецкий