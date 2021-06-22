Спорт

Павел Сорин о допинге: Это было сделано искусственно кем-то

Псковский гребец Павел Сорин прокомментировал информацию об обнаружении у него положительной допинг-пробы. Комментарий приводится в Telegram-канале «Псковский спорт».

«Ситуация очень не однозначная, - отметил Павел Сорин. - Накануне сбора в Греции мы сдавали допинг-тест, и он был чист. Следовательно, вещество могло попасть только на заключительном сборе с 1 по 16 июня. После этой новости мы сразу сдали кровь в частной лаборатории в Москве, поскольку, если вещество в организме, то оно задерживается до 8 месяцев. Сейчас ждем результатов. Если они будут чистые, будем вскрывать пробу "Б". Если нет, то будет разбирательство, кто это мог сделать и кому это было нужно».

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Пскович рассказал, что спортивное питание на сборах выдается всем спортсменам одинаково, «и перед этим проверяется еще на стадии закупки в ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство — ред.). Поэтому, если бы что-то было в спортпите, то нашли бы у всей сборной. Соответственно, вывод, что это было сделано искусственно кем-то. Разговоры про то, что это могло попасть случайно двум спортсменам, - это полнейший бред», - поделился он мнением.

«Мы профессионалы и четко следим за тем, что попадает в наш организм. Моргачев (Никита - ред.) гребет уже столько, сколько я живу, и никогда в жизни у него не было проблем с допингом. А тут он "решил" накануне Олимпиады съесть пустышку, которая ничего никогда в жизни не даст профспортсмену, и со мной за одно поделится? Это полнейший абсурд», - резюмировал Павел Сорин.