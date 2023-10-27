Блоги / Александр Елисеев

Радость от ума

С теорией разбитых окон знакомы если не все, то многие. Суть проста: «если в здании кто-то разбил стекло, и никто его не заменил, то через какое-то время в этом здании не останется целых окон». Иначе - если не пресекать правонарушения, то их станет больше, и они станут еще серьезнее.

В ситуации в псковскими вандалами разбитые окна особой роли не играют. Нарушители могут материализоваться из небытия в самых разных благоустроенных участках нашего города. Как итог: на выходе имеем пострадавший объект - сообщения об этом в СМИ - всеобщий остракизм - наказание. Правда, наказание бывает не всегда, тут как повезет (или не повезет).

Вроде бы все просто и понятно: общество порицает вандалов, единодушно не принимает их. Казалось бы, так и должно быть. Но, к сожалению, при этом эта же группа людей делает неверные выводы. Показательным могут быть комментарии к постам о новых умных остановках, недавно появившихся на нескольких псковских улицах.

Вместо какой-то радости за обновление все больше проскальзывает боязнь и преждевременные суждения: «зачем их поставили, все равно разломают» или, например, «уж лучше бы старые стояли, не умеют у нас люди ценить хорошее».

И вот тут лично я в корне не согласен с такими комментариями. Почему? Потому что, наоборот, людей нужно приучать к хорошему. Сейчас объясню.

Все помнят металлические остановочные навесы в сеточку. Где-то они стоят до сих пор. Они начали появляться на псковских улицах несколько лет назад, и их прозвали «антивандальными». Мол, такую не сломаешь, стекло не выбьешь, сплошные плюсы. Только была ли польза от таких остановок? Люди, ждущие автобус, не были защищены ни от ветра, ни от дождя, их то и дело продувало, пока они ждали автобус. Хочется ли ценить такую остановку, беречь ее? Вряд ли. Нет, воспитанных людей, понятно, мы в расчет не берем.

То же самое касается странных инсталляций, которые вроде бы занимают место, но особо ничего не символизируют и практической пользы не имеют. А напоминают, скорее, музейный экспонат, который «руками не трогать». Разумеется, все происходит от обратного.

От наглости, скуки или безделья целью плохих людей может быть что угодно, это понятно. Но тут мы снова упираемся в круг «пострадавший объект - сообщения об этом в СМИ - всеобщий остракизм - наказание». Сухо.

В древние времена существовал так называемый дух подвижничества. Когда все вокруг были такими одухотворенными, что, даже если ты таковым не являлся, то, как минимум, хотел к такому стремиться. Общая сила поднимала тебя, протягивала руку помощи, доброты.

Поэтому во главе угла должен стоять посыл: «Дорогие псковичи! Мы сделали для вас доброе дело, берегите новые остановки, пользуйтесь ими». И люди поймут, что это для них стараются сделать что-то хорошее, и невольно начнут это ценить. Этот процесс незримый, но самый действенный. Наказание может пугать, но не всегда останавливает, останавливает само нежелание что-то портить, ломать.

В этот процесс должны быть вовлечены все. Власти должны понимать потребности людей и стараться все делать для них, люди должны научиться это ценить и беречь.

Мне кажется, впервые я понял это в детстве, когда мы просили у домоуправления сетки на ворота. Поле стояло у нас во дворе, и мы каждый день играли в футбол. И невероятно обрадовались, когда получили эти сетки. И каждый из ребят берег их, делал замечание кому-то, кто мог, даже не со зла, повиснуть на них или что-то еще.

Чем больше нового и нужного, учитывающего реальные потребности людей, будет появляться в городе, тем скорее и люди начнут понимать и ценить это.

Александр Елисеев